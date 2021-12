El Frente de Izquierda, encabezado por sus diputados nacionales y junto a agrupaciones sindicales y sociales, se movilizó hasta la Plaza de Mayo para rechazar el intento de acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Esta es la Plaza de los que decimos ´no´ al FMI en Argentina”, resaltaron los dirigentes de izquierda.

De la movilización participaron un centenar de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y ambientales, junto a sindicatos y centros de estudiantes y todos los partidos del espacio de la izquierda en la Argentina.

Un día después del acto que encabezó el Gobierno por los 38 años de democracia, el FIT marchó a “Plaza de Mayo contra la política de hambre y miseria que continuará de la mano del FMI”.

“Todos a la plaza contra el Fondo. No al pacto con el FMI y el pago de la deuda. Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo. Basta de saqueo ambiental extractivista. Las estafas no se pagan. La deuda es con el pueblo trabajador y la naturaleza”, señaló el FIT.

Ya en las calles, juntos a miles d compañerxs, para decirle NO al acuerdo con el FMI y al pago d la deuda pic.twitter.com/zRSijRvQXt — Alejandro Vilca (@vilcalejandro) December 11, 2021

Como parte de la convocatoria a la movilización por parte del Frente de Izquierda Unidad, se expresaron los diputados y dirigentes del PTS-FIT Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, que señalaron que “esta es la Plaza de los que rechazan un nuevo pacto que va a profundizar el ajuste, la pobreza, el atraso y la dependencia de nuestro país”.

“Hay que desconocer la deuda y poner en pie un movimiento de lucha por un programa que parta de las imperiosas necesidades que sufre el pueblo trabajador. Esta histórica demostración es un claro mensaje contra una deuda ilegítima y contra el verso de que hay que ‘crecer para pagar’: acordando con el FMI llegamos hasta acá, pasamos del 4% de pobres al 40%, no queremos repetir la misma historia”, recalcaron.

Y agregaron: “Lo que hoy estamos haciendo es poniendo en pie las bases para una perspectiva que indica que hay otra salida a la resignación, a bajar la cabeza y a aceptar todos los condicionamientos que vienen de la mano del FMI. Hoy damos el primer paso para comenzar la resistencia al pacto de sumisión y para enfrentar las políticas de ajuste que vendrán con ese acuerdo”.