“Afortunadamente logramos empatar con el campeón. Me sentí muy cómodo en la cancha. Mis compañeros me animaron y me ayudaron todo el tiempo, eso me ayudó ”, dijo Franco Comán. El atacante arrancó por primera vez. “Ahora queremos centrarnos en lo que viene en el nuevo año”, dijo Comán. Los simpatizantes y la paciencia no hacen amigos Unos minutos antes del inicio del partido, por la entrada de Rua Laprida y Chile, hubo un momento de tensión. Algunos fanáticos impacientes rompieron el control por un instante y abruptamente pasaron. La policía intervino y pronto todo volvió a estar bajo control. Los aficionados aún no están acostumbrados a los minutos que se necesitan para presentar la documentación necesaria para entrar a un estadio en tiempos de pandemia. Desempate en el fútbol femenino Para el torneo “Mirta Gutiérrez” que organiza la Liga de Fútbol de Tucumán hoy, a partir de las 13:30 horas, se enfrentarán a Atlético Celeste y Uthgra. El partido, que se jugará en Amália, corresponde al desempate para llegar a la final. En el partido que definirá al campeón, San Martín Rojo aguarda.

