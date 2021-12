el mayordomo Alemán Alfaro Esta tarde visitó a dos de los cinco niños heridos tras la caída de un árbol en el área de juegos infantiles cerca del bar Mirasoles en el Parque Avellaneda. “Esta tarde visité, junto con el Director de Salud, Cesar Cleimberg, a los padres de los dos niños que se encuentran en un estado más delicado y me puse a disposición de ellos, y también me enteré del estado de salud de los otros tres niños que sufrieron heridas leves ”, dijo el alcalde. Alfaro aseguró que “el Ayuntamiento acompañará a estas familias en lo que necesiten”. Añadió: “Esta es una situación dolorosa y, como padre, me pongo en el lugar de los padres de estos niños y entiendo la difícil situación que están atravesando, por eso me he puesto a disposición de todas las familias para lo que sea. necesario. ”, Dijo el titular del municipio luego de visitar a los menores heridos en el Hospital de Niños. Por otro lado, el titular del municipio subrayó que “desde el área de Forestación Urbana se está trabajando todo el tiempo en el mantenimiento de los espacios verdes y en la ciudad en general, pero en ocasiones frecuentes vientos y tormentas precipitan este tipo de evento imprevisto. esto hubiera querido evitarse por todos los medios, ya que los heridos son niños ”. Por último, Alfaro dijo que “lo ocurrido en el parque de Avellaneda será analizado con detenimiento, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

