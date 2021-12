El juez federal Julián Ercolini solicitó a la justicia mexicana la extradición del extravagante Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, quien fue detenido por Interpol la semana pasada y podría dar pistas sobre 40 millones de dólares perdidos en la red de lavado del ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz.

En un exhorto, enviado a pedido del fiscal Carlos Stornelli en una causa residual de los Cuadernos de las Coimas, Ercolini resumió el rol de Esparza en la última etapa del impresionante mecanismo de lavado que Muñoz había montado en el exterior para esconder, por lo menos, 70 millones de dólares provenientes de coimas.

En el escrito, al que accedió Clarín, Ercolini sostuvo que “Muñoz resultó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de esa asociación ilícita (liderada por Néstor y Cristina Kirchner), en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales”.

Más de sesenta entregas de coimas de empresarios de la construcción recogidos por el ex secretario de Planificación, Roberto Baratta y que quedaron registradas en los famosos Cuadernos “fueron recibidas personalmente por Muñoz” en el departamento de Recoleta o en la residencia de Olivos. Se estima que Baratta recaudó, en total, unos 200 millones de dólares.

Luego de las revelaciones de Clarín sobre el iPhone de Baratta, Hilda Horovitz, ex mujer de Oscar Centeno, el chofer que llevó a la mano derecha de Julio De Vido en sus viajes por oficinas de empresas de la construcción para recoger sobornos y llevarlos al departamento de Néstor y Cristina Kirchner en Recoleta o a la quinta de Olivos, entre otros lugares, denunció amenazas.

El Tribunal Oral Federal N°7, a cargo del juicio por la causa principal, dispuso la semana pasada ponerle una custodia policial y se le asignó un botón antipánico. Denunció que desconocidos habrían intentado ingresar a su casa, denunció.

El viernes, Horovitz pidió al TOF 7 ingresar el programa de protección de testigos e imputados que depende del viceministro de Justicia, Martín Mena, informaron fuentes judiciales.

Además, sigue el exhorto de Ercolini, Muñoz estaba a cargo del traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones de la Agrupación Aérea Presidencial las enviaba desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en Santa Cruz.

Tras las muerte de Kirchner a fines de 2010, su entorno empezó la pelea por el “tesoro”, como lo llamó en su confesión el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

Entonces, Muñoz creó 16 empresas en Estados Unidos para invertir esos 70 millones de dólares en propiedades inmobiliarias. Entre ellas un piso en el Plaza Hotel de Nueva York, donde le gustaba veranear a Cristina Kirchner. Otros 50 millones los invirtió en la Argentina donde, por ejemplo, compró la empresa de nebulizadores San Up e invirtió en otra de blindaje de autos.

En 2010, el ex secretario privado de los Kirchner puso sus bienes a nombre primero de un matrimonio de operadores inmobiliarios Mar del Plata y de Perla Aydeé Puente Resendez, esposa de Carlos Gellert, primo hermano de su esposa Carolina Pochetti e hijo de una ex diputada K de Santa Cruz.

Cuando algunas de sus empresas aparecieron en la investigación Panama Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Muñoz ordenó vender en forma urgente las propiedades en Estados Unidos y sacar el dinero. Fue poco antes de morir el 25 de mayo de 2016. Unos 30 millones de los sacados de Estados Unidos se invirtieron en la compra de un terreno en las paradisíacas islas Turcs & Caicos del Caribe.

Los otros 40 millones son un misterio donde fueron a parar y aquí es donde el mexicano podría aportar pistas en su declaración indagatoria.

En febrero de 2019, el juez federal Claudio Bonadio -quien falleció el año pasado- ordenó la detención de quienes ayudaron a Muñoz y luego a Pochetti a retirar el dinero de los Estados Unidos.

Así Bonadio pidió la captura internacional de Anthony Robert D’Aniello, Jorge De La Hoz, Peter Karam, Charles Serfaty y Sean Lawrence Sullivan, quienes fueron detenidos o se pusieron a derecho.

El que faltaba era Esparza, un ludópata que se dedica a las puestas on line de fútbol y béisbol.

Para Ercolini, Esparza Hidalgo prestó su nombre en la constitución de nuevas sociedades a las que se dirigirían los fondos sacados de EE.UU. Poco antes del fallecimiento de Muñoz, el mexicano se reunió personalmente con Gellert y éste le comunicó que liquidaría los negocios que habían sido colocados a nombre de su esposa y los pondría a su nombre.

Después el mexicano fue, por ejemplo, colocado como “propietario” por las acciones de “GOLD BLACK LTD” y “OLD WOLF LTD”.

Luego, se registró a Esparza como fideicomisario para dirigir los negocios de “MARBLE HILL LTD” y “WOODHAVEN LTD” en las Islas Turcas y Caicos.

Y finalmente el 5 de enero de 2017, se registró en forma antedata que Esparza había adquirido, como testaferro, el paquete accionario de esas dos firmas y asumido las funciones de director y secretario de una empresa para construir el apart hotel que había soñado Muñoz en el Caribe.

En forma paralela, las viejas empresas fantasmas de Muñoz comenzaron a girar los fondos a las nuevas. Así GOLD BLACK LTD “prestaría” a la primera un monto no superior a US$ 29.300.000. Ese dinero provenía de las ventas de las propiedades en Estados Unidos.

“British Caribbean Bank Ltd” transfirió a partir de una autorización firmada por Esparza como director y secretario de la firma, los derechos sobre cuatro parcelas de diez acres cada una en las islas Turcs & Caicos.

El hotel no se pudo construir por la investigación de Bonadio y Stornelli.

Pero hubo indicios sobre quién era el verdadero dueño de los 70 millones de dólares.

En su indagatoria, Pochetti dijo que Muñoz le reveló una vez que “estaba poniendo la plata en ladrillos, que tenía que invertir, que tenía que poner la plata en ladrillos, ‘como dice el jefe’. Yo entendía que la plata venía de ahí. En realidad no sé si la plata era de Néstor (Kirchner) o si la compartían. Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba”.

En ese sentido, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, citó una charla con Muñoz: “Cuando me refiero a sus legítimos dueños (de la plata negra), si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobre entendido y estaba ‘en el aire’ que eran de Néstor y Cristina. Yo le repetía, desarmá reintegralos y se te solucionan todos los problemas”. Campillo concluyó: “Con la muerte de Muñoz se dio una especie de ‘silencio de final‘”