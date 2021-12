Los dirigentes de la CGT recibieron hoy al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y el ex mandatario de Uruguay José “Pepe” Mujica, tras no

haber movilizado este viernes a la plaza de Mayo, donde los referentes de la región acompañaron al Gobierno en el festival por los 38 años del regreso de la democracia.

Mujica y Lula cerraron su paso por la Argentina con la visita a la sede de la central obrera en la calle Azopardo, donde hicieron un llamado a la unidad regional, al ritmo de la marcha peronista.

“Es necesario apoyar al compañero Alberto Fernández. Tiene que haber un acuerdo y el FMI sabe que el pueblo argentino paga y que hay que dejarle la oportunidad de trabajar, con un acuerdo de largo plazo”, resaltó el brasileño.

A la vez, Lula comparó al ex presidente Mauricio Macri con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, al preguntarse “¿cuál fue el beneficio para los trabajadores en el gobierno de Macri, lo hubo?”.

“No hubo presidente que pusiera más dinero que Néstor y Cristina en el pueblo, y yo en Brasil. Nadie puede nombrar una obra de Bolsonaro o de Macri. En realidad, Macri dejó una obra: la deuda gigante para que Alberto la pague”, subrayó.

Lula se refirió también a las elecciones de Chile del próximo 19 de diciembre y sin nombrarlo se refirió al candidato de la derecha José Antonio Kast como un postulante “terriblemente fascista, nazi, que defiende a Pinochet”.

Agradeció el “cariño” de la Argentina y tras el acto de ayer en Plaza de Mayo, donde estuvo junto al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, señaló: “Muchas veces no se valora la democracia, fuimos prohibidos mucho tiempo en nuestros países”.

“El Mercosur fue importante, cuando solamente se quería negociar con Estados Unidos. Se precisa de gobiernos fuertes”, analizó el brasileño.

Por su parte, Mujica expresó: “Quiero llamar la atención a todas las clases sociales de nuestro continente, estamos en un cambio de época, no en una época de cambio. Debemos evitar quedar como un pueblo intrascendente”.

“Nos tenemos que dar cuenta de que estamos en una época distinta del mundo, las universidades se deberían multiplicar”, indicó el ex mandatario uruguayo.

El encuentro fue encabezado por los secretarios generales de la CGT, Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Daer.

“Uno veía por televisión las luchas que llevaban adelante en sus países y es justamente lo que estamos haciendo nosotros: pelear contra los gobiernos de derecha, que lo primero que hacen es atacar y sacarle derechos a los trabajadores”, afirmó el secretario adjunto de Camioneros.

A su turno, Acuña indicó: “Que un trabajador haya llegado a ser presidente de Brasil nos da fuerza para que los argentinos peleemos”.

“Siempre nos conmueve Pepe con la simpleza, la humildad y la profundidad de cada una de sus palabras”, resaltó, por su parte, Daer.