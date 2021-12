Juana Viale disfrutó a pleno sus últimos días en el programa de su abuela, Mirtha Legrand, quien hace cuatro meses apareció por última vez en la pantalla de El Trece.

Al ritmo de Los Fabulosos Cadillacs, Juana Viale comenzó la edición del sábado en “La Noche de Mirtha Legrand”. A puro baile, la conductora lució un vestido de gasa de seda natural en varias capas, con breteles y una suerte de cuello de guipur.

Juana Viale.

“No tiene cierres, nada, directamente Bogani me cosió el cuello antes de salir”, confesó sobre su vestido la actriz. “Qué lindo es bailar con esto. Deja una estela, es maravilloso. Muy lindo”.

Como informó AMBA24, la semana pasada trascendió que Mirtha Legrand retomará la conducción de su programa. La diva fue consultada sobre ese momento en la alfombra de los Personajes del 2021 de la Revista Gente, pero no soltó ni una palabra.

No obstante, Juana sí lo hizo y dio algunos indicios del regreso de su abuela a la pantalla chica para despedir este año que ya se va. “Ya estamos por terminar el año, la energía se va para arriba para despedir este año con alegría, con unión, con salud, con felicidad”.

“Como podemos, lo hacemos. Un beso a todos los que nos miran y a los que nos acompañarán todo el año”, comenzó diciendo Juana.

Juana Viale.

“Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que el fin de semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand. No se puede imaginar la programación que tenemos”, expresó.

“Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto. Y yo en la silla del costado, feliz. Poneme un banquito y yo soy feliz. Me adapto, siempre me adapto”, adelantó Juana Viale.