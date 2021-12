La pasante de la UCR, que tuvo una escalada virulenta esta semana, tiene las horas contadas. Al menos, por tu resultado. El viernes será la elección del pleno de autoridades del Comité Nacional, en el que dos figuras centrales acaparan el escenario: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador porteño Martín Lousteau. El hito es agudo y cristalizado en la polémica ruptura de la bancada radical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta claridad se diluye cuando se proyecta en escena en Tucumán. Aquí, estas dos pistas divergen. Y se mezclan. el preludio Cuando lo dicen con elegancia, los radicales coinciden en que el interno nacional deja de lado a las “nuevas figuras” enfrentadas a la “vieja guardia”. Cuando muestran los dientes, ya es “los recién llegados” versus “la militancia”, según Morales. “Los que oxigenaron la propuesta radical” contra “los que ganan internamente y se hunden en las elecciones generales”, argumentan del lado de Lousteau. Cuando la discusión está en la cara de los perros, los porteños son acusados ​​de ser funcionales al PRO y de querer “entregar” la fiesta del centenario en la disputa por la candidatura presidencial 2023. En nombre de no incorporar nunca una propuesta capaz de derrotar. Peronismo. El error La fractura del bloque en la Cámara de Diputados es, a efectos de lectura política, el detonante de las tensiones que se venían acumulando entre los dos sectores. En ambos lados tienen razones válidas. Y, al mismo tiempo, demuestran que lo que realmente se quería era una pausa. La “vieja guardia” impuso a Mario Negri de Córdoba en la presidencia, lo que provocó una reacción indignada de su compatriota Rodrigo de Loredo, quien lo derrotó en las PASO. De Loredo, en las elecciones generales, encabezó la lista de Juntos por el Cambio que se impuso a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti. El Frente de Todos kirchnerista terminó tercero. Es lógico, entonces, que niegue tener como portavoz del bloque a quien derrotó en las urnas. Asimismo, cuesta entender que haya accedido a someterse a la elección de autoridades y que, tras el resultado adverso que validó con su participación, decida romper la silla. El argumento “histórico”, precisamente, es que: De Loredo no obtuvo los votos en el bloque. Una verdad indiscutible. Tanto como el hecho de que se ganó la renovación en Córdoba, pero el radicalismo apuesta por los diputados para los que tienen cinco mandatos al frente de la banca e interbloqueo, después de haber sido derrotados en las urnas. las réplicas A efectos de la dinámica interna, el estallido del bloque fue un terremoto que provocó réplicas. Exógenamente, se intensificaron las preguntas de los socios políticos de PRO. Endógenamente, los “rupturistas” han perdido casi la mitad de su apoyo. Habían llegado al consenso de 22 diputados, pero cuando decidieron formar el bloque “Evolución” (que todavía está dentro del interbloque Juntos por el Cambio), solo 12 de los diputados se trasladaron al nuevo “rancho” parlamentario. Uno de los que sintonizó Lousteau y De Loredo, porque él mismo hizo campaña como figura “renovadora”, es Roberto Sánchez de Tucumán. Sin embargo, permaneció en el bloque UCR cuando se produjo la fractura. Lo cual, precisamente, da como resultado la complejidad del panorama tucumano dentro de la UCR. Platos Cuatro serán los tucumanos que tendrán un papel central en la definición del viernes. Se trata del exdiputado José Cano, la exsenadora Silvia Elías de Pérez, el concejal José “Lucho” Argañaraz (controlador del distrito de Tucumán en la UCR) y el alcalde de Bella Vista, Sebastián Salazar. Casi una semana antes de las elecciones que elevarán al próximo titular de la UCR, Morales ya tiene la mitad de los votos. Jujuy fue el referente nacional opositor más activo a la hora de apoyar a Cano y Elías de Pérez en las PASO: visitó la provincia para hacer campaña por ellos. Además, con Cano le une una amistad personal. Y el exparlamentario nacional es, en este momento, uno de los nombres más fuertes que se consideran a la hora de arriesgar candidaturas a la presidencia de la UCR en Tucumán. La pasantía para normalizar el distrito provincial, en principio, se realizaría en abril. la fisura El voto de Salazar, sospechan en su entorno, aún no se ha definido, pero estaría más cerca de Lousteau. Las razones que lo explicarían no son menores. Por un lado, buscar un “paraguas” nacional para empezar a construir una línea interna dentro del radicalismo provincial, junto al legislador Raúl Albarracín. Por otro lado, marque la diferencia: la “caja” de Evolution está vacía en términos de “correligionarios” con cargos electos. Por ejemplo, el hecho de que Sánchez decidiera permanecer en el bloque que preside Negri lo acerca a Morales en este contexto. Además, Salazar no es ajeno a Lousteau. En ese momento, Bellavistense fue delegada al Comité Nacional de Tucumán en representación de la minoría: el movimiento Boina Branca, liderado por el ex legislador Ariel García. Moisés García, hijo del exparlamentario, fue hasta noviembre vicepresidente de la Juventud Radical nacional, en línea con Lousteau. Más recientemente, Albarracín se ha estado conectando con algunos de los líderes de Evolution, como el diputado Emiliano Yacobitti, uno de los protagonistas del parón de esta semana. Si hay un enlace de comunicación, es el diputado de Concepción. Desplazamiento El mayor número de votos es el de Argañaraz. El controlador de la UCR está ideológicamente más cerca de Lousteau que de Morales, pero es miembro de Cano desde hace años. Pero la ruptura del bloque de diputados le habría hecho revisar su posición a favor de Evolución, según lo que ven en su entorno. El tema no está cerrado. Él, en particular, no tiene compromisos con Morales. Y, en todo caso, hay diferencias públicas y notorias con los alcaldes radicales de occidente: Sánchez y Mariano Campero (Yerba Buena), expresados ​​desde principios de año en que se creó la junta provincial de Juntos por el Cambio y comenzaron a surgir propuestas. plantearse., escenarios para decidir las candidaturas al Congreso Nacional. Los jefes municipales impulsaron la incorporación de la Fuerza Republicana a este espacio y encontraron a Argañaraz como uno de los más feroces opositores. Precisamente, las alineaciones en la Cámara de Diputados de esta semana, y las que se produzcan el viernes en la Comisión Nacional, se realizarán, en el caso provincial, proyectando los movimientos de normalización del distrito. Eso promete ser otra batalla de proporciones en suelo provincial. El radicalismo tucumano es siempre lo interno de lo interno.

La pasante de la UCR, que tuvo una escalada virulenta esta semana, tiene las horas contadas. Al menos, por tu resultado. El viernes será la elección del pleno de autoridades del Comité Nacional, en el que dos figuras centrales acaparan el escenario: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador porteño Martín Lousteau. El hito es agudo y cristalizado en la polémica ruptura de la bancada radical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta claridad se diluye cuando se proyecta en escena en Tucumán. Aquí, estas dos pistas divergen. Y se mezclan. el preludio Cuando lo dicen con elegancia, los radicales coinciden en que el interno nacional deja de lado a las “nuevas figuras” enfrentadas a la “vieja guardia”. Cuando muestran los dientes, ya es “los recién llegados” versus “la militancia”, según Morales. “Los que oxigenaron la propuesta radical” contra “los que ganan internamente y se hunden en las elecciones generales”, argumentan del lado de Lousteau. Cuando la discusión está en la cara de los perros, los porteños son acusados ​​de ser funcionales al PRO y de querer “entregar” la fiesta del centenario en la disputa por la candidatura presidencial 2023. En nombre de no incorporar nunca una propuesta capaz de derrotar. Peronismo. El error La fractura del bloque en la Cámara de Diputados es, a efectos de lectura política, el detonante de las tensiones que se venían acumulando entre los dos sectores. En ambos lados tienen razones válidas. Y, al mismo tiempo, demuestran que lo que realmente se quería era una pausa. La “vieja guardia” impuso a Mario Negri de Córdoba en la presidencia, lo que provocó una reacción indignada de su compatriota Rodrigo de Loredo, quien lo derrotó en las PASO. De Loredo, en las elecciones generales, encabezó la lista de Juntos por el Cambio que se impuso a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti. El Frente de Todos kirchnerista terminó tercero. Es lógico, entonces, que niegue tener como portavoz del bloque a quien derrotó en las urnas. Asimismo, cuesta entender que haya accedido a someterse a la elección de autoridades y que, tras el resultado adverso que validó con su participación, decida romper la silla. El argumento “histórico”, precisamente, es que: De Loredo no obtuvo los votos en el bloque. Una verdad indiscutible. Tanto como el hecho de que se ganó la renovación en Córdoba, pero el radicalismo apuesta por los diputados para los que tienen cinco mandatos al frente de la banca e interbloqueo, después de haber sido derrotados en las urnas. las réplicas A efectos de la dinámica interna, el estallido del bloque fue un terremoto que provocó réplicas. Exógenamente, se intensificaron las preguntas de los socios políticos de PRO. Endógenamente, los “rupturistas” han perdido casi la mitad de su apoyo. Habían llegado al consenso de 22 diputados, pero cuando decidieron formar el bloque “Evolución” (que todavía está dentro del interbloque Juntos por el Cambio), solo 12 de los diputados se trasladaron al nuevo “rancho” parlamentario. Uno de los que sintonizó Lousteau y De Loredo, porque él mismo hizo campaña como figura “renovadora”, es Roberto Sánchez de Tucumán. Sin embargo, permaneció en el bloque UCR cuando se produjo la fractura. Lo cual, precisamente, da como resultado la complejidad del panorama tucumano dentro de la UCR. Platos Cuatro serán los tucumanos que tendrán un papel central en la definición del viernes. Se trata del exdiputado José Cano, la exsenadora Silvia Elías de Pérez, el concejal José “Lucho” Argañaraz (controlador del distrito de Tucumán en la UCR) y el alcalde de Bella Vista, Sebastián Salazar. Casi una semana antes de las elecciones que elevarán al próximo titular de la UCR, Morales ya tiene la mitad de los votos. Jujuy fue el referente nacional opositor más activo a la hora de apoyar a Cano y Elías de Pérez en las PASO: visitó la provincia para hacer campaña por ellos. Además, con Cano le une una amistad personal. Y el exparlamentario nacional es, en este momento, uno de los nombres más fuertes que se consideran a la hora de arriesgar candidaturas a la presidencia de la UCR en Tucumán. La pasantía para normalizar el distrito provincial, en principio, se realizaría en abril. la fisura El voto de Salazar, sospechan en su entorno, aún no se ha definido, pero estaría más cerca de Lousteau. Las razones que lo explicarían no son menores. Por un lado, buscar un “paraguas” nacional para empezar a construir una línea interna dentro del radicalismo provincial, junto al legislador Raúl Albarracín. Por otro lado, marque la diferencia: la “caja” de Evolution está vacía en términos de “correligionarios” con cargos electos. Por ejemplo, el hecho de que Sánchez decidiera permanecer en el bloque que preside Negri lo acerca a Morales en este contexto. Además, Salazar no es ajeno a Lousteau. En ese momento, Bellavistense fue delegada al Comité Nacional de Tucumán en representación de la minoría: el movimiento Boina Branca, liderado por el ex legislador Ariel García. Moisés García, hijo del exparlamentario, fue hasta noviembre vicepresidente de la Juventud Radical nacional, en línea con Lousteau. Más recientemente, Albarracín se ha estado conectando con algunos de los líderes de Evolution, como el diputado Emiliano Yacobitti, uno de los protagonistas del parón de esta semana. Si hay un enlace de comunicación, es el diputado de Concepción. Desplazamiento El mayor número de votos es el de Argañaraz. El controlador de la UCR está ideológicamente más cerca de Lousteau que de Morales, pero es miembro de Cano desde hace años. Pero la ruptura del bloque de diputados le habría hecho revisar su posición a favor de Evolución, según lo que ven en su entorno. El tema no está cerrado. Él, en particular, no tiene compromisos con Morales. Y, en todo caso, hay diferencias públicas y notorias con los alcaldes radicales de occidente: Sánchez y Mariano Campero (Yerba Buena), expresados ​​desde principios de año en que se creó la junta provincial de Juntos por el Cambio y comenzaron a surgir propuestas. plantearse., escenarios para decidir las candidaturas al Congreso Nacional. Los jefes municipales impulsaron la incorporación de la Fuerza Republicana a este espacio y encontraron a Argañaraz como uno de los más feroces opositores. Precisamente, las alineaciones en la Cámara de Diputados de esta semana, y las que se produzcan el viernes en la Comisión Nacional, se realizarán, en el caso provincial, proyectando los movimientos de normalización del distrito. Eso promete ser otra batalla de proporciones en suelo provincial. El radicalismo tucumano es siempre lo interno de lo interno.

La pasante de la UCR, que tuvo una escalada virulenta esta semana, tiene las horas contadas. Al menos, por tu resultado. El viernes será la elección del pleno de autoridades del Comité Nacional, en el que dos figuras centrales acaparan el escenario: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador porteño Martín Lousteau. El hito es agudo y cristalizado en la polémica ruptura de la bancada radical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta claridad se diluye cuando se proyecta en escena en Tucumán. Aquí, estas dos pistas divergen. Y se mezclan. el preludio Cuando lo dicen con elegancia, los radicales coinciden en que el interno nacional deja de lado a las “nuevas figuras” enfrentadas a la “vieja guardia”. Cuando muestran los dientes, ya es “los recién llegados” versus “la militancia”, según Morales. “Los que oxigenaron la propuesta radical” contra “los que ganan internamente y se hunden en las elecciones generales”, argumentan del lado de Lousteau. Cuando la discusión está en la cara de los perros, los porteños son acusados ​​de ser funcionales al PRO y de querer “entregar” la fiesta del centenario en la disputa por la candidatura presidencial 2023. En nombre de no incorporar nunca una propuesta capaz de derrotar. Peronismo. El error La fractura del bloque en la Cámara de Diputados es, a efectos de lectura política, el detonante de las tensiones que se venían acumulando entre los dos sectores. En ambos lados tienen razones válidas. Y, al mismo tiempo, demuestran que lo que realmente se quería era una pausa. La “vieja guardia” impuso a Mario Negri de Córdoba en la presidencia, lo que provocó una reacción indignada de su compatriota Rodrigo de Loredo, quien lo derrotó en las PASO. De Loredo, en las elecciones generales, encabezó la lista de Juntos por el Cambio que se impuso a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti. El Frente de Todos kirchnerista terminó tercero. Es lógico, entonces, que niegue tener como portavoz del bloque a quien derrotó en las urnas. Asimismo, cuesta entender que haya accedido a someterse a la elección de autoridades y que, tras el resultado adverso que validó con su participación, decida romper la silla. El argumento “histórico”, precisamente, es que: De Loredo no obtuvo los votos en el bloque. Una verdad indiscutible. Tanto como el hecho de que se ganó la renovación en Córdoba, pero el radicalismo apuesta por los diputados para los que tienen cinco mandatos al frente de la banca e interbloqueo, después de haber sido derrotados en las urnas. las réplicas A efectos de la dinámica interna, el estallido del bloque fue un terremoto que provocó réplicas. Exógenamente, se intensificaron las preguntas de los socios políticos de PRO. Endógenamente, los “rupturistas” han perdido casi la mitad de su apoyo. Habían llegado al consenso de 22 diputados, pero cuando decidieron formar el bloque “Evolución” (que todavía está dentro del interbloque Juntos por el Cambio), solo 12 de los diputados se trasladaron al nuevo “rancho” parlamentario. Uno de los que sintonizó Lousteau y De Loredo, porque él mismo hizo campaña como figura “renovadora”, es Roberto Sánchez de Tucumán. Sin embargo, permaneció en el bloque UCR cuando se produjo la fractura. Lo cual, precisamente, da como resultado la complejidad del panorama tucumano dentro de la UCR. Platos Cuatro serán los tucumanos que tendrán un papel central en la definición del viernes. Se trata del exdiputado José Cano, la exsenadora Silvia Elías de Pérez, el concejal José “Lucho” Argañaraz (controlador del distrito de Tucumán en la UCR) y el alcalde de Bella Vista, Sebastián Salazar. Casi una semana antes de las elecciones que elevarán al próximo titular de la UCR, Morales ya tiene la mitad de los votos. Jujuy fue el referente nacional opositor más activo a la hora de apoyar a Cano y Elías de Pérez en las PASO: visitó la provincia para hacer campaña por ellos. Además, con Cano le une una amistad personal. Y el exparlamentario nacional es, en este momento, uno de los nombres más fuertes que se consideran a la hora de arriesgar candidaturas a la presidencia de la UCR en Tucumán. La pasantía para normalizar el distrito provincial, en principio, se realizaría en abril. la fisura El voto de Salazar, sospechan en su entorno, aún no se ha definido, pero estaría más cerca de Lousteau. Las razones que lo explicarían no son menores. Por un lado, buscar un “paraguas” nacional para empezar a construir una línea interna dentro del radicalismo provincial, junto al legislador Raúl Albarracín. Por otro lado, marque la diferencia: la “caja” de Evolution está vacía en términos de “correligionarios” con cargos electos. Por ejemplo, el hecho de que Sánchez decidiera permanecer en el bloque que preside Negri lo acerca a Morales en este contexto. Además, Salazar no es ajeno a Lousteau. En ese momento, Bellavistense fue delegada al Comité Nacional de Tucumán en representación de la minoría: el movimiento Boina Branca, liderado por el ex legislador Ariel García. Moisés García, hijo del exparlamentario, fue hasta noviembre vicepresidente de la Juventud Radical nacional, en línea con Lousteau. Más recientemente, Albarracín se ha estado conectando con algunos de los líderes de Evolution, como el diputado Emiliano Yacobitti, uno de los protagonistas del parón de esta semana. Si hay un enlace de comunicación, es el diputado de Concepción. Desplazamiento El mayor número de votos es el de Argañaraz. El controlador de la UCR está ideológicamente más cerca de Lousteau que de Morales, pero es miembro de Cano desde hace años. Pero la ruptura del bloque de diputados le habría hecho revisar su posición a favor de Evolución, según lo que ven en su entorno. El tema no está cerrado. Él, en particular, no tiene compromisos con Morales. Y, en todo caso, hay diferencias públicas y notorias con los alcaldes radicales de occidente: Sánchez y Mariano Campero (Yerba Buena), expresados ​​desde principios de año en que se creó la junta provincial de Juntos por el Cambio y comenzaron a surgir propuestas. plantearse., escenarios para decidir las candidaturas al Congreso Nacional. Los jefes municipales impulsaron la incorporación de la Fuerza Republicana a este espacio y encontraron a Argañaraz como uno de los más feroces opositores. Precisamente, las alineaciones en la Cámara de Diputados de esta semana, y las que se produzcan el viernes en la Comisión Nacional, se realizarán, en el caso provincial, proyectando los movimientos de normalización del distrito. Eso promete ser otra batalla de proporciones en suelo provincial. El radicalismo tucumano es siempre lo interno de lo interno.

La pasante de la UCR, que tuvo una escalada virulenta esta semana, tiene las horas contadas. Al menos, por tu resultado. El viernes será la elección del pleno de autoridades del Comité Nacional, en el que dos figuras centrales acaparan el escenario: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador porteño Martín Lousteau. El hito es agudo y cristalizado en la polémica ruptura de la bancada radical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta claridad se diluye cuando se proyecta en escena en Tucumán. Aquí, estas dos pistas divergen. Y se mezclan. el preludio Cuando lo dicen con elegancia, los radicales coinciden en que el interno nacional deja de lado a las “nuevas figuras” enfrentadas a la “vieja guardia”. Cuando muestran los dientes, ya es “los recién llegados” versus “la militancia”, según Morales. “Los que oxigenaron la propuesta radical” contra “los que ganan internamente y se hunden en las elecciones generales”, argumentan del lado de Lousteau. Cuando la discusión está en la cara de los perros, los porteños son acusados ​​de ser funcionales al PRO y de querer “entregar” la fiesta del centenario en la disputa por la candidatura presidencial 2023. En nombre de no incorporar nunca una propuesta capaz de derrotar. Peronismo. El error La fractura del bloque en la Cámara de Diputados es, a efectos de lectura política, el detonante de las tensiones que se venían acumulando entre los dos sectores. En ambos lados tienen razones válidas. Y, al mismo tiempo, demuestran que lo que realmente se quería era una pausa. La “vieja guardia” impuso a Mario Negri de Córdoba en la presidencia, lo que provocó una reacción indignada de su compatriota Rodrigo de Loredo, quien lo derrotó en las PASO. De Loredo, en las elecciones generales, encabezó la lista de Juntos por el Cambio que se impuso a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti. El Frente de Todos kirchnerista terminó tercero. Es lógico, entonces, que niegue tener como portavoz del bloque a quien derrotó en las urnas. Asimismo, cuesta entender que haya accedido a someterse a la elección de autoridades y que, tras el resultado adverso que validó con su participación, decida romper la silla. El argumento “histórico”, precisamente, es que: De Loredo no obtuvo los votos en el bloque. Una verdad indiscutible. Tanto como el hecho de que se ganó la renovación en Córdoba, pero el radicalismo apuesta por los diputados para los que tienen cinco mandatos al frente de la banca e interbloqueo, después de haber sido derrotados en las urnas. las réplicas A efectos de la dinámica interna, el estallido del bloque fue un terremoto que provocó réplicas. Exógenamente, se intensificaron las preguntas de los socios políticos de PRO. Endógenamente, los “rupturistas” han perdido casi la mitad de su apoyo. Habían llegado al consenso de 22 diputados, pero cuando decidieron formar el bloque “Evolución” (que todavía está dentro del interbloque Juntos por el Cambio), solo 12 de los diputados se trasladaron al nuevo “rancho” parlamentario. Uno de los que sintonizó Lousteau y De Loredo, porque él mismo hizo campaña como figura “renovadora”, es Roberto Sánchez de Tucumán. Sin embargo, permaneció en el bloque UCR cuando se produjo la fractura. Lo cual, precisamente, da como resultado la complejidad del panorama tucumano dentro de la UCR. Platos Cuatro serán los tucumanos que tendrán un papel central en la definición del viernes. Se trata del exdiputado José Cano, la exsenadora Silvia Elías de Pérez, el concejal José “Lucho” Argañaraz (controlador del distrito de Tucumán en la UCR) y el alcalde de Bella Vista, Sebastián Salazar. Casi una semana antes de las elecciones que elevarán al próximo titular de la UCR, Morales ya tiene la mitad de los votos. Jujuy fue el referente nacional opositor más activo a la hora de apoyar a Cano y Elías de Pérez en las PASO: visitó la provincia para hacer campaña por ellos. Además, con Cano le une una amistad personal. Y el exparlamentario nacional es, en este momento, uno de los nombres más fuertes que se consideran a la hora de arriesgar candidaturas a la presidencia de la UCR en Tucumán. La pasantía para normalizar el distrito provincial, en principio, se realizaría en abril. la fisura El voto de Salazar, sospechan en su entorno, aún no se ha definido, pero estaría más cerca de Lousteau. Las razones que lo explicarían no son menores. Por un lado, buscar un “paraguas” nacional para empezar a construir una línea interna dentro del radicalismo provincial, junto al legislador Raúl Albarracín. Por otro lado, marque la diferencia: la “caja” de Evolution está vacía en términos de “correligionarios” con cargos electos. Por ejemplo, el hecho de que Sánchez decidiera permanecer en el bloque que preside Negri lo acerca a Morales en este contexto. Además, Salazar no es ajeno a Lousteau. En ese momento, Bellavistense fue delegada al Comité Nacional de Tucumán en representación de la minoría: el movimiento Boina Branca, liderado por el ex legislador Ariel García. Moisés García, hijo del exparlamentario, fue hasta noviembre vicepresidente de la Juventud Radical nacional, en línea con Lousteau. Más recientemente, Albarracín se ha estado conectando con algunos de los líderes de Evolution, como el diputado Emiliano Yacobitti, uno de los protagonistas del parón de esta semana. Si hay un enlace de comunicación, es el diputado de Concepción. Desplazamiento El mayor número de votos es el de Argañaraz. El controlador de la UCR está ideológicamente más cerca de Lousteau que de Morales, pero es miembro de Cano desde hace años. Pero la ruptura del bloque de diputados le habría hecho revisar su posición a favor de Evolución, según lo que ven en su entorno. El tema no está cerrado. Él, en particular, no tiene compromisos con Morales. Y, en todo caso, hay diferencias públicas y notorias con los alcaldes radicales de occidente: Sánchez y Mariano Campero (Yerba Buena), expresados ​​desde principios de año en que se creó la junta provincial de Juntos por el Cambio y comenzaron a surgir propuestas. plantearse., escenarios para decidir las candidaturas al Congreso Nacional. Los jefes municipales impulsaron la incorporación de la Fuerza Republicana a este espacio y encontraron a Argañaraz como uno de los más feroces opositores. Precisamente, las alineaciones en la Cámara de Diputados de esta semana, y las que se produzcan el viernes en la Comisión Nacional, se realizarán, en el caso provincial, proyectando los movimientos de normalización del distrito. Eso promete ser otra batalla de proporciones en suelo provincial. El radicalismo tucumano es siempre lo interno de lo interno.

La pasante de la UCR, que tuvo una escalada virulenta esta semana, tiene las horas contadas. Al menos, por tu resultado. El viernes será la elección del pleno de autoridades del Comité Nacional, en el que dos figuras centrales acaparan el escenario: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador porteño Martín Lousteau. El hito es agudo y cristalizado en la polémica ruptura de la bancada radical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta claridad se diluye cuando se proyecta en escena en Tucumán. Aquí, estas dos pistas divergen. Y se mezclan. el preludio Cuando lo dicen con elegancia, los radicales coinciden en que el interno nacional deja de lado a las “nuevas figuras” enfrentadas a la “vieja guardia”. Cuando muestran los dientes, ya es “los recién llegados” versus “la militancia”, según Morales. “Los que oxigenaron la propuesta radical” contra “los que ganan internamente y se hunden en las elecciones generales”, argumentan del lado de Lousteau. Cuando la discusión está en la cara de los perros, los porteños son acusados ​​de ser funcionales al PRO y de querer “entregar” la fiesta del centenario en la disputa por la candidatura presidencial 2023. En nombre de no incorporar nunca una propuesta capaz de derrotar. Peronismo. El error La fractura del bloque en la Cámara de Diputados es, a efectos de lectura política, el detonante de las tensiones que se venían acumulando entre los dos sectores. En ambos lados tienen razones válidas. Y, al mismo tiempo, demuestran que lo que realmente se quería era una pausa. La “vieja guardia” impuso a Mario Negri de Córdoba en la presidencia, lo que provocó una reacción indignada de su compatriota Rodrigo de Loredo, quien lo derrotó en las PASO. De Loredo, en las elecciones generales, encabezó la lista de Juntos por el Cambio que se impuso a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti. El Frente de Todos kirchnerista terminó tercero. Es lógico, entonces, que niegue tener como portavoz del bloque a quien derrotó en las urnas. Asimismo, cuesta entender que haya accedido a someterse a la elección de autoridades y que, tras el resultado adverso que validó con su participación, decida romper la silla. El argumento “histórico”, precisamente, es que: De Loredo no obtuvo los votos en el bloque. Una verdad indiscutible. Tanto como el hecho de que se ganó la renovación en Córdoba, pero el radicalismo apuesta por los diputados para los que tienen cinco mandatos al frente de la banca e interbloqueo, después de haber sido derrotados en las urnas. las réplicas A efectos de la dinámica interna, el estallido del bloque fue un terremoto que provocó réplicas. Exógenamente, se intensificaron las preguntas de los socios políticos de PRO. Endógenamente, los “rupturistas” han perdido casi la mitad de su apoyo. Habían llegado al consenso de 22 diputados, pero cuando decidieron formar el bloque “Evolución” (que todavía está dentro del interbloque Juntos por el Cambio), solo 12 de los diputados se trasladaron al nuevo “rancho” parlamentario. Uno de los que sintonizó Lousteau y De Loredo, porque él mismo hizo campaña como figura “renovadora”, es Roberto Sánchez de Tucumán. Sin embargo, permaneció en el bloque UCR cuando se produjo la fractura. Lo cual, precisamente, da como resultado la complejidad del panorama tucumano dentro de la UCR. Platos Cuatro serán los tucumanos que tendrán un papel central en la definición del viernes. Se trata del exdiputado José Cano, la exsenadora Silvia Elías de Pérez, el concejal José “Lucho” Argañaraz (controlador del distrito de Tucumán en la UCR) y el alcalde de Bella Vista, Sebastián Salazar. Casi una semana antes de las elecciones que elevarán al próximo titular de la UCR, Morales ya tiene la mitad de los votos. Jujuy fue el referente nacional opositor más activo a la hora de apoyar a Cano y Elías de Pérez en las PASO: visitó la provincia para hacer campaña por ellos. Además, con Cano le une una amistad personal. Y el exparlamentario nacional es, en este momento, uno de los nombres más fuertes que se consideran a la hora de arriesgar candidaturas a la presidencia de la UCR en Tucumán. La pasantía para normalizar el distrito provincial, en principio, se realizaría en abril. la fisura El voto de Salazar, sospechan en su entorno, aún no se ha definido, pero estaría más cerca de Lousteau. Las razones que lo explicarían no son menores. Por un lado, buscar un “paraguas” nacional para empezar a construir una línea interna dentro del radicalismo provincial, junto al legislador Raúl Albarracín. Por otro lado, marque la diferencia: la “caja” de Evolution está vacía en términos de “correligionarios” con cargos electos. Por ejemplo, el hecho de que Sánchez decidiera permanecer en el bloque que preside Negri lo acerca a Morales en este contexto. Además, Salazar no es ajeno a Lousteau. En ese momento, Bellavistense fue delegada al Comité Nacional de Tucumán en representación de la minoría: el movimiento Boina Branca, liderado por el ex legislador Ariel García. Moisés García, hijo del exparlamentario, fue hasta noviembre vicepresidente de la Juventud Radical nacional, en línea con Lousteau. Más recientemente, Albarracín se ha estado conectando con algunos de los líderes de Evolution, como el diputado Emiliano Yacobitti, uno de los protagonistas del parón de esta semana. Si hay un enlace de comunicación, es el diputado de Concepción. Desplazamiento El mayor número de votos es el de Argañaraz. El controlador de la UCR está ideológicamente más cerca de Lousteau que de Morales, pero es miembro de Cano desde hace años. Pero la ruptura del bloque de diputados le habría hecho revisar su posición a favor de Evolución, según lo que ven en su entorno. El tema no está cerrado. Él, en particular, no tiene compromisos con Morales. Y, en todo caso, hay diferencias públicas y notorias con los alcaldes radicales de occidente: Sánchez y Mariano Campero (Yerba Buena), expresados ​​desde principios de año en que se creó la junta provincial de Juntos por el Cambio y comenzaron a surgir propuestas. plantearse., escenarios para decidir las candidaturas al Congreso Nacional. Los jefes municipales impulsaron la incorporación de la Fuerza Republicana a este espacio y encontraron a Argañaraz como uno de los más feroces opositores. Precisamente, las alineaciones en la Cámara de Diputados de esta semana, y las que se produzcan el viernes en la Comisión Nacional, se realizarán, en el caso provincial, proyectando los movimientos de normalización del distrito. Eso promete ser otra batalla de proporciones en suelo provincial. El radicalismo tucumano es siempre lo interno de lo interno.

La pasante de la UCR, que tuvo una escalada virulenta esta semana, tiene las horas contadas. Al menos, por tu resultado. El viernes será la elección del pleno de autoridades del Comité Nacional, en el que dos figuras centrales acaparan el escenario: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador porteño Martín Lousteau. El hito es agudo y cristalizado en la polémica ruptura de la bancada radical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta claridad se diluye cuando se proyecta en escena en Tucumán. Aquí, estas dos pistas divergen. Y se mezclan. el preludio Cuando lo dicen con elegancia, los radicales coinciden en que el interno nacional deja de lado a las “nuevas figuras” enfrentadas a la “vieja guardia”. Cuando muestran los dientes, ya es “los recién llegados” versus “la militancia”, según Morales. “Los que oxigenaron la propuesta radical” contra “los que ganan internamente y se hunden en las elecciones generales”, argumentan del lado de Lousteau. Cuando la discusión está en la cara de los perros, los porteños son acusados ​​de ser funcionales al PRO y de querer “entregar” la fiesta del centenario en la disputa por la candidatura presidencial 2023. En nombre de no incorporar nunca una propuesta capaz de derrotar. Peronismo. El error La fractura del bloque en la Cámara de Diputados es, a efectos de lectura política, el detonante de las tensiones que se venían acumulando entre los dos sectores. En ambos lados tienen razones válidas. Y, al mismo tiempo, demuestran que lo que realmente se quería era una pausa. La “vieja guardia” impuso a Mario Negri de Córdoba en la presidencia, lo que provocó una reacción indignada de su compatriota Rodrigo de Loredo, quien lo derrotó en las PASO. De Loredo, en las elecciones generales, encabezó la lista de Juntos por el Cambio que se impuso a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti. El Frente de Todos kirchnerista terminó tercero. Es lógico, entonces, que niegue tener como portavoz del bloque a quien derrotó en las urnas. Asimismo, cuesta entender que haya accedido a someterse a la elección de autoridades y que, tras el resultado adverso que validó con su participación, decida romper la silla. El argumento “histórico”, precisamente, es que: De Loredo no obtuvo los votos en el bloque. Una verdad indiscutible. Tanto como el hecho de que se ganó la renovación en Córdoba, pero el radicalismo apuesta por los diputados para los que tienen cinco mandatos al frente de la banca e interbloqueo, después de haber sido derrotados en las urnas. las réplicas A efectos de la dinámica interna, el estallido del bloque fue un terremoto que provocó réplicas. Exógenamente, se intensificaron las preguntas de los socios políticos de PRO. Endógenamente, los “rupturistas” han perdido casi la mitad de su apoyo. Habían llegado al consenso de 22 diputados, pero cuando decidieron formar el bloque “Evolución” (que todavía está dentro del interbloque Juntos por el Cambio), solo 12 de los diputados se trasladaron al nuevo “rancho” parlamentario. Uno de los que sintonizó Lousteau y De Loredo, porque él mismo hizo campaña como figura “renovadora”, es Roberto Sánchez de Tucumán. Sin embargo, permaneció en el bloque UCR cuando se produjo la fractura. Lo cual, precisamente, da como resultado la complejidad del panorama tucumano dentro de la UCR. Platos Cuatro serán los tucumanos que tendrán un papel central en la definición del viernes. Se trata del exdiputado José Cano, la exsenadora Silvia Elías de Pérez, el concejal José “Lucho” Argañaraz (controlador del distrito de Tucumán en la UCR) y el alcalde de Bella Vista, Sebastián Salazar. Casi una semana antes de las elecciones que elevarán al próximo titular de la UCR, Morales ya tiene la mitad de los votos. Jujuy fue el referente nacional opositor más activo a la hora de apoyar a Cano y Elías de Pérez en las PASO: visitó la provincia para hacer campaña por ellos. Además, con Cano le une una amistad personal. Y el exparlamentario nacional es, en este momento, uno de los nombres más fuertes que se consideran a la hora de arriesgar candidaturas a la presidencia de la UCR en Tucumán. La pasantía para normalizar el distrito provincial, en principio, se realizaría en abril. la fisura El voto de Salazar, sospechan en su entorno, aún no se ha definido, pero estaría más cerca de Lousteau. Las razones que lo explicarían no son menores. Por un lado, buscar un “paraguas” nacional para empezar a construir una línea interna dentro del radicalismo provincial, junto al legislador Raúl Albarracín. Por otro lado, marque la diferencia: la “caja” de Evolution está vacía en términos de “correligionarios” con cargos electos. Por ejemplo, el hecho de que Sánchez decidiera permanecer en el bloque que preside Negri lo acerca a Morales en este contexto. Además, Salazar no es ajeno a Lousteau. En ese momento, Bellavistense fue delegada al Comité Nacional de Tucumán en representación de la minoría: el movimiento Boina Branca, liderado por el ex legislador Ariel García. Moisés García, hijo del exparlamentario, fue hasta noviembre vicepresidente de la Juventud Radical nacional, en línea con Lousteau. Más recientemente, Albarracín se ha estado conectando con algunos de los líderes de Evolution, como el diputado Emiliano Yacobitti, uno de los protagonistas del parón de esta semana. Si hay un enlace de comunicación, es el diputado de Concepción. Desplazamiento El mayor número de votos es el de Argañaraz. El controlador de la UCR está ideológicamente más cerca de Lousteau que de Morales, pero es miembro de Cano desde hace años. Pero la ruptura del bloque de diputados le habría hecho revisar su posición a favor de Evolución, según lo que ven en su entorno. El tema no está cerrado. Él, en particular, no tiene compromisos con Morales. Y, en todo caso, hay diferencias públicas y notorias con los alcaldes radicales de occidente: Sánchez y Mariano Campero (Yerba Buena), expresados ​​desde principios de año en que se creó la junta provincial de Juntos por el Cambio y comenzaron a surgir propuestas. plantearse., escenarios para decidir las candidaturas al Congreso Nacional. Los jefes municipales impulsaron la incorporación de la Fuerza Republicana a este espacio y encontraron a Argañaraz como uno de los más feroces opositores. Precisamente, las alineaciones en la Cámara de Diputados de esta semana, y las que se produzcan el viernes en la Comisión Nacional, se realizarán, en el caso provincial, proyectando los movimientos de normalización del distrito. Eso promete ser otra batalla de proporciones en suelo provincial. El radicalismo tucumano es siempre lo interno de lo interno.

La pasante de la UCR, que tuvo una escalada virulenta esta semana, tiene las horas contadas. Al menos, por tu resultado. El viernes será la elección del pleno de autoridades del Comité Nacional, en el que dos figuras centrales acaparan el escenario: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador porteño Martín Lousteau. El hito es agudo y cristalizado en la polémica ruptura de la bancada radical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta claridad se diluye cuando se proyecta en escena en Tucumán. Aquí, estas dos pistas divergen. Y se mezclan. el preludio Cuando lo dicen con elegancia, los radicales coinciden en que el interno nacional deja de lado a las “nuevas figuras” enfrentadas a la “vieja guardia”. Cuando muestran los dientes, ya es “los recién llegados” versus “la militancia”, según Morales. “Los que oxigenaron la propuesta radical” contra “los que ganan internamente y se hunden en las elecciones generales”, argumentan del lado de Lousteau. Cuando la discusión está en la cara de los perros, los porteños son acusados ​​de ser funcionales al PRO y de querer “entregar” la fiesta del centenario en la disputa por la candidatura presidencial 2023. En nombre de no incorporar nunca una propuesta capaz de derrotar. Peronismo. El error La fractura del bloque en la Cámara de Diputados es, a efectos de lectura política, el detonante de las tensiones que se venían acumulando entre los dos sectores. En ambos lados tienen razones válidas. Y, al mismo tiempo, demuestran que lo que realmente se quería era una pausa. La “vieja guardia” impuso a Mario Negri de Córdoba en la presidencia, lo que provocó una reacción indignada de su compatriota Rodrigo de Loredo, quien lo derrotó en las PASO. De Loredo, en las elecciones generales, encabezó la lista de Juntos por el Cambio que se impuso a los candidatos del gobernador Juan Schiaretti. El Frente de Todos kirchnerista terminó tercero. Es lógico, entonces, que niegue tener como portavoz del bloque a quien derrotó en las urnas. Asimismo, cuesta entender que haya accedido a someterse a la elección de autoridades y que, tras el resultado adverso que validó con su participación, decida romper la silla. El argumento “histórico”, precisamente, es que: De Loredo no obtuvo los votos en el bloque. Una verdad indiscutible. Tanto como el hecho de que se ganó la renovación en Córdoba, pero el radicalismo apuesta por los diputados para los que tienen cinco mandatos al frente de la banca e interbloqueo, después de haber sido derrotados en las urnas. las réplicas A efectos de la dinámica interna, el estallido del bloque fue un terremoto que provocó réplicas. Exógenamente, se intensificaron las preguntas de los socios políticos de PRO. Endógenamente, los “rupturistas” han perdido casi la mitad de su apoyo. Habían llegado al consenso de 22 diputados, pero cuando decidieron formar el bloque “Evolución” (que todavía está dentro del interbloque Juntos por el Cambio), solo 12 de los diputados se trasladaron al nuevo “rancho” parlamentario. Uno de los que sintonizó Lousteau y De Loredo, porque él mismo hizo campaña como figura “renovadora”, es Roberto Sánchez de Tucumán. Sin embargo, permaneció en el bloque UCR cuando se produjo la fractura. Lo cual, precisamente, da como resultado la complejidad del panorama tucumano dentro de la UCR. Platos Cuatro serán los tucumanos que tendrán un papel central en la definición del viernes. Se trata del exdiputado José Cano, la exsenadora Silvia Elías de Pérez, el concejal José “Lucho” Argañaraz (controlador del distrito de Tucumán en la UCR) y el alcalde de Bella Vista, Sebastián Salazar. Casi una semana antes de las elecciones que elevarán al próximo titular de la UCR, Morales ya tiene la mitad de los votos. Jujuy fue el referente nacional opositor más activo a la hora de apoyar a Cano y Elías de Pérez en las PASO: visitó la provincia para hacer campaña por ellos. Además, con Cano le une una amistad personal. Y el exparlamentario nacional es, en este momento, uno de los nombres más fuertes que se consideran a la hora de arriesgar candidaturas a la presidencia de la UCR en Tucumán. La pasantía para normalizar el distrito provincial, en principio, se realizaría en abril. la fisura El voto de Salazar, sospechan en su entorno, aún no se ha definido, pero estaría más cerca de Lousteau. Las razones que lo explicarían no son menores. Por un lado, buscar un “paraguas” nacional para empezar a construir una línea interna dentro del radicalismo provincial, junto al legislador Raúl Albarracín. Por otro lado, marque la diferencia: la “caja” de Evolution está vacía en términos de “correligionarios” con cargos electos. Por ejemplo, el hecho de que Sánchez decidiera permanecer en el bloque que preside Negri lo acerca a Morales en este contexto. Además, Salazar no es ajeno a Lousteau. En ese momento, Bellavistense fue delegada al Comité Nacional de Tucumán en representación de la minoría: el movimiento Boina Branca, liderado por el ex legislador Ariel García. Moisés García, hijo del exparlamentario, fue hasta noviembre vicepresidente de la Juventud Radical nacional, en línea con Lousteau. Más recientemente, Albarracín se ha estado conectando con algunos de los líderes de Evolution, como el diputado Emiliano Yacobitti, uno de los protagonistas del parón de esta semana. Si hay un enlace de comunicación, es el diputado de Concepción. Desplazamiento El mayor número de votos es el de Argañaraz. El controlador de la UCR está ideológicamente más cerca de Lousteau que de Morales, pero es miembro de Cano desde hace años. Pero la ruptura del bloque de diputados le habría hecho revisar su posición a favor de Evolución, según lo que ven en su entorno. El tema no está cerrado. Él, en particular, no tiene compromisos con Morales. Y, en todo caso, hay diferencias públicas y notorias con los alcaldes radicales de occidente: Sánchez y Mariano Campero (Yerba Buena), expresados ​​desde principios de año en que se creó la junta provincial de Juntos por el Cambio y comenzaron a surgir propuestas. plantearse., escenarios para decidir las candidaturas al Congreso Nacional. Los jefes municipales impulsaron la incorporación de la Fuerza Republicana a este espacio y encontraron a Argañaraz como uno de los más feroces opositores. Precisamente, las alineaciones en la Cámara de Diputados de esta semana, y las que se produzcan el viernes en la Comisión Nacional, se realizarán, en el caso provincial, proyectando los movimientos de normalización del distrito. Eso promete ser otra batalla de proporciones en suelo provincial. El radicalismo tucumano es siempre lo interno de lo interno.