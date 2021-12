Tras el acto del Gobierno en Plaza de Mayo por el Día de la Democracia, la titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó este sábado que desde la coalición gobernante tienen que “salir a la calle porque perdieron en las urnas” en las elecciones legislativas, y consideró que la movilización “demuestra una debilidad, no una fortaleza”.

“Que ellos hagan actos celebratorios demuestra una debilidad, no una fortaleza. Tienen que salir a la calle porque perdieron en las urnas”, disparó Bullrich en declaraciones a radio Mitre.

En ese marco, la titular del PRO puntualizó: “Nosotros no necesitamos salir a la calle porque tenemos el respaldo de las urnas. Ellos salen por la desesperación de la derrota“.

“Quieren cambiar votos por movilizaciones. Los votos no se cambian por movilización, porque los votos se cuentan y las movilizaciones todos sabemos cómo se hacen, como se organizan”, fustigó.

Consultada sobre la acusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto de que el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito al ex presidente Mauricio Macri para que ganara las elecciones presidenciales en 2019, Bullrich argumentó: “No se puede responder a algo que es una falacia”.

“El Fondo no presta dinero para ganar una elección, es una falacia. Entonces, ponerme a responder una falacia… Entrar en el discurso del Gobierno, trabajar sobre sus palabras es aceptarlas y yo no quiero eso”, subrayó.

Respecto del destino que se le dio al dinero del préstamo del FMI, Bullrich justificó: “Argentina se estabilizó, comenzó a crecer en ese momento, logró pagar deudas atrasadas”.

“De ninguna manera se puede aceptar que la Argentina con ese dinero hizo campaña. Es algo inaceptable. No quiero contestarle a Cristina, porque no tiene legitimidad para hablarnos a nosotros de estos temas”, retrucó.



“El Fondo no presta dinero para ganar una elección, es una falacia”, enfatizó la titular del PRO. Foto: Juan José Garcia.

En otro tramo de la entrevista, la dirigente de Juntos por el Cambio consideró que “los Fernández deben asumir que llegaron a esta situación y perdieron las elecciones porque gobernaron mal”.

​Además, destacó que la vicepresidenta habló en la Plaza de Mayo de un acuerdo con el FMI “insultando a Dios y a María santísima, como si todos los demás fueran traidores a la Patria, y en eso incluye los 57 mil millones de dólares que se utilizaron en el anterior gobierno”.

“A Cristina la vi como siempre, con el poder de mando y poniéndolo al Presidente [Alberto Fernández] en una pequeña cajita. Ella tomando el centro de la escena, dando vuelta los roles”, analizó.

​Asimismo, Bullrich aseguró que el Frente de Todos es “un movimiento político que está achicado y tiene mucha menos fuerza, algo que se notó en las elecciones porque sacó nada más que el 34% de los votos en relación al 42 que sacamos nosotros”.

Por último, la ex ministra de Seguridad de la Nación reflexionó: “El acto de ayer fue una muestra de que lo que queda en ese movimiento político duro le corresponde a ella.

“Alberto Fernández le tuvo que decir ‘no se preocupe que yo voy a seguir este camino, no me tengas miedo que voy a seguir por el mismo camino de piedritas que usted me ha marcado’. Como que le ponen el camino de las piedritas o miguitas de pan“, sentenció.

LGP​