El Gobierno instaurará desde el 1° de enero de 2022 un pase sanitario para eventos masivos. La medida incluye boliches, fiestas y eventos en lugares cerrados. Y deberá utilizarlo “toda persona mayor de 13 años”, según informaron fuentes de Presidencia de la Nación.

“Toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra COVID-19. Para ello deberá exhibirlo ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación”, informaron oficialmente.

Y detallaron: “Las actividades definidas para la acreditación del pase son: asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre”.

La medida llega luego de que tanto Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, como gobernadores de Tucumán y Salta hayan tomado medidas similares en sus distritos.

La medida que saldrá publicada en el Boletín Oficial ya tiene la firma de la ministra de Salud, Carla Vizzotti y del jefe de Gabinete Juan Manzur, que la rubricaron este viernes.

A través de la app Cuidar

“La forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19” que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS”, informaron.

Para su funcionamiento habrá que actualizarla en los celulares que la tengan ya descargada. “La versión de la aplicación Cuidar que se debe tener instalada es la 3.6, la cual ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022. El proceso correcto para actualizar la app Cuidar, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla“.

También informaron qué pasará en caso de contagios. “Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún síntoma compatible con COVID-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo de COVID-19, se bloqueará la pantalla de la aplicación Cuidar sin permitirle acceder a ninguna otra pantalla ni certificado hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo”.

Desde el Gobierno también dieron una opción no digital para tener el pase. “Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra COVID-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC)”.

“El Ministerio de Salud de la Nación determinará el criterio de definición de esquema completo de vacunación contra COVID-19”, agregaron en el comunicado oficial.

También fijaron que la fiscalización quedará a cargo de las gestiones locales. “Las autoridades de las jurisdicciones dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de medida. Además, podrán exigir la acreditación del esquema completo para actividades adicionales en función de la situación epidemiológica, el plan de vacunación local y los avances en las coberturas de vacunación contra COVID-19″.

El Gobierno sostuvo que “la implementación del pase sanitario Cuidar es una medida impulsada en el marco del Consejo Federal de Salud con el consenso entre la cartera sanitaria nacional y los ministros de salud de las 24 jurisdicciones”.

“Representa una herramienta clave para sostener los logros de la actual situación, reducir los riesgos epidemiológicos y seguir brindando protección contra COVID-19 a cada vez más ciudadanas y ciudadanos”, explicaron.

