Cristina Fernández de Kirchner reapareció este viernes en un acto partidario tras la derrota del Frente de Todos en las pasadas elecciones legislativas y dejó duras definiciones, que incluyeron la negociación de la deuda con el FMI, el macrismo y los medios de comunicación.

Un repaso de las frases más resonantes de la ex presidenta durante su discurso en Plaza de Mayo por el Día de la Democracia:

“El peronismo, le pese a quién le pese, en 10 años de 2002 al 2012, duplicamos la clase media en la Argentina. Por más que algunos lo renieguen, no les guste, huela mal, los peronistas generamos más clase media en la Argentina que nadie. Que no me vengan con pavadas”.

“Bajamos la deuda en dólares, le pagamos al Fondo, dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica”.



“Que no se hagan los giles, esos que van a los canales de televisión a dar números a la bartola”.

Sobre el Gobierno de Mauricio Macri: “Se hizo la noche otra vez para la Argentina. A diferencia de lo que pasaba cuando éramos jóvenes, que los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de Estado, esta vez no vinieron con uniformes ni con botas. Vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar no en los juzgados sino primero en los medios”.

Sobre la Justicia y sus causas: “Ya no era necesario desaparecer o torturar con la picana como hicieron durante las dictaduras. Bastaba con hacerlo con tintas en los diarios o con micrófonos en la televisión. Y entonces no lograr la desaparición física, sino la desaparición política de los dirigentes”.



La vicepresidenta comparó al macrismo con la dictadura.

Foto Juano Tesone

“El FMI ha vivido condicionando a la democracia argentina; no es de ahora”.

“Alberto se encontró con el regreso del FMI a la Argentina; con el regalito de 44 mil millones de dólares (de deuda). Ahora los tenemos otra vez adentro. Notifíquense libertarios que nos van a venir a controlar las cuentas: cuánto gastamos, cuánto ponemos y cuánto sacamos”.

Chicana a la UCR: “Deberían despabilarse un poco los del partido centenario porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el FMI. Al que no se la soltaron fue al que vino después que nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca, 57 mil millones de dólares para que pudiera ganar las elecciones”.

“A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera, se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos”.



“Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos”, lanzó.

Foto Juano Tesone

“Presidente, convoque a todos los partidos políticos con representación para que le digan al FMI que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica”.

“Un presidente, una presidenta puede ser muy capaz, muy inteligente, tener coraje y valentía pero necesita de la participación popular para apoyar a su gobierno y llevarlo por el buen camino. Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos, los de sus patria, los de sus hijos”.