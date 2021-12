Charlotte Caniggia se destaca en “MasterChef Celebrity”. Hace unos días sorprendió al jurado. La joven preparó el mejor plato de la noche y obtuvo un el reconocimiento más esperado: la medalla dorada. Sin dudas se supera gala a gala con la dedicación y esmero.

Charlotte hizo buenas amistades. Junto a Paula Paretto atravesaron un desafío juntas y se entendieron desde el primer momento. La mediática tiene oportunidades de llegar a la final si continúa con las prácticas de cocina como muestra en sus redes sociales.

Charlotte Caniggia.

Aunque en el último tiempo su suerte cambió. En Instagram anunció que la está pasando muy bien en el certamen de cocina: “Les quiero contar que lo estoy pasando increíble en “MasterChef Argentina es muy divertido”. En la noche de ayer estuvo como invitada a “No Es tan Tarde” en la pantalla de Telefe.

La gente está muy loca.

La influencer fue entrevistada por Germán Paoloski que le preguntó cómo veía a los jóvenes de ahora. Charlotte le respondió que estaban todos locos. Pero se mostró sincera respecto de cómo se siente ella. Es que al parecer, cree que muchas personas solo salen de fiesta.

Me siento como una mujer muy grande.

Charlotte Caniggia.

Con mucha sinceridad Charlotte Caniggia dijo que no se sentía tan joven como antes. Además dijo que: “La gente ya no se casa, no tiene hijos”. Aunque Germán resaltó que ella había dicho que no quería ser madre joven. Contradiciendo lo que estaba manifestando: