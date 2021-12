Luciana Salazar es sin duda una de las mujeres más hermosas y reconocidas de Argentina. La modelo de 40 años deslumbró el pasado jueves con su vestido en la alfombra roja de los Personajes del Año 2021 de la Revista Gente.

Como informó AMBA24, Luciana Salazar fue acechada por su ex Martín Redrado. Luli y el economista no terminaron su relación de la mejor manera. Ambos se bloquearon en redes sociales y rompieron todo contacto. No obstante, Redrado se encargó de ubicarla.

Luciana Salazar y Palito Ortega.

Según contó Paula Varela en “Intrusos” la modelo y el economista se volvieron a ver después de mucho tiempo en una fiesta de un conocido. Los hechos habrían ocurrido en noviembre en un cumpleaños en el que Redrado se coló con el fin de encarar a Luli.

Desde la gala del pasado jueves, Luciana confirmó el encuentro a un novillero de América. “Fue por pedido de él, yo estaba con un tema judicial que lo iba a hacer en los próximos meses y él quiso poner paños fríos a todo. Sabe que se equivocó”, dijo Luli sobre los rumores de reconciliación.

uD83EuDDD0 #LucianaSalazar deslumbró con su osado vestido en la gala de Revista Gente. #PersonajesDelAno2021 pic.twitter.com/3XLJ30xIeH — AMBA 24 (@amba24noticias) December 11, 2021

Desde la alfombra roja, la modelo le dedicó un sentido mensaje a Palito Ortega. “Lo amo con toda mi alma. Pura admiración a mi tío Palito”, escribió en una de sus historias de Instagram, plataforma en la que cultivó más de un millón de seguidores.

Aunque todos conozcamos a la modelo por su paso por la televisión, lo cierto es que Luciana siempre estuvo muy cerca a Palito Ortega. ¿Pero qué relación existe entre ellos?

Luciana Salazar.

La modelo nació en una de las familias más importantes del espectáculo del país. La rubia es sobrina de la actriz Evangelina Salazar y del cantante y compositor Palito Ortega. De esta manera, la mamá de Matilda es primera de la actriz, Julieta Ortega, del director Luis Ortega, del productor Sebastián Ortega y de los músicos Emanuel Ortega y Rosario.

No obstante, cabe destacar que Luciana Salazar es una de las mujeres más famosas de Argentina y goza de fama propia. Por eso fue elegida como uno de los personajes del año por la revista Gente. Donde lució un osado vestido que le costó una lluvia de críticas y también cientos de halagos.