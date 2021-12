Esteban Bullrich graba mensajes que replican su voz: cómo funciona la herramienta

Esteban Bullrich. El senador nacional Esteban Bullrich brindó en la sesión de la Cámara alta un emotivo discurso de despedida al confirmar su renuncia debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece y dejó un llamado a la unidad y la búsqueda de consensos para sus pares, que lo aplaudieron de pie. Bullrich fue el primero en hacer uso de la palabra durante la sesión posterior a la jura de los nuevos senadores para anunciar su renuncia y protagonizó el momento más emotivo de la jornada con su despedida y agradecimientos a los senadores que lo acompañaron en los últimos meses, tras recibir su diagnóstico médico. “Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero el interés publico está por encima de los intereses personales”, manifestó el senador a través de una computadora con su voz, de la que se vale para sortear las dificultades en el habla generadas por la ELA. ¡Gracias a todos por tanto amor! 🙌 pic.twitter.com/0cCeUey795 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) December 10, 2021 Tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le provoca parálisis muscular y le afecta el habla. El discurso lo realizó a través de una herramienta de voz que traduce sus mensajes. Este tecnología le permite usar una versión digital de su propia voz con un texto escrito. “Este mensaje lo hice con una versión digital de mi voz antes de la enfermedad. Hoy es una tecnología que no es accesible a todos pero va a ser un objetivo de mi fundación que lo sea. Quiero agradecer a mi amigo @alebonadeo por su trabajo para lograrlo”, compartió Bullrich en un tuit. Utilizaron una plataforma llamada “My Own Voice” (mi propia voz, en inglés). Se trata de un servicio online para personas con problemas o desórdenes del habla, que permite crear una versión digital de su propia voz en más de 19 idiomas. Según explican desde la organización, la plataforma permite mantener la esencia del habla de la persona tanto en el timbre, el acento y la entonación. “Los usuarios que están a punto de perder la capacidad de hablar ahora pueden recrear su voz de forma sintética, lo que les permite mantener esta parte esencial de su identidad”, aseguran desde el sitio oficial de la página. “Nuestra voz es uno de los elementos más dominantes de nuestra personalidad. Aunque el avance de la tecnología ha mejorado mucho la calidad de vida de las personas que sufren de problemas de voz, la mayoría de las personas que pierden la voz deben aceptar comenzar a hablar con una digital estándar utilizada también por otras personas con problemas de habla. El cambio de voz y la pérdida de la singularidad pueden afectar la forma en que estas personas se perciben a sí mismas y su propia identidad”, agregan. “El servicio incluye una grabadora en línea, una aplicación para Windows y Mac OS X que permite a las personas que están a punto de perder la voz grabar su propia voz antes de perderla. Las personas que ya perdieron la perdieron pueden pedirle a un familiar o amigo que les grabe una voz”, informan. El discurso que Esteban Bullrich grabó con la tecnología que replicó su voz “Vivimos en un país enfocado en la grieta y el debate violento. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano. Me voy con la tranquilidad de que acá hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir un mejor país”, expresó. En el mismo sentido, Bullrich afirmó que la Argentina “clama por consensos” para hacer frente a problemas como “la pobreza y los jóvenes que se van del país”, y subrayó: “El estancamiento del que somos culpables los políticos y no los argentinos. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos. No hay más tiempo para que juguemos a no ponernos de acuerdo”. Acompañado por su esposa y por el senador Martín Lousteau, que trató de contenerlo en uno de los momentos que rompió en llanto, Bullrich citó a Eva Perón al afirmar que abandona “los honores pero no la lucha”. Posteriormente, destacó a Lousteau como su “amigo”, reconoció como ejemplos a ex senadores como Federico Pinedo y Miguel Pichetto y les agradeció al jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, y a la senadora radical Silvia Elías de Pérez “por su acompañamiento espiritual permanente” dado que, al igual que él, ambos son creyentes. Al término de su discurso hubo un momento de confusión cuando Mayans expresó el deseo de que Bullrich “no se vaya” y que pueda seguir “trabajando desde su casa”, frente a lo cual la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, indicó que no habría inconvenientes pero recordó que “es una decisión que tiene que tomar el senador y el cuerpo, no la presidencia”.Finalmente, Bullrich agradeció el planteo de Mayans pero indicó que la decisión de renunciar la tomó junto a su familia y expresó: “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”.

