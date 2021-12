El ex presidente del Banco Central Martin Redrado estimó que no habrá acuerdo del Gobierno con el FMI este años sino en en el primer trimestre del 2022 por el estado de la negociación y el ritmo de trabajo de la burocracia del organismo, sin contar los problemas internos del Frente de Todos.

“Por mi experiencia, veo que falta bastante ida y vuelta y hay que trabajar mucho en el mes de enero”, dijo el economista. Y “la burocracia del Fondo hasta la primera semana de enero no está activa. Vamos a tener un ida y vuelta importante…”, agregó a Dato sobre Dato de radio Milenium.

Ante una pregunta si se llegaba a firmar un acuerdo este año y sobre todo luego de los límites que fijó el viernes la vicepresidenta Cristina Kirchner, contestó “veo muy pero muy difícil que se llegue a un acuerdo con el Fondo antes de fin de año”.

Según Redrado, las versiones de un inminente acuerdo las usó “el equipo económico para tratar de comprar tiempo o de jugar con las expectativas”.

“Hace dos semanas tuvimos un momento de tensión cambiaria, y cada vez que hay tensión cambiaria, el equipo económico sale a decir que estamos cerca y que solo faltan detalles”, explicó.

A criterio del titular de la fundación Capital, “uno de los temas clave en la negociación es el financiamiento del déficit, espero que la solución no sea la del 2018, que es subir las retención a las exportaciones y así recaudar más.”

Luego de analizar el comunicado del FMI del viernes, Redrado comentó que “Argentina necesita un programa de estabilización y crecimiento”. “Significa un programa que realmente ataque de cuajo el problema inflacionario, que es una de las principales causas de por qué tenemos cada vez más pobres y el salario real se viene destruyendo desde el año 2018”, agregó.

Resaltó que “está claro que Argentina necesita un programa de estabilización y crecimiento, primero diría, hecho por argentinos y desde la Argentina, que fue uno de los errores que siempre hemos tenido con el FMI. Tiene que ser refrendado por toda la Argentina y luego que sea refrendado por el Fondo Monetario Internacional.”

Subrayó tres aspectos del comunicado del FMI. Primero, “lo que señala el Fondo es el financiamiento del déficit, cómo la Argentina va a llegar en un camino de consolidación fiscal y lo interesante es que no se está discutiendo si el nivel es alto o es bajo”.

“Vamos a terminar este año, si no tomas los derechos especiales de giro con un déficit primario de 3,2%. No es un mal punto de partida. La pregunta es en 4 o 5 años… ¿Cómo lo financias eso?”, se preguntó.

En este momentos “tenemos un fenómeno donde ha habido una gran expansión de dinero, la demanda de pesos se está ralentizando en los últimos meses, si vos ves por ejemplo el crecimiento de los plazos fijos están cayendo en términos reales, eso quiere decir que la gente no quiere tener tantos pesos.”

“El segundo tema es que el Fondo hace referencia al aumento de las reservas. Nosotros tuvimos que enfrentar la crisis financiera del 2008/2009 con un solo tipo de cambio, nunca tuvimos cepo cambiario, pero está claro que Argentina necesita incrementar las reservas y el gobierno hasta ahora viene con una política de represión de la demanda que cada vez tenemos menos reservas”, afirmó Redrado.

Destacó en tercer término que “”cuando el FMI habla de crecimiento de exportaciones, cuáles van a ser las políticas pro-crecimiento que todavía no ha puesto el gobierno por delante.” “Yo aprendí a mirar los hechos y no tanto los discursos y las palabras. No me distraería tanto en los discursos de ayer (en el acto en Plaza de Mayo), sino en los hechos. Yo veo que los accionistas de la coalición gobernante todos quieren un acuerdo con el Fondo”, aseguró.

Dijo que “no es deseable una devaluación porque estamos en un nivel de inflación muy alta. Nuestra proyección para el año nos va a dar 53,6%. El traspaso de devaluación a inflación es muy alto en la Argentina, es casi un 40% en los seis meses posteriores”.

“Para mí, la clave es generar un programa que te empiece a bajar el contado con liquidación o los dólares financieros. Hoy tenemos un dólar financiero muy cargado de expectativas” puntualizó.

Sobre el aumento del PBI de este año de un casi 10 por ciento, explicó que “rebotar es distinto de crecer en economía Llevamos tres años de recesión. Recién estamos recuperando niveles de 2019”.

“Para que una economía esté creciendo se necesita que estén prendidos el motor del consumo, de la inversión y de las exportaciones. El motor del consumo no está prendido, porque el salario está perdiendo con respecto a la inflación. La inversión ha crecido en niveles muy bajos”, finalizó Redrado.

Mirá también