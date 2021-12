Por María Inés Salvatierra. abogado de seguridad social [email protected] Mediante Resolución 30/2021 de la Secretaría de Seguridad Social, además del derecho a percibir la pensión por fallecimiento de los hijos discapacitados de padres fallecidos, no es incompatible con la percepción de una pensión de invalidez no contributiva, como lo ha sido hasta el día de hoy. Se dice: “el ámbito de la seguridad social se rige por normas que se caracterizan por su finalidad protectora y uno de los objetivos es atender la situación del desamparado cuando fallece el familiar que le proporcionó los medios de subsistencia y que, por sus condiciones de salud no puede darles su trabajo ”. Añadió: “Las leyes de seguridad social deben interpretarse sin un rigor lógico y para no desvirtuar los propósitos que las inspiran”.

“Se establece que los hijos e hijas con discapacidad -agrega- podrán percibir pensiones por fallecimiento tanto del padre como de la madre, en los términos del artículo 53 de la Ley 24.241, en su caso, sin necesidad de ejercitar opción alguna entre prestaciones. . Dichos beneficios son compatibles con cualquier otro beneficio de que disfruten o al que tengan derecho, siempre que la normativa que los instituya también lo disponga ”.

La resolución modifica el artículo 53 del reglamento: “Los hijos e hijas mayores de edad viudos o divorciados tienen derecho a pensión por fallecimiento de su padre y / o madre, de conformidad con el artículo 53 de la Ley N ° 24.241, siempre que estuvieran presentes en la fecha de su muerte no aptos para el trabajo y bajo su cargo ”, que hasta ahora les había sido negada, salvo que fueran menores de 18 años.

Se aclara que, al mismo tiempo, se debe analizar el estado de incapacidad para el trabajo con el fin de verificar que no solo el niño no sea capaz de sostener sus propios medios económicos, sino también que la muerte de sus padres o de uno de ellos. significa un estado privado porque dependía económicamente de su padre. Por último, cabe señalar que los niños con discapacidad, cuyos padres han fallecido, tienen derecho a recibir tanto una pensión por fallecimiento de por vida como un subsidio familiar para los hijos discapacitados.

