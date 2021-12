un viaje al pasado Descubre el hotel Patios Cafayate Viví una experiencia única e incomparable de la mano del Hotel Patios Cafayate, con 17 años de experiencia en la zona. Se ubica en los Valles Calchaquíes, a solo tres horas de la capital Salta, Cachi o Tafí del Valle; en el centro de la Ruta del Vino del Norte Argentino, en el cruce de las Rutas Nacionales 40 y 68, y comparte propiedad con Bodegas El Esteco. Es el lugar perfecto para los amantes del vino y el buen vivir. Podrás realizar una variedad de actividades, perfectas para desconectar y ser transportado a la época colonial, específicamente a 1892, gracias a su singular arquitectura, diseño y decoración. Las experiencias al aire libre van desde paseos a caballo, servicios de sommelier y viñedos, que terminan con degustaciones de cosecha, así como recorridos fuera de la finca, alquiler de bicicletas eléctricas (que le permiten escalar la montaña con facilidad) o visitas guiadas regulares. Duran unas cuatro horas, pero el huésped también puede optar por la autonomía. La gastronomía gourmet lo convierte en un lugar incomparable en la zona, la calidad de sus platos y su buen vino para gourmets lo convierten en el destino ideal para los locales. En marzo, agregará un nuevo servicio: “gampling”, un camping donde los huéspedes pueden experimentar, en una noche, un servicio al aire libre totalmente innovador que consiste en caminatas, degustación de vinos acompañada de un delicioso refrigerio y parrillada; Incluso podrán usar aplicaciones para comprender el cielo de Salta y el uso de telescopios. Es un modelo de hospitalidad utilizado en otras partes del mundo como consecuencia de la pospandémica, pero sin dudarlo se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la vida. La vida saludable es un factor importante en el hotel, por eso ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento personal y mucho más. Diego Col Benegas, responsable del establecimiento desde hace seis años, comenta: “Estoy feliz de crecer con Cafayate; sus eventos sociales y corporativos y nuestro restaurante abierto al público, así como los nuevos proyectos que vamos sumando, lo convierten en un destino imperdible ”. Al reservar alojamiento, también debe reservar las actividades en las que desea participar. Disfruta de una experiencia cinco estrellas Hotel Alejandro I Antes de fin de año, te mereces celebrar todo el esfuerzo que has realizado y no hay mejor manera de hacerlo que viajando y hospedándote en el hotel más emblemático de la provincia de Salta. Alejandro I, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la plaza principal y de los principales atractivos culturales y de entretenimiento, cuenta con una excelente ubicación gracias a su majestuosa infraestructura y la profesionalidad de sus recursos humanos. Es un Cinco Estrellas con 167 habitaciones de diferentes categorías repartidas en 14 pisos, todas decoradas según la cultura salteña y con vistas a las torres históricas de la ciudad, al Monte São Bernardo y al Valle de Lerma. Su completo desayuno buffet asistido, los detalles regionales en la decoración y la excelente gastronomía a precios asequibles, lo convierten en una visita obligada en tu agenda de vacaciones. “Para estas fiestas ofrecemos paquetes navideños con alojamiento y cena navideña; y para el nuevo año, con alojamiento y cena con fiesta, y algunas sorpresas más, te invitamos a contactarnos por email a [email protected] (Todo con plazas limitadas y previa reserva). Del 1 de enero al 28 de febrero tendremos nuestro Kids Club disponible para los más pequeños ”, dijo Michele Safar, gerente de operaciones, a LA GACETA. “También puedes aprovechar las compras anticipadas de alojamiento a partir de febrero con el beneficio Previaje (beneficio válido hasta el 31 de este mes), te esperamos todo el año, tanto para vacaciones como para unos días de descanso o para los que viajan por trabajo ”, agregó. Sus diferentes estancias se adaptan perfectamente a las necesidades de sus huéspedes, desde habitaciones comunicadas ideales para un grupo familiar, hasta propuestas ideales para una escapada romántica. El hotel cumple 15 años desde su inauguración y sin duda su calidad y confort harán que quieras volver en cualquier época del año. Y eso no es todo: el establecimiento cuenta con cinco salones para fiestas y eventos de empresa, con capacidad para entre 10 y 600 personas, con equipamiento audiovisual y asesoramiento para la organización de reuniones y banquetes. Visite el sitio web y reserve: http://www.alejandro1hotel.com.ar/ paisajes inolvidables Imperdible: el teleférico El teleférico es una atracción emblemática en Salta, que la gente de Tucumã no debe perderse esta temporada. Se diferencia de las demás del norte argentino en su longitud: recorre 1.100 metros hasta el cerro San Bernardo, que nos ofrecerá una majestuosa vista del Valle de Lerma. Al llegar a la cima encontrarás hermosos parques, además del mirador principal, que te brindarán una vista incomparable de los cerros que rodean la provincia. Y no solo eso, para los amantes de la artesanía, también hay un recorrido artesanal con productos de toda la región. Por otro lado, no te puedes perder el Ginásio do Cerro, un gimnasio al aire libre que te permitirá entrenar mientras disfrutas de paisajes inolvidables. Es un destino que se adapta a todos, desde los más pequeños (con su parque infantil) hasta los mayores, ya que cuenta con una pastelería que ofrece innumerables alternativas gastronómicas, desde la mañana hasta la noche. Es el lugar perfecto para compartir mates con amigos y desconectar de la ciudad. Todas estas actividades se pueden realizar en un entorno natural único, acompañadas de cascadas que añaden frescura y el encantador sonido del agua corriendo por la ladera principal. La tarifa tiene un costo de $ 700 para adultos (incluye regreso) y para niños de seis a 12 años, $ 400 (menores de seis años no pagan). Una opción imperdible para los tucumanos Todo lo que te ofrece Salta El turismo de aventura y el rural comunitario se encuentran entre las principales opciones para estas vacaciones, y disfrútelas en Salta. Con su diversidad paisajística y gastronómica, te permitirá vivir experiencias únicas en paisajes encantadores. Días cálidos y noches frescas, sentir la presencia del viento intenso y la aridez en la puna, el color de las yungas y la frescura en sus múltiples ríos y diques entre serranías, te permitirá optar por diferentes actividades en el aire, la tierra y en el agua. El cerro São Bernardo custodia la capital Salta. El teleférico que llega a la cima y tiene una vista panorámica de toda la ciudad, el circuito de las siete iglesias nos acerca a la historia a través de diferentes estilos arquitectónicos. La capital Salta cuenta con varios lugares para realizar recorridos con patinetes, bicicletas y patinetes eléctricos; A los 15 minutos te espera San Lorenzo con su Quebrada y su Reserva Natural Municipal de Yungas. Desde los cerros, La Caldera muestra de lejos a su Cristo Redentor y ofrece la historia de la Iglesia de los jesuitas; Se pueden realizar diversas actividades de aventura en la cercana presa de Campo Alegre y se puede acampar en el Clube dos Amigos da Montanha. El Turismo Rural Comunitario permite dialogar con quienes conservan sus tradiciones, viajar a sus comunidades de origen, pescar en caudalosos ríos, realizar caminatas y cabalgatas por el Parque Baritú y observar aves. Llegando a las alturas ascendiendo rodeado de montañas y cardones para llegar al viaducto de La Polvorilla donde se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, el Tren a las Nubes a 4.220 metros sobre el nivel del mar, surcos, en San Antonio de los Cobres, un paisaje imponente y cerca del cielo donde el aire es ligero, Salta invita a la selva y las alturas, y la Ruta de la Sal camina por ellas, una extensión blanca infinita. En el Valle de Lerma hay guachipas y pinturas rupestres en las cuevas para escalar. Hay que pasar por el Centro de Interpretación donde el pueblo guatemalteco cuenta la historia; descubra también la estación de tren recién restaurada en Alemania. En Chicoana, la Capital Nacional del Tamale, este platillo es imprescindible; Este es un lugar mágico donde los niños pueden aprender a caminar y donde la observación de aves encuentra un entorno propicio y demuestra la osadía de descender la Cuesta del Obispo en bicicleta de montaña. Los deportes acuáticos viven en Coronel Moldes, la presa de Cabra Corral concentra la diversión de las motos de agua, el esquí, el piragüismo y mucho más. Y los Valles Calchaquíes son la tierra del sol y del buen vino, Cafayate con su emblema, el torrontés y su extensa producción de vino, un picnic en los viñedos, degustación de vinos, caminatas, cabalgatas en las dunas, siguiendo la ruta de Él vino y llegó. en Animaná y compartió con los lugareños la experiencia de pasar unas horas aprendiendo a degustar vinos artesanales. El pimentón rojo de los cerros de Cachi es un espectáculo inolvidable; juega a ser enólogo por un día en las visitas guiadas a las bodegas, vive una experiencia astronómica y visita el puerto OVNI, sorpréndete en Seclantas con las telas a cortar y camina hasta las cuevas de Acsibi.

un viaje al pasado Descubre el hotel Patios Cafayate Viví una experiencia única e incomparable de la mano del Hotel Patios Cafayate, con 17 años de experiencia en la zona. Se ubica en los Valles Calchaquíes, a solo tres horas de la capital Salta, Cachi o Tafí del Valle; en el centro de la Ruta del Vino del Norte Argentino, en el cruce de las Rutas Nacionales 40 y 68, y comparte propiedad con Bodegas El Esteco. Es el lugar perfecto para los amantes del vino y el buen vivir. Podrás realizar una variedad de actividades, perfectas para desconectar y ser transportado a la época colonial, específicamente a 1892, gracias a su singular arquitectura, diseño y decoración. Las experiencias al aire libre van desde paseos a caballo, servicios de sommelier y viñedos, que terminan con degustaciones de cosecha, así como recorridos fuera de la finca, alquiler de bicicletas eléctricas (que le permiten escalar la montaña con facilidad) o visitas guiadas regulares. Duran unas cuatro horas, pero el huésped también puede optar por la autonomía. La gastronomía gourmet lo convierte en un lugar incomparable en la zona, la calidad de sus platos y su buen vino para gourmets lo convierten en el destino ideal para los locales. En marzo, agregará un nuevo servicio: “gampling”, un camping donde los huéspedes pueden experimentar, en una noche, un servicio al aire libre totalmente innovador que consiste en caminatas, degustación de vinos acompañada de un delicioso refrigerio y parrillada; Incluso podrán usar aplicaciones para comprender el cielo de Salta y el uso de telescopios. Es un modelo de hospitalidad utilizado en otras partes del mundo como consecuencia de la pospandémica, pero sin dudarlo se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la vida. La vida saludable es un factor importante en el hotel, por eso ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento personal y mucho más. Diego Col Benegas, responsable del establecimiento desde hace seis años, comenta: “Estoy feliz de crecer con Cafayate; sus eventos sociales y corporativos y nuestro restaurante abierto al público, así como los nuevos proyectos que vamos sumando, lo convierten en un destino imperdible ”. Al reservar alojamiento, también debe reservar las actividades en las que desea participar. Disfruta de una experiencia cinco estrellas Hotel Alejandro I Antes de fin de año, te mereces celebrar todo el esfuerzo que has realizado y no hay mejor manera de hacerlo que viajando y hospedándote en el hotel más emblemático de la provincia de Salta. Alejandro I, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la plaza principal y de los principales atractivos culturales y de entretenimiento, cuenta con una excelente ubicación gracias a su majestuosa infraestructura y la profesionalidad de sus recursos humanos. Es un Cinco Estrellas con 167 habitaciones de diferentes categorías repartidas en 14 pisos, todas decoradas según la cultura salteña y con vistas a las torres históricas de la ciudad, al Monte São Bernardo y al Valle de Lerma. Su completo desayuno buffet asistido, los detalles regionales en la decoración y la excelente gastronomía a precios asequibles, lo convierten en una visita obligada en tu agenda de vacaciones. “Para estas fiestas ofrecemos paquetes navideños con alojamiento y cena navideña; y para el nuevo año, con alojamiento y cena con fiesta, y algunas sorpresas más, te invitamos a contactarnos por email a [email protected] (Todo con plazas limitadas y previa reserva). Del 1 de enero al 28 de febrero tendremos nuestro Kids Club disponible para los más pequeños ”, dijo Michele Safar, gerente de operaciones, a LA GACETA. “También puedes aprovechar las compras anticipadas de alojamiento a partir de febrero con el beneficio Previaje (beneficio válido hasta el 31 de este mes), te esperamos todo el año, tanto para vacaciones como para unos días de descanso o para los que viajan por trabajo ”, agregó. Sus diferentes estancias se adaptan perfectamente a las necesidades de sus huéspedes, desde habitaciones comunicadas ideales para un grupo familiar, hasta propuestas ideales para una escapada romántica. El hotel cumple 15 años desde su inauguración y sin duda su calidad y confort harán que quieras volver en cualquier época del año. Y eso no es todo: el establecimiento cuenta con cinco salones para fiestas y eventos de empresa, con capacidad para entre 10 y 600 personas, con equipamiento audiovisual y asesoramiento para la organización de reuniones y banquetes. Visite el sitio web y reserve: http://www.alejandro1hotel.com.ar/ paisajes inolvidables Imperdible: el teleférico El teleférico es una atracción emblemática en Salta, que la gente de Tucumã no debe perderse esta temporada. Se diferencia de las demás del norte argentino en su longitud: recorre 1.100 metros hasta el cerro San Bernardo, que nos ofrecerá una majestuosa vista del Valle de Lerma. Al llegar a la cima encontrarás hermosos parques, además del mirador principal, que te brindarán una vista incomparable de los cerros que rodean la provincia. Y no solo eso, para los amantes de la artesanía, también hay un recorrido artesanal con productos de toda la región. Por otro lado, no te puedes perder el Ginásio do Cerro, un gimnasio al aire libre que te permitirá entrenar mientras disfrutas de paisajes inolvidables. Es un destino que se adapta a todos, desde los más pequeños (con su parque infantil) hasta los mayores, ya que cuenta con una pastelería que ofrece innumerables alternativas gastronómicas, desde la mañana hasta la noche. Es el lugar perfecto para compartir mates con amigos y desconectar de la ciudad. Todas estas actividades se pueden realizar en un entorno natural único, acompañadas de cascadas que añaden frescura y el encantador sonido del agua corriendo por la ladera principal. La tarifa tiene un costo de $ 700 para adultos (incluye regreso) y para niños de seis a 12 años, $ 400 (menores de seis años no pagan). Una opción imperdible para los tucumanos Todo lo que te ofrece Salta El turismo de aventura y el rural comunitario se encuentran entre las principales opciones para estas vacaciones, y disfrútelas en Salta. Con su diversidad paisajística y gastronómica, te permitirá vivir experiencias únicas en paisajes encantadores. Días cálidos y noches frescas, sentir la presencia del viento intenso y la aridez en la puna, el color de las yungas y la frescura en sus múltiples ríos y diques entre serranías, te permitirá optar por diferentes actividades en el aire, la tierra y en el agua. El cerro São Bernardo custodia la capital Salta. El teleférico que llega a la cima y tiene una vista panorámica de toda la ciudad, el circuito de las siete iglesias nos acerca a la historia a través de diferentes estilos arquitectónicos. La capital Salta cuenta con varios lugares para realizar recorridos con patinetes, bicicletas y patinetes eléctricos; A los 15 minutos te espera San Lorenzo con su Quebrada y su Reserva Natural Municipal de Yungas. Desde los cerros, La Caldera muestra de lejos a su Cristo Redentor y ofrece la historia de la Iglesia de los jesuitas; Se pueden realizar diversas actividades de aventura en la cercana presa de Campo Alegre y se puede acampar en el Clube dos Amigos da Montanha. El Turismo Rural Comunitario permite dialogar con quienes conservan sus tradiciones, viajar a sus comunidades de origen, pescar en caudalosos ríos, realizar caminatas y cabalgatas por el Parque Baritú y observar aves. Llegando a las alturas ascendiendo rodeado de montañas y cardones para llegar al viaducto de La Polvorilla donde se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, el Tren a las Nubes a 4.220 metros sobre el nivel del mar, surcos, en San Antonio de los Cobres, un paisaje imponente y cerca del cielo donde el aire es ligero, Salta invita a la selva y las alturas, y la Ruta de la Sal camina por ellas, una extensión blanca infinita. En el Valle de Lerma hay guachipas y pinturas rupestres en las cuevas para escalar. Hay que pasar por el Centro de Interpretación donde el pueblo guatemalteco cuenta la historia; descubra también la estación de tren recién restaurada en Alemania. En Chicoana, la Capital Nacional del Tamale, este platillo es imprescindible; Este es un lugar mágico donde los niños pueden aprender a caminar y donde la observación de aves encuentra un entorno propicio y demuestra la osadía de descender la Cuesta del Obispo en bicicleta de montaña. Los deportes acuáticos viven en Coronel Moldes, la presa de Cabra Corral concentra la diversión de las motos de agua, el esquí, el piragüismo y mucho más. Y los Valles Calchaquíes son la tierra del sol y del buen vino, Cafayate con su emblema, el torrontés y su extensa producción de vino, un picnic en los viñedos, degustación de vinos, caminatas, cabalgatas en las dunas, siguiendo la ruta de Él vino y llegó. en Animaná y compartió con los lugareños la experiencia de pasar unas horas aprendiendo a degustar vinos artesanales. El pimentón rojo de los cerros de Cachi es un espectáculo inolvidable; juega a ser enólogo por un día en las visitas guiadas a las bodegas, vive una experiencia astronómica y visita el puerto OVNI, sorpréndete en Seclantas con las telas a cortar y camina hasta las cuevas de Acsibi.

un viaje al pasado Descubre el hotel Patios Cafayate Viví una experiencia única e incomparable de la mano del Hotel Patios Cafayate, con 17 años de experiencia en la zona. Se ubica en los Valles Calchaquíes, a solo tres horas de la capital Salta, Cachi o Tafí del Valle; en el centro de la Ruta del Vino del Norte Argentino, en el cruce de las Rutas Nacionales 40 y 68, y comparte propiedad con Bodegas El Esteco. Es el lugar perfecto para los amantes del vino y el buen vivir. Podrás realizar una variedad de actividades, perfectas para desconectar y ser transportado a la época colonial, específicamente a 1892, gracias a su singular arquitectura, diseño y decoración. Las experiencias al aire libre van desde paseos a caballo, servicios de sommelier y viñedos, que terminan con degustaciones de cosecha, así como recorridos fuera de la finca, alquiler de bicicletas eléctricas (que le permiten escalar la montaña con facilidad) o visitas guiadas regulares. Duran unas cuatro horas, pero el huésped también puede optar por la autonomía. La gastronomía gourmet lo convierte en un lugar incomparable en la zona, la calidad de sus platos y su buen vino para gourmets lo convierten en el destino ideal para los locales. En marzo, agregará un nuevo servicio: “gampling”, un camping donde los huéspedes pueden experimentar, en una noche, un servicio al aire libre totalmente innovador que consiste en caminatas, degustación de vinos acompañada de un delicioso refrigerio y parrillada; Incluso podrán usar aplicaciones para comprender el cielo de Salta y el uso de telescopios. Es un modelo de hospitalidad utilizado en otras partes del mundo como consecuencia de la pospandémica, pero sin dudarlo se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la vida. La vida saludable es un factor importante en el hotel, por eso ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento personal y mucho más. Diego Col Benegas, responsable del establecimiento desde hace seis años, comenta: “Estoy feliz de crecer con Cafayate; sus eventos sociales y corporativos y nuestro restaurante abierto al público, así como los nuevos proyectos que vamos sumando, lo convierten en un destino imperdible ”. Al reservar alojamiento, también debe reservar las actividades en las que desea participar. Disfruta de una experiencia cinco estrellas Hotel Alejandro I Antes de fin de año, te mereces celebrar todo el esfuerzo que has realizado y no hay mejor manera de hacerlo que viajando y hospedándote en el hotel más emblemático de la provincia de Salta. Alejandro I, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la plaza principal y de los principales atractivos culturales y de entretenimiento, cuenta con una excelente ubicación gracias a su majestuosa infraestructura y la profesionalidad de sus recursos humanos. Es un Cinco Estrellas con 167 habitaciones de diferentes categorías repartidas en 14 pisos, todas decoradas según la cultura salteña y con vistas a las torres históricas de la ciudad, al Monte São Bernardo y al Valle de Lerma. Su completo desayuno buffet asistido, los detalles regionales en la decoración y la excelente gastronomía a precios asequibles, lo convierten en una visita obligada en tu agenda de vacaciones. “Para estas fiestas ofrecemos paquetes navideños con alojamiento y cena navideña; y para el nuevo año, con alojamiento y cena con fiesta, y algunas sorpresas más, te invitamos a contactarnos por email a [email protected] (Todo con plazas limitadas y previa reserva). Del 1 de enero al 28 de febrero tendremos nuestro Kids Club disponible para los más pequeños ”, dijo Michele Safar, gerente de operaciones, a LA GACETA. “También puedes aprovechar las compras anticipadas de alojamiento a partir de febrero con el beneficio Previaje (beneficio válido hasta el 31 de este mes), te esperamos todo el año, tanto para vacaciones como para unos días de descanso o para los que viajan por trabajo ”, agregó. Sus diferentes estancias se adaptan perfectamente a las necesidades de sus huéspedes, desde habitaciones comunicadas ideales para un grupo familiar, hasta propuestas ideales para una escapada romántica. El hotel cumple 15 años desde su inauguración y sin duda su calidad y confort harán que quieras volver en cualquier época del año. Y eso no es todo: el establecimiento cuenta con cinco salones para fiestas y eventos de empresa, con capacidad para entre 10 y 600 personas, con equipamiento audiovisual y asesoramiento para la organización de reuniones y banquetes. Visite el sitio web y reserve: http://www.alejandro1hotel.com.ar/ paisajes inolvidables Imperdible: el teleférico El teleférico es una atracción emblemática en Salta, que la gente de Tucumã no debe perderse esta temporada. Se diferencia de las demás del norte argentino en su longitud: recorre 1.100 metros hasta el cerro San Bernardo, que nos ofrecerá una majestuosa vista del Valle de Lerma. Al llegar a la cima encontrarás hermosos parques, además del mirador principal, que te brindarán una vista incomparable de los cerros que rodean la provincia. Y no solo eso, para los amantes de la artesanía, también hay un recorrido artesanal con productos de toda la región. Por otro lado, no te puedes perder el Ginásio do Cerro, un gimnasio al aire libre que te permitirá entrenar mientras disfrutas de paisajes inolvidables. Es un destino que se adapta a todos, desde los más pequeños (con su parque infantil) hasta los mayores, ya que cuenta con una pastelería que ofrece innumerables alternativas gastronómicas, desde la mañana hasta la noche. Es el lugar perfecto para compartir mates con amigos y desconectar de la ciudad. Todas estas actividades se pueden realizar en un entorno natural único, acompañadas de cascadas que añaden frescura y el encantador sonido del agua corriendo por la ladera principal. La tarifa tiene un costo de $ 700 para adultos (incluye regreso) y para niños de seis a 12 años, $ 400 (menores de seis años no pagan). Una opción imperdible para los tucumanos Todo lo que te ofrece Salta El turismo de aventura y el rural comunitario se encuentran entre las principales opciones para estas vacaciones, y disfrútelas en Salta. Con su diversidad paisajística y gastronómica, te permitirá vivir experiencias únicas en paisajes encantadores. Días cálidos y noches frescas, sentir la presencia del viento intenso y la aridez en la puna, el color de las yungas y la frescura en sus múltiples ríos y diques entre serranías, te permitirá optar por diferentes actividades en el aire, la tierra y en el agua. El cerro São Bernardo custodia la capital Salta. El teleférico que llega a la cima y tiene una vista panorámica de toda la ciudad, el circuito de las siete iglesias nos acerca a la historia a través de diferentes estilos arquitectónicos. La capital Salta cuenta con varios lugares para realizar recorridos con patinetes, bicicletas y patinetes eléctricos; A los 15 minutos te espera San Lorenzo con su Quebrada y su Reserva Natural Municipal de Yungas. Desde los cerros, La Caldera muestra de lejos a su Cristo Redentor y ofrece la historia de la Iglesia de los jesuitas; Se pueden realizar diversas actividades de aventura en la cercana presa de Campo Alegre y se puede acampar en el Clube dos Amigos da Montanha. El Turismo Rural Comunitario permite dialogar con quienes conservan sus tradiciones, viajar a sus comunidades de origen, pescar en caudalosos ríos, realizar caminatas y cabalgatas por el Parque Baritú y observar aves. Llegando a las alturas ascendiendo rodeado de montañas y cardones para llegar al viaducto de La Polvorilla donde se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, el Tren a las Nubes a 4.220 metros sobre el nivel del mar, surcos, en San Antonio de los Cobres, un paisaje imponente y cerca del cielo donde el aire es ligero, Salta invita a la selva y las alturas, y la Ruta de la Sal camina por ellas, una extensión blanca infinita. En el Valle de Lerma hay guachipas y pinturas rupestres en las cuevas para escalar. Hay que pasar por el Centro de Interpretación donde el pueblo guatemalteco cuenta la historia; descubra también la estación de tren recién restaurada en Alemania. En Chicoana, la Capital Nacional del Tamale, este platillo es imprescindible; Este es un lugar mágico donde los niños pueden aprender a caminar y donde la observación de aves encuentra un entorno propicio y demuestra la osadía de descender la Cuesta del Obispo en bicicleta de montaña. Los deportes acuáticos viven en Coronel Moldes, la presa de Cabra Corral concentra la diversión de las motos de agua, el esquí, el piragüismo y mucho más. Y los Valles Calchaquíes son la tierra del sol y del buen vino, Cafayate con su emblema, el torrontés y su extensa producción de vino, un picnic en los viñedos, degustación de vinos, caminatas, cabalgatas en las dunas, siguiendo la ruta de Él vino y llegó. en Animaná y compartió con los lugareños la experiencia de pasar unas horas aprendiendo a degustar vinos artesanales. El pimentón rojo de los cerros de Cachi es un espectáculo inolvidable; juega a ser enólogo por un día en las visitas guiadas a las bodegas, vive una experiencia astronómica y visita el puerto OVNI, sorpréndete en Seclantas con las telas a cortar y camina hasta las cuevas de Acsibi.

un viaje al pasado Descubre el hotel Patios Cafayate Viví una experiencia única e incomparable de la mano del Hotel Patios Cafayate, con 17 años de experiencia en la zona. Se ubica en los Valles Calchaquíes, a solo tres horas de la capital Salta, Cachi o Tafí del Valle; en el centro de la Ruta del Vino del Norte Argentino, en el cruce de las Rutas Nacionales 40 y 68, y comparte propiedad con Bodegas El Esteco. Es el lugar perfecto para los amantes del vino y el buen vivir. Podrás realizar una variedad de actividades, perfectas para desconectar y ser transportado a la época colonial, específicamente a 1892, gracias a su singular arquitectura, diseño y decoración. Las experiencias al aire libre van desde paseos a caballo, servicios de sommelier y viñedos, que terminan con degustaciones de cosecha, así como recorridos fuera de la finca, alquiler de bicicletas eléctricas (que le permiten escalar la montaña con facilidad) o visitas guiadas regulares. Duran unas cuatro horas, pero el huésped también puede optar por la autonomía. La gastronomía gourmet lo convierte en un lugar incomparable en la zona, la calidad de sus platos y su buen vino para gourmets lo convierten en el destino ideal para los locales. En marzo, agregará un nuevo servicio: “gampling”, un camping donde los huéspedes pueden experimentar, en una noche, un servicio al aire libre totalmente innovador que consiste en caminatas, degustación de vinos acompañada de un delicioso refrigerio y parrillada; Incluso podrán usar aplicaciones para comprender el cielo de Salta y el uso de telescopios. Es un modelo de hospitalidad utilizado en otras partes del mundo como consecuencia de la pospandémica, pero sin dudarlo se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la vida. La vida saludable es un factor importante en el hotel, por eso ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento personal y mucho más. Diego Col Benegas, responsable del establecimiento desde hace seis años, comenta: “Estoy feliz de crecer con Cafayate; sus eventos sociales y corporativos y nuestro restaurante abierto al público, así como los nuevos proyectos que vamos sumando, lo convierten en un destino imperdible ”. Al reservar alojamiento, también debe reservar las actividades en las que desea participar. Disfruta de una experiencia cinco estrellas Hotel Alejandro I Antes de fin de año, te mereces celebrar todo el esfuerzo que has realizado y no hay mejor manera de hacerlo que viajando y hospedándote en el hotel más emblemático de la provincia de Salta. Alejandro I, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la plaza principal y de los principales atractivos culturales y de entretenimiento, cuenta con una excelente ubicación gracias a su majestuosa infraestructura y la profesionalidad de sus recursos humanos. Es un Cinco Estrellas con 167 habitaciones de diferentes categorías repartidas en 14 pisos, todas decoradas según la cultura salteña y con vistas a las torres históricas de la ciudad, al Monte São Bernardo y al Valle de Lerma. Su completo desayuno buffet asistido, los detalles regionales en la decoración y la excelente gastronomía a precios asequibles, lo convierten en una visita obligada en tu agenda de vacaciones. “Para estas fiestas ofrecemos paquetes navideños con alojamiento y cena navideña; y para el nuevo año, con alojamiento y cena con fiesta, y algunas sorpresas más, te invitamos a contactarnos por email a [email protected] (Todo con plazas limitadas y previa reserva). Del 1 de enero al 28 de febrero tendremos nuestro Kids Club disponible para los más pequeños ”, dijo Michele Safar, gerente de operaciones, a LA GACETA. “También puedes aprovechar las compras anticipadas de alojamiento a partir de febrero con el beneficio Previaje (beneficio válido hasta el 31 de este mes), te esperamos todo el año, tanto para vacaciones como para unos días de descanso o para los que viajan por trabajo ”, agregó. Sus diferentes estancias se adaptan perfectamente a las necesidades de sus huéspedes, desde habitaciones comunicadas ideales para un grupo familiar, hasta propuestas ideales para una escapada romántica. El hotel cumple 15 años desde su inauguración y sin duda su calidad y confort harán que quieras volver en cualquier época del año. Y eso no es todo: el establecimiento cuenta con cinco salones para fiestas y eventos de empresa, con capacidad para entre 10 y 600 personas, con equipamiento audiovisual y asesoramiento para la organización de reuniones y banquetes. Visite el sitio web y reserve: http://www.alejandro1hotel.com.ar/ paisajes inolvidables Imperdible: el teleférico El teleférico es una atracción emblemática en Salta, que la gente de Tucumã no debe perderse esta temporada. Se diferencia de las demás del norte argentino en su longitud: recorre 1.100 metros hasta el cerro San Bernardo, que nos ofrecerá una majestuosa vista del Valle de Lerma. Al llegar a la cima encontrarás hermosos parques, además del mirador principal, que te brindarán una vista incomparable de los cerros que rodean la provincia. Y no solo eso, para los amantes de la artesanía, también hay un recorrido artesanal con productos de toda la región. Por otro lado, no te puedes perder el Ginásio do Cerro, un gimnasio al aire libre que te permitirá entrenar mientras disfrutas de paisajes inolvidables. Es un destino que se adapta a todos, desde los más pequeños (con su parque infantil) hasta los mayores, ya que cuenta con una pastelería que ofrece innumerables alternativas gastronómicas, desde la mañana hasta la noche. Es el lugar perfecto para compartir mates con amigos y desconectar de la ciudad. Todas estas actividades se pueden realizar en un entorno natural único, acompañadas de cascadas que añaden frescura y el encantador sonido del agua corriendo por la ladera principal. La tarifa tiene un costo de $ 700 para adultos (incluye regreso) y para niños de seis a 12 años, $ 400 (menores de seis años no pagan). Una opción imperdible para los tucumanos Todo lo que te ofrece Salta El turismo de aventura y el rural comunitario se encuentran entre las principales opciones para estas vacaciones, y disfrútelas en Salta. Con su diversidad paisajística y gastronómica, te permitirá vivir experiencias únicas en paisajes encantadores. Días cálidos y noches frescas, sentir la presencia del viento intenso y la aridez en la puna, el color de las yungas y la frescura en sus múltiples ríos y diques entre serranías, te permitirá optar por diferentes actividades en el aire, la tierra y en el agua. El cerro São Bernardo custodia la capital Salta. El teleférico que llega a la cima y tiene una vista panorámica de toda la ciudad, el circuito de las siete iglesias nos acerca a la historia a través de diferentes estilos arquitectónicos. La capital Salta cuenta con varios lugares para realizar recorridos con patinetes, bicicletas y patinetes eléctricos; A los 15 minutos te espera San Lorenzo con su Quebrada y su Reserva Natural Municipal de Yungas. Desde los cerros, La Caldera muestra de lejos a su Cristo Redentor y ofrece la historia de la Iglesia de los jesuitas; Se pueden realizar diversas actividades de aventura en la cercana presa de Campo Alegre y se puede acampar en el Clube dos Amigos da Montanha. El Turismo Rural Comunitario permite dialogar con quienes conservan sus tradiciones, viajar a sus comunidades de origen, pescar en caudalosos ríos, realizar caminatas y cabalgatas por el Parque Baritú y observar aves. Llegando a las alturas ascendiendo rodeado de montañas y cardones para llegar al viaducto de La Polvorilla donde se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, el Tren a las Nubes a 4.220 metros sobre el nivel del mar, surcos, en San Antonio de los Cobres, un paisaje imponente y cerca del cielo donde el aire es ligero, Salta invita a la selva y las alturas, y la Ruta de la Sal camina por ellas, una extensión blanca infinita. En el Valle de Lerma hay guachipas y pinturas rupestres en las cuevas para escalar. Hay que pasar por el Centro de Interpretación donde el pueblo guatemalteco cuenta la historia; descubra también la estación de tren recién restaurada en Alemania. En Chicoana, la Capital Nacional del Tamale, este platillo es imprescindible; Este es un lugar mágico donde los niños pueden aprender a caminar y donde la observación de aves encuentra un entorno propicio y demuestra la osadía de descender la Cuesta del Obispo en bicicleta de montaña. Los deportes acuáticos viven en Coronel Moldes, la presa de Cabra Corral concentra la diversión de las motos de agua, el esquí, el piragüismo y mucho más. Y los Valles Calchaquíes son la tierra del sol y del buen vino, Cafayate con su emblema, el torrontés y su extensa producción de vino, un picnic en los viñedos, degustación de vinos, caminatas, cabalgatas en las dunas, siguiendo la ruta de Él vino y llegó. en Animaná y compartió con los lugareños la experiencia de pasar unas horas aprendiendo a degustar vinos artesanales. El pimentón rojo de los cerros de Cachi es un espectáculo inolvidable; juega a ser enólogo por un día en las visitas guiadas a las bodegas, vive una experiencia astronómica y visita el puerto OVNI, sorpréndete en Seclantas con las telas a cortar y camina hasta las cuevas de Acsibi.

un viaje al pasado Descubre el hotel Patios Cafayate Viví una experiencia única e incomparable de la mano del Hotel Patios Cafayate, con 17 años de experiencia en la zona. Se ubica en los Valles Calchaquíes, a solo tres horas de la capital Salta, Cachi o Tafí del Valle; en el centro de la Ruta del Vino del Norte Argentino, en el cruce de las Rutas Nacionales 40 y 68, y comparte propiedad con Bodegas El Esteco. Es el lugar perfecto para los amantes del vino y el buen vivir. Podrás realizar una variedad de actividades, perfectas para desconectar y ser transportado a la época colonial, específicamente a 1892, gracias a su singular arquitectura, diseño y decoración. Las experiencias al aire libre van desde paseos a caballo, servicios de sommelier y viñedos, que terminan con degustaciones de cosecha, así como recorridos fuera de la finca, alquiler de bicicletas eléctricas (que le permiten escalar la montaña con facilidad) o visitas guiadas regulares. Duran unas cuatro horas, pero el huésped también puede optar por la autonomía. La gastronomía gourmet lo convierte en un lugar incomparable en la zona, la calidad de sus platos y su buen vino para gourmets lo convierten en el destino ideal para los locales. En marzo, agregará un nuevo servicio: “gampling”, un camping donde los huéspedes pueden experimentar, en una noche, un servicio al aire libre totalmente innovador que consiste en caminatas, degustación de vinos acompañada de un delicioso refrigerio y parrillada; Incluso podrán usar aplicaciones para comprender el cielo de Salta y el uso de telescopios. Es un modelo de hospitalidad utilizado en otras partes del mundo como consecuencia de la pospandémica, pero sin dudarlo se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la vida. La vida saludable es un factor importante en el hotel, por eso ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento personal y mucho más. Diego Col Benegas, responsable del establecimiento desde hace seis años, comenta: “Estoy feliz de crecer con Cafayate; sus eventos sociales y corporativos y nuestro restaurante abierto al público, así como los nuevos proyectos que vamos sumando, lo convierten en un destino imperdible ”. Al reservar alojamiento, también debe reservar las actividades en las que desea participar. Disfruta de una experiencia cinco estrellas Hotel Alejandro I Antes de fin de año, te mereces celebrar todo el esfuerzo que has realizado y no hay mejor manera de hacerlo que viajando y hospedándote en el hotel más emblemático de la provincia de Salta. Alejandro I, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la plaza principal y de los principales atractivos culturales y de entretenimiento, cuenta con una excelente ubicación gracias a su majestuosa infraestructura y la profesionalidad de sus recursos humanos. Es un Cinco Estrellas con 167 habitaciones de diferentes categorías repartidas en 14 pisos, todas decoradas según la cultura salteña y con vistas a las torres históricas de la ciudad, al Monte São Bernardo y al Valle de Lerma. Su completo desayuno buffet asistido, los detalles regionales en la decoración y la excelente gastronomía a precios asequibles, lo convierten en una visita obligada en tu agenda de vacaciones. “Para estas fiestas ofrecemos paquetes navideños con alojamiento y cena navideña; y para el nuevo año, con alojamiento y cena con fiesta, y algunas sorpresas más, te invitamos a contactarnos por email a [email protected] (Todo con plazas limitadas y previa reserva). Del 1 de enero al 28 de febrero tendremos nuestro Kids Club disponible para los más pequeños ”, dijo Michele Safar, gerente de operaciones, a LA GACETA. “También puedes aprovechar las compras anticipadas de alojamiento a partir de febrero con el beneficio Previaje (beneficio válido hasta el 31 de este mes), te esperamos todo el año, tanto para vacaciones como para unos días de descanso o para los que viajan por trabajo ”, agregó. Sus diferentes estancias se adaptan perfectamente a las necesidades de sus huéspedes, desde habitaciones comunicadas ideales para un grupo familiar, hasta propuestas ideales para una escapada romántica. El hotel cumple 15 años desde su inauguración y sin duda su calidad y confort harán que quieras volver en cualquier época del año. Y eso no es todo: el establecimiento cuenta con cinco salones para fiestas y eventos de empresa, con capacidad para entre 10 y 600 personas, con equipamiento audiovisual y asesoramiento para la organización de reuniones y banquetes. Visite el sitio web y reserve: http://www.alejandro1hotel.com.ar/ paisajes inolvidables Imperdible: el teleférico El teleférico es una atracción emblemática en Salta, que la gente de Tucumã no debe perderse esta temporada. Se diferencia de las demás del norte argentino en su longitud: recorre 1.100 metros hasta el cerro San Bernardo, que nos ofrecerá una majestuosa vista del Valle de Lerma. Al llegar a la cima encontrarás hermosos parques, además del mirador principal, que te brindarán una vista incomparable de los cerros que rodean la provincia. Y no solo eso, para los amantes de la artesanía, también hay un recorrido artesanal con productos de toda la región. Por otro lado, no te puedes perder el Ginásio do Cerro, un gimnasio al aire libre que te permitirá entrenar mientras disfrutas de paisajes inolvidables. Es un destino que se adapta a todos, desde los más pequeños (con su parque infantil) hasta los mayores, ya que cuenta con una pastelería que ofrece innumerables alternativas gastronómicas, desde la mañana hasta la noche. Es el lugar perfecto para compartir mates con amigos y desconectar de la ciudad. Todas estas actividades se pueden realizar en un entorno natural único, acompañadas de cascadas que añaden frescura y el encantador sonido del agua corriendo por la ladera principal. La tarifa tiene un costo de $ 700 para adultos (incluye regreso) y para niños de seis a 12 años, $ 400 (menores de seis años no pagan). Una opción imperdible para los tucumanos Todo lo que te ofrece Salta El turismo de aventura y el rural comunitario se encuentran entre las principales opciones para estas vacaciones, y disfrútelas en Salta. Con su diversidad paisajística y gastronómica, te permitirá vivir experiencias únicas en paisajes encantadores. Días cálidos y noches frescas, sentir la presencia del viento intenso y la aridez en la puna, el color de las yungas y la frescura en sus múltiples ríos y diques entre serranías, te permitirá optar por diferentes actividades en el aire, la tierra y en el agua. El cerro São Bernardo custodia la capital Salta. El teleférico que llega a la cima y tiene una vista panorámica de toda la ciudad, el circuito de las siete iglesias nos acerca a la historia a través de diferentes estilos arquitectónicos. La capital Salta cuenta con varios lugares para realizar recorridos con patinetes, bicicletas y patinetes eléctricos; A los 15 minutos te espera San Lorenzo con su Quebrada y su Reserva Natural Municipal de Yungas. Desde los cerros, La Caldera muestra de lejos a su Cristo Redentor y ofrece la historia de la Iglesia de los jesuitas; Se pueden realizar diversas actividades de aventura en la cercana presa de Campo Alegre y se puede acampar en el Clube dos Amigos da Montanha. El Turismo Rural Comunitario permite dialogar con quienes conservan sus tradiciones, viajar a sus comunidades de origen, pescar en caudalosos ríos, realizar caminatas y cabalgatas por el Parque Baritú y observar aves. Llegando a las alturas ascendiendo rodeado de montañas y cardones para llegar al viaducto de La Polvorilla donde se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, el Tren a las Nubes a 4.220 metros sobre el nivel del mar, surcos, en San Antonio de los Cobres, un paisaje imponente y cerca del cielo donde el aire es ligero, Salta invita a la selva y las alturas, y la Ruta de la Sal camina por ellas, una extensión blanca infinita. En el Valle de Lerma hay guachipas y pinturas rupestres en las cuevas para escalar. Hay que pasar por el Centro de Interpretación donde el pueblo guatemalteco cuenta la historia; descubra también la estación de tren recién restaurada en Alemania. En Chicoana, la Capital Nacional del Tamale, este platillo es imprescindible; Este es un lugar mágico donde los niños pueden aprender a caminar y donde la observación de aves encuentra un entorno propicio y demuestra la osadía de descender la Cuesta del Obispo en bicicleta de montaña. Los deportes acuáticos viven en Coronel Moldes, la presa de Cabra Corral concentra la diversión de las motos de agua, el esquí, el piragüismo y mucho más. Y los Valles Calchaquíes son la tierra del sol y del buen vino, Cafayate con su emblema, el torrontés y su extensa producción de vino, un picnic en los viñedos, degustación de vinos, caminatas, cabalgatas en las dunas, siguiendo la ruta de Él vino y llegó. en Animaná y compartió con los lugareños la experiencia de pasar unas horas aprendiendo a degustar vinos artesanales. El pimentón rojo de los cerros de Cachi es un espectáculo inolvidable; juega a ser enólogo por un día en las visitas guiadas a las bodegas, vive una experiencia astronómica y visita el puerto OVNI, sorpréndete en Seclantas con las telas a cortar y camina hasta las cuevas de Acsibi.

un viaje al pasado Descubre el hotel Patios Cafayate Viví una experiencia única e incomparable de la mano del Hotel Patios Cafayate, con 17 años de experiencia en la zona. Se ubica en los Valles Calchaquíes, a solo tres horas de la capital Salta, Cachi o Tafí del Valle; en el centro de la Ruta del Vino del Norte Argentino, en el cruce de las Rutas Nacionales 40 y 68, y comparte propiedad con Bodegas El Esteco. Es el lugar perfecto para los amantes del vino y el buen vivir. Podrás realizar una variedad de actividades, perfectas para desconectar y ser transportado a la época colonial, específicamente a 1892, gracias a su singular arquitectura, diseño y decoración. Las experiencias al aire libre van desde paseos a caballo, servicios de sommelier y viñedos, que terminan con degustaciones de cosecha, así como recorridos fuera de la finca, alquiler de bicicletas eléctricas (que le permiten escalar la montaña con facilidad) o visitas guiadas regulares. Duran unas cuatro horas, pero el huésped también puede optar por la autonomía. La gastronomía gourmet lo convierte en un lugar incomparable en la zona, la calidad de sus platos y su buen vino para gourmets lo convierten en el destino ideal para los locales. En marzo, agregará un nuevo servicio: “gampling”, un camping donde los huéspedes pueden experimentar, en una noche, un servicio al aire libre totalmente innovador que consiste en caminatas, degustación de vinos acompañada de un delicioso refrigerio y parrillada; Incluso podrán usar aplicaciones para comprender el cielo de Salta y el uso de telescopios. Es un modelo de hospitalidad utilizado en otras partes del mundo como consecuencia de la pospandémica, pero sin dudarlo se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la vida. La vida saludable es un factor importante en el hotel, por eso ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento personal y mucho más. Diego Col Benegas, responsable del establecimiento desde hace seis años, comenta: “Estoy feliz de crecer con Cafayate; sus eventos sociales y corporativos y nuestro restaurante abierto al público, así como los nuevos proyectos que vamos sumando, lo convierten en un destino imperdible ”. Al reservar alojamiento, también debe reservar las actividades en las que desea participar. Disfruta de una experiencia cinco estrellas Hotel Alejandro I Antes de fin de año, te mereces celebrar todo el esfuerzo que has realizado y no hay mejor manera de hacerlo que viajando y hospedándote en el hotel más emblemático de la provincia de Salta. Alejandro I, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la plaza principal y de los principales atractivos culturales y de entretenimiento, cuenta con una excelente ubicación gracias a su majestuosa infraestructura y la profesionalidad de sus recursos humanos. Es un Cinco Estrellas con 167 habitaciones de diferentes categorías repartidas en 14 pisos, todas decoradas según la cultura salteña y con vistas a las torres históricas de la ciudad, al Monte São Bernardo y al Valle de Lerma. Su completo desayuno buffet asistido, los detalles regionales en la decoración y la excelente gastronomía a precios asequibles, lo convierten en una visita obligada en tu agenda de vacaciones. “Para estas fiestas ofrecemos paquetes navideños con alojamiento y cena navideña; y para el nuevo año, con alojamiento y cena con fiesta, y algunas sorpresas más, te invitamos a contactarnos por email a [email protected] (Todo con plazas limitadas y previa reserva). Del 1 de enero al 28 de febrero tendremos nuestro Kids Club disponible para los más pequeños ”, dijo Michele Safar, gerente de operaciones, a LA GACETA. “También puedes aprovechar las compras anticipadas de alojamiento a partir de febrero con el beneficio Previaje (beneficio válido hasta el 31 de este mes), te esperamos todo el año, tanto para vacaciones como para unos días de descanso o para los que viajan por trabajo ”, agregó. Sus diferentes estancias se adaptan perfectamente a las necesidades de sus huéspedes, desde habitaciones comunicadas ideales para un grupo familiar, hasta propuestas ideales para una escapada romántica. El hotel cumple 15 años desde su inauguración y sin duda su calidad y confort harán que quieras volver en cualquier época del año. Y eso no es todo: el establecimiento cuenta con cinco salones para fiestas y eventos de empresa, con capacidad para entre 10 y 600 personas, con equipamiento audiovisual y asesoramiento para la organización de reuniones y banquetes. Visite el sitio web y reserve: http://www.alejandro1hotel.com.ar/ paisajes inolvidables Imperdible: el teleférico El teleférico es una atracción emblemática en Salta, que la gente de Tucumã no debe perderse esta temporada. Se diferencia de las demás del norte argentino en su longitud: recorre 1.100 metros hasta el cerro San Bernardo, que nos ofrecerá una majestuosa vista del Valle de Lerma. Al llegar a la cima encontrarás hermosos parques, además del mirador principal, que te brindarán una vista incomparable de los cerros que rodean la provincia. Y no solo eso, para los amantes de la artesanía, también hay un recorrido artesanal con productos de toda la región. Por otro lado, no te puedes perder el Ginásio do Cerro, un gimnasio al aire libre que te permitirá entrenar mientras disfrutas de paisajes inolvidables. Es un destino que se adapta a todos, desde los más pequeños (con su parque infantil) hasta los mayores, ya que cuenta con una pastelería que ofrece innumerables alternativas gastronómicas, desde la mañana hasta la noche. Es el lugar perfecto para compartir mates con amigos y desconectar de la ciudad. Todas estas actividades se pueden realizar en un entorno natural único, acompañadas de cascadas que añaden frescura y el encantador sonido del agua corriendo por la ladera principal. La tarifa tiene un costo de $ 700 para adultos (incluye regreso) y para niños de seis a 12 años, $ 400 (menores de seis años no pagan). Una opción imperdible para los tucumanos Todo lo que te ofrece Salta El turismo de aventura y el rural comunitario se encuentran entre las principales opciones para estas vacaciones, y disfrútelas en Salta. Con su diversidad paisajística y gastronómica, te permitirá vivir experiencias únicas en paisajes encantadores. Días cálidos y noches frescas, sentir la presencia del viento intenso y la aridez en la puna, el color de las yungas y la frescura en sus múltiples ríos y diques entre serranías, te permitirá optar por diferentes actividades en el aire, la tierra y en el agua. El cerro São Bernardo custodia la capital Salta. El teleférico que llega a la cima y tiene una vista panorámica de toda la ciudad, el circuito de las siete iglesias nos acerca a la historia a través de diferentes estilos arquitectónicos. La capital Salta cuenta con varios lugares para realizar recorridos con patinetes, bicicletas y patinetes eléctricos; A los 15 minutos te espera San Lorenzo con su Quebrada y su Reserva Natural Municipal de Yungas. Desde los cerros, La Caldera muestra de lejos a su Cristo Redentor y ofrece la historia de la Iglesia de los jesuitas; Se pueden realizar diversas actividades de aventura en la cercana presa de Campo Alegre y se puede acampar en el Clube dos Amigos da Montanha. El Turismo Rural Comunitario permite dialogar con quienes conservan sus tradiciones, viajar a sus comunidades de origen, pescar en caudalosos ríos, realizar caminatas y cabalgatas por el Parque Baritú y observar aves. Llegando a las alturas ascendiendo rodeado de montañas y cardones para llegar al viaducto de La Polvorilla donde se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, el Tren a las Nubes a 4.220 metros sobre el nivel del mar, surcos, en San Antonio de los Cobres, un paisaje imponente y cerca del cielo donde el aire es ligero, Salta invita a la selva y las alturas, y la Ruta de la Sal camina por ellas, una extensión blanca infinita. En el Valle de Lerma hay guachipas y pinturas rupestres en las cuevas para escalar. Hay que pasar por el Centro de Interpretación donde el pueblo guatemalteco cuenta la historia; descubra también la estación de tren recién restaurada en Alemania. En Chicoana, la Capital Nacional del Tamale, este platillo es imprescindible; Este es un lugar mágico donde los niños pueden aprender a caminar y donde la observación de aves encuentra un entorno propicio y demuestra la osadía de descender la Cuesta del Obispo en bicicleta de montaña. Los deportes acuáticos viven en Coronel Moldes, la presa de Cabra Corral concentra la diversión de las motos de agua, el esquí, el piragüismo y mucho más. Y los Valles Calchaquíes son la tierra del sol y del buen vino, Cafayate con su emblema, el torrontés y su extensa producción de vino, un picnic en los viñedos, degustación de vinos, caminatas, cabalgatas en las dunas, siguiendo la ruta de Él vino y llegó. en Animaná y compartió con los lugareños la experiencia de pasar unas horas aprendiendo a degustar vinos artesanales. El pimentón rojo de los cerros de Cachi es un espectáculo inolvidable; juega a ser enólogo por un día en las visitas guiadas a las bodegas, vive una experiencia astronómica y visita el puerto OVNI, sorpréndete en Seclantas con las telas a cortar y camina hasta las cuevas de Acsibi.

un viaje al pasado Descubre el hotel Patios Cafayate Viví una experiencia única e incomparable de la mano del Hotel Patios Cafayate, con 17 años de experiencia en la zona. Se ubica en los Valles Calchaquíes, a solo tres horas de la capital Salta, Cachi o Tafí del Valle; en el centro de la Ruta del Vino del Norte Argentino, en el cruce de las Rutas Nacionales 40 y 68, y comparte propiedad con Bodegas El Esteco. Es el lugar perfecto para los amantes del vino y el buen vivir. Podrás realizar una variedad de actividades, perfectas para desconectar y ser transportado a la época colonial, específicamente a 1892, gracias a su singular arquitectura, diseño y decoración. Las experiencias al aire libre van desde paseos a caballo, servicios de sommelier y viñedos, que terminan con degustaciones de cosecha, así como recorridos fuera de la finca, alquiler de bicicletas eléctricas (que le permiten escalar la montaña con facilidad) o visitas guiadas regulares. Duran unas cuatro horas, pero el huésped también puede optar por la autonomía. La gastronomía gourmet lo convierte en un lugar incomparable en la zona, la calidad de sus platos y su buen vino para gourmets lo convierten en el destino ideal para los locales. En marzo, agregará un nuevo servicio: “gampling”, un camping donde los huéspedes pueden experimentar, en una noche, un servicio al aire libre totalmente innovador que consiste en caminatas, degustación de vinos acompañada de un delicioso refrigerio y parrillada; Incluso podrán usar aplicaciones para comprender el cielo de Salta y el uso de telescopios. Es un modelo de hospitalidad utilizado en otras partes del mundo como consecuencia de la pospandémica, pero sin dudarlo se convierte en un recuerdo inolvidable para toda la vida. La vida saludable es un factor importante en el hotel, por eso ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento personal y mucho más. Diego Col Benegas, responsable del establecimiento desde hace seis años, comenta: “Estoy feliz de crecer con Cafayate; sus eventos sociales y corporativos y nuestro restaurante abierto al público, así como los nuevos proyectos que vamos sumando, lo convierten en un destino imperdible ”. Al reservar alojamiento, también debe reservar las actividades en las que desea participar. Disfruta de una experiencia cinco estrellas Hotel Alejandro I Antes de fin de año, te mereces celebrar todo el esfuerzo que has realizado y no hay mejor manera de hacerlo que viajando y hospedándote en el hotel más emblemático de la provincia de Salta. Alejandro I, ubicado en el centro de la capital, a escasos metros de la plaza principal y de los principales atractivos culturales y de entretenimiento, cuenta con una excelente ubicación gracias a su majestuosa infraestructura y la profesionalidad de sus recursos humanos. Es un Cinco Estrellas con 167 habitaciones de diferentes categorías repartidas en 14 pisos, todas decoradas según la cultura salteña y con vistas a las torres históricas de la ciudad, al Monte São Bernardo y al Valle de Lerma. Su completo desayuno buffet asistido, los detalles regionales en la decoración y la excelente gastronomía a precios asequibles, lo convierten en una visita obligada en tu agenda de vacaciones. “Para estas fiestas ofrecemos paquetes navideños con alojamiento y cena navideña; y para el nuevo año, con alojamiento y cena con fiesta, y algunas sorpresas más, te invitamos a contactarnos por email a [email protected] (Todo con plazas limitadas y previa reserva). Del 1 de enero al 28 de febrero tendremos nuestro Kids Club disponible para los más pequeños ”, dijo Michele Safar, gerente de operaciones, a LA GACETA. “También puedes aprovechar las compras anticipadas de alojamiento a partir de febrero con el beneficio Previaje (beneficio válido hasta el 31 de este mes), te esperamos todo el año, tanto para vacaciones como para unos días de descanso o para los que viajan por trabajo ”, agregó. Sus diferentes estancias se adaptan perfectamente a las necesidades de sus huéspedes, desde habitaciones comunicadas ideales para un grupo familiar, hasta propuestas ideales para una escapada romántica. El hotel cumple 15 años desde su inauguración y sin duda su calidad y confort harán que quieras volver en cualquier época del año. Y eso no es todo: el establecimiento cuenta con cinco salones para fiestas y eventos de empresa, con capacidad para entre 10 y 600 personas, con equipamiento audiovisual y asesoramiento para la organización de reuniones y banquetes. Visite el sitio web y reserve: http://www.alejandro1hotel.com.ar/ paisajes inolvidables Imperdible: el teleférico El teleférico es una atracción emblemática en Salta, que la gente de Tucumã no debe perderse esta temporada. Se diferencia de las demás del norte argentino en su longitud: recorre 1.100 metros hasta el cerro San Bernardo, que nos ofrecerá una majestuosa vista del Valle de Lerma. Al llegar a la cima encontrarás hermosos parques, además del mirador principal, que te brindarán una vista incomparable de los cerros que rodean la provincia. Y no solo eso, para los amantes de la artesanía, también hay un recorrido artesanal con productos de toda la región. Por otro lado, no te puedes perder el Ginásio do Cerro, un gimnasio al aire libre que te permitirá entrenar mientras disfrutas de paisajes inolvidables. Es un destino que se adapta a todos, desde los más pequeños (con su parque infantil) hasta los mayores, ya que cuenta con una pastelería que ofrece innumerables alternativas gastronómicas, desde la mañana hasta la noche. Es el lugar perfecto para compartir mates con amigos y desconectar de la ciudad. Todas estas actividades se pueden realizar en un entorno natural único, acompañadas de cascadas que añaden frescura y el encantador sonido del agua corriendo por la ladera principal. La tarifa tiene un costo de $ 700 para adultos (incluye regreso) y para niños de seis a 12 años, $ 400 (menores de seis años no pagan). Una opción imperdible para los tucumanos Todo lo que te ofrece Salta El turismo de aventura y el rural comunitario se encuentran entre las principales opciones para estas vacaciones, y disfrútelas en Salta. Con su diversidad paisajística y gastronómica, te permitirá vivir experiencias únicas en paisajes encantadores. Días cálidos y noches frescas, sentir la presencia del viento intenso y la aridez en la puna, el color de las yungas y la frescura en sus múltiples ríos y diques entre serranías, te permitirá optar por diferentes actividades en el aire, la tierra y en el agua. El cerro São Bernardo custodia la capital Salta. El teleférico que llega a la cima y tiene una vista panorámica de toda la ciudad, el circuito de las siete iglesias nos acerca a la historia a través de diferentes estilos arquitectónicos. La capital Salta cuenta con varios lugares para realizar recorridos con patinetes, bicicletas y patinetes eléctricos; A los 15 minutos te espera San Lorenzo con su Quebrada y su Reserva Natural Municipal de Yungas. Desde los cerros, La Caldera muestra de lejos a su Cristo Redentor y ofrece la historia de la Iglesia de los jesuitas; Se pueden realizar diversas actividades de aventura en la cercana presa de Campo Alegre y se puede acampar en el Clube dos Amigos da Montanha. El Turismo Rural Comunitario permite dialogar con quienes conservan sus tradiciones, viajar a sus comunidades de origen, pescar en caudalosos ríos, realizar caminatas y cabalgatas por el Parque Baritú y observar aves. Llegando a las alturas ascendiendo rodeado de montañas y cardones para llegar al viaducto de La Polvorilla donde se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, el Tren a las Nubes a 4.220 metros sobre el nivel del mar, surcos, en San Antonio de los Cobres, un paisaje imponente y cerca del cielo donde el aire es ligero, Salta invita a la selva y las alturas, y la Ruta de la Sal camina por ellas, una extensión blanca infinita. En el Valle de Lerma hay guachipas y pinturas rupestres en las cuevas para escalar. Hay que pasar por el Centro de Interpretación donde el pueblo guatemalteco cuenta la historia; descubra también la estación de tren recién restaurada en Alemania. En Chicoana, la Capital Nacional del Tamale, este platillo es imprescindible; Este es un lugar mágico donde los niños pueden aprender a caminar y donde la observación de aves encuentra un entorno propicio y demuestra la osadía de descender la Cuesta del Obispo en bicicleta de montaña. Los deportes acuáticos viven en Coronel Moldes, la presa de Cabra Corral concentra la diversión de las motos de agua, el esquí, el piragüismo y mucho más. Y los Valles Calchaquíes son la tierra del sol y del buen vino, Cafayate con su emblema, el torrontés y su extensa producción de vino, un picnic en los viñedos, degustación de vinos, caminatas, cabalgatas en las dunas, siguiendo la ruta de Él vino y llegó. en Animaná y compartió con los lugareños la experiencia de pasar unas horas aprendiendo a degustar vinos artesanales. El pimentón rojo de los cerros de Cachi es un espectáculo inolvidable; juega a ser enólogo por un día en las visitas guiadas a las bodegas, vive una experiencia astronómica y visita el puerto OVNI, sorpréndete en Seclantas con las telas a cortar y camina hasta las cuevas de Acsibi.