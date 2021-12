Max Verstappen se quedó con la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi y partirá desde la pole position en la última fecha del campeonato de la Formula 1. El neerlandés fue el más veloz en la jornada del sábado y dio el primer paso en la lucha por el título, mientras que el otro aspirante Lewis Hamilton saldrá en la segunda colocación.

La definición en la máxima categoría del automovilismo está al rojo vivo: Verstappen y Hamilton llegaron con los mismos puntos al cierre de torneo y el flamante campeón mundial se sabrá una vez finalizada la última carrera del año. El británico, tetracampeón vigente, buscará dar el golpe que le permita ser el piloto más laureado de la historia con 8 títulos ya que actualmente comparte 7 conquistas con Michael Schumacher.

VERSTAPPEN TAKES POLE!

It’s his tenth of the year, and it means he has the best seat in the house for the final race!

Hamilton will line up alongside his title rival, with Norris in third#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/XkdfD9VAiB

