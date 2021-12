Denise Dumas fue una de las favoritas de “MasterChef Celebrity”. Aunque su paso por el certamen de cocina fue menos tiempo de lo previsto. Fue eliminada en la última gala. Pero agradeció las devoluciones del jurado aunque sus panchos eran la especialidad de la conductora.

Dumas expresó en redes sociales lo bien que la había pasado: “A pesar de la pena de irme, quiero contarles que la pasé tan bien. Me divertí muchísimo, me puse nerviosa, me reí a carcajadas”. Pero destacó: “Ahora voy a amar los panchos un poquito menos. Me quede afuera por un pancho”.

Cabe destacar que el desafío era hacer un pancho a lo “Tegui”. Con un estilo diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer en casa. Respecto de sus compañeros tuvo lindas palabras: “Gracias a mis súper compañeros. Cada uno es especialmente amoroso. Gracias al jurado por las palabras. Gracias a la producción maravillosa”.

Aunque con el paso de los días la conductora no se mostró tan a gusto. Hace unas horas dio una entrevista para la Once Diez. Allí manifestó que le gustaría volver a participar del programa que conduce Santiago del Moro. Sin embargo fue contundente con lo que siente por Germán Martitegui.

Tengo ganas de volver y tirarle el pancho por la cabeza.

En la nota la conductora expresó: “Que se coma una salchicha tan grande que se atore, ya que me criticaron que la salchicha era finita“. Sin más la conductora de televisión dijo que pese a que la pasó bien en el ciclo de entretenimiento hizo hincapié en que se fue enojada consigo misma.

“Me fui y me enojé conmigo. Es como que te das cuenta de las cosas que podrías haber hecho y no hiciste” y dijo: “Cuando estás ahí hay cosas que te tocan el ego, te quedas sin trabajar, hay una parte que parece más superficial pero no lo es”. Sincera como lo es Denise Dumas deslizó: