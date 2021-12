Estados Unidos: ya son más 70 los muertos por el devastador tornado en Kentucky

Tornado fatal en Kentucky, Estados Unidos, REUTERS. El peligro de tornados y clima extremo se mantiene este sábado en la región del medio este de los Estados Unidos, donde la pasada noche más de una treintena de ellos tocaron tierra en media docena de estados del país, dejando un saldo de al menos 70 personas. El Centro de Predicción de Tormentas indicó este sábado que hay peligro de riesgo de tormentas eléctricas severas en partes de los valles de Ohio, Tennessee y partes del sureste hasta el domingo por la mañana. “Los peligros asociados con estas tormentas eléctricas son frecuentes los rayos, fuertes tormentas de viento ráfagas, granizo y algunos tornados”, destacó el Centro Nacional de Meteorología de EE.UU. (NWS, en inglés), al que pertenece el Centro de Predicción de Tormentas. La amenaza de graves tormentas eléctricas terminará este domingo por la mañana cuando el frente se desplace hacia la costa atlántica, vaticinó el NWS. Estos posibles tornados se sumarían a los 32 que tocaron tierra en la noche del viernes, según el Centro de Predicción de Tormentas, y que dejaron un saldo de al menos 70 personas en Kentucky, dos en Illinois, una en Arkansas y tres en Tennessee, según informaron autoridades locales. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo este sábado que un devastador tornado registrado anoche dejó un saldo de “más allá de los 70” muertos y que es posible que esa cifra supere el centenar al final del día. Your browser does not support the video element. El NWS indicó que la tormenta siguió “más de 250 millas a través de varios estados (incluidos Arkansas, Missouri, Tennessee y Kentucky)”, tuiteó el NWS en Little Rock (Arkansas). “Se generaron uno o más tornados mortales, y se observaron daños estructurales importantes”. En caso de confirmarse que el tornado recorrió 250 millas se convertiría en el más extenso registrado en EE.UU. Con información de EFE.

