Noelia Marzol y Jony Lazarte se consagraron campeones de ShowMatch La Academia 2021

Noelia Marzol y Jony Lazarte, campeones de La Academia La final de “La Academia” de ShowMatch tuvo como ganadores a Noelia Marzol y Jony Lazarte, en una noche en la que el programa superó en las mediciones a la edición especial de Masterchef. La pareja ganadora se impuso ante Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez tras competir en coreografías de rock, agaddio y merengue. Luego de un 2020 sin aire por la pandemia, ShowMatch transcurrió este año una temporada inusual en términos de rating, con cifras escasas y cediendo el liderazgo en la mayoría de las noches, con pisos de 3,6 puntos. Apenas iniciado el programa, Tinelli consultó el por qué de la ausencia de Adrián Suar y respondió rápidamente que se había escrito con el gerente de programación, quien le había dicho que se estaba yendo del país, a lo que el conductor replicó: “No era para tanto tampoco”. Luego, Tinelli se acercó a los otros dos gerentes de contenidos de eltrece, Pablo Codevilla y “Coco” Fernández, y los interrogó sobre el motivo del viaje de Suar. “Es por trabajo, para pensar cosas”, le respondió Codevilla, a lo que Tinelli insistió con un “¿Estamos bien?”, que recibió respuesta positiva. También al presentar a su jurado, el conductor tiró un dardo a las autoridades del canal al expresar su disgusto por la salida del canal de Ángel de Brito, quien tras 15 años de participar en el programa se desvincula de eltrece. “Deja el canal a fin de año… yo no entiendo nada; es joda esto”, dijo el conductor con tono jocoso y algo de ponzoña. Tinelli inició el programa de la mano de su hijo de siete años, que se pasó el programa interrumpiendo a su padre y a su madre, Guillermina Valdes, parte del jurado, que se completó con Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín. Otra de las búsquedas este año pasó por ampliar el target del programa incorporando al show influencers menos conocidos por el público televisivo pero sí por los centennials, como María Becerra, que participó en la apertura de la temporada, y L-Gante, que se sumó como jurado invitado en la final de anoche. Previo a la definición de los ganadores del certamen, además de cerrar el show cantando “RKT”, “Perrito malvado” y “Villarap”, L-Gante aportó desopilantes momentos a la hora de participar como jurado y en diálogos cómplices con Tinelli, a quien, sin sutileza alguna, invitó fumar a marihuana en dos momentos distintos de la noche. El programa comenzó con la ganadora de Bailando por un Sueño Laura Fernández y una coreografía que mezcló “Heart of Glass” de Blondie, “Sweet Dreams” de Eurythmics y “Toxic” de Britney Spears. También tuvo una participación destacada Chano Charpentier, quien tras recientes episodios tormentosos charló brevemente con Tinelli y dijo estar “contento de estar vivo y estar haciendo música de nuevo”. “Cuando estaba en el hospital y me contaban lo que pasó pensé que después de eso la gente no me iba a querer más. Ahora estoy celebrando y viviendo la vida intensamente, haciendo shows y viajando por todos lados”, agregó, conmovido. Además, pasó como invitada Flor Vigna, dos veces ganadora de Bailando por un Sueño, para lanzar su carrera musical cantando un tema de trap. El interrogante sobre el futuro de Tinelli, con contrato en eltrece hasta fin de 2022, se mantiene y trascendió busca comprar nuevos formatos y producir ficción y micro contenidos para plataformas, independientemente del porvenir de ShowMatch, que despidió su peor año en cuanto a mediciones.

