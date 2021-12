Para no perder la costumbre, Juana Viale ingresó al estudio bailando al compas de una tradicional alegre melodía y acompañó aquel agradable y movido reencuentro con la audiencia, con la presentación de su singular look.

En esta oportunidad, Juana Viale lució uno de los vestidos más bonitos de esta temporada primavera- verano, y sin quererlo cautivó a todos una vez más con su imponente look y su particular estilo para llevarlo.

Juanita Viale.

Por el momento, en la noche de los sábados la nieta de la más grande de la televisión argentina de las últimas décadas, es quien se lleva todas las miradas y encuentra la forma de encantar a su audiencia de principio a fin.

Es por eso que para ingresar a su programa, no sólo sorprendió en varias oportunidades con sus novedosos bailes para este formato de programa. Si no que también sus looks son de lo más atrapantes una vez que pisa el estudio.

Fuente: (Twitter).

¡Gino Bogani lo hizo de nuevo!

Al parecer, el sobresaliente vestido de la noche de ayer, fue creado en manos del talentoso y distinguido diseñador Gino Bogani, quien capturó y recortó en una prenda, todas las emociones y de seguro un claro mensaje que la conductora intentaría dar en esa edición en particular.

Juana.

El modelo que lució Juana en el programa de este sábado, fue un vestido amarillo es el color predominante, acompañado de múltiples flores bordadas color violeta a lo largo de la prenda.

Además, Juana Viale acompañó con unos accesorios que le daban el toque necesario para la singularidad que ya traía su figura luciendo tal vestido. Unos aros circulares y llenos de colores, aportando más detalles primaverales todavía al look