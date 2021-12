Lizardo Ponce pasó por “Podemos Hablar” y tal como lo indica el nombre del programa conducido por Andy Kusnetzoff, el joven indagó profundamente en sus recuerdos y sacó a florecer las historias más emotivas de su pasado.

Con uno de sus principales relatos, Lizardo Ponce compartió un momento clave en su vida personal, y dio un gran mensaje para todos los jóvenes que les toque enfrentar una situación similar, ya que se trata del foro más interno de la vida, como lo es la familia.

Publicación de Lizardo.

El talentoso influencer compartió su testimonio sobre el momento en que decidió compartir con sus padres cuáles eran sus verdaderas elecciones, haciendo hincapié en su orientación sexual.

Si bien este es un hecho que puede parecer difícil para la inmensa mayoría de los jóvenes, o ya adultos, que vienen de generaciones más rígidas y una cultura mucho más conservadoras, Lizardo dejó entrever que lo resolvió con mucha naturalidad y de la mejor manera.

Fuente: (Twitter):

El comunicador, brindó un mensaje sumamente esperanzador desde “Podemos Hablar”https://www.instagram.com/podemoshablar_ok/ para todos los chicos y chicas que se encuentren pasando por ese momento en que la incertidumbre y los miedos quieren adueñarse de sus emociones, y abiertamente contó su historia personal:

Mis padres me acompañaron mucho en todo mi proceso de aceptarme tal cual soy.

Lizardo Ponce.

Si bien el influencer resaltó que no fue fácil, y que en algún punto le “parecía injusto, tener que sentarse a contar algo” que nadie lo había hecho con él. Hasta que un día en una sesión de su terapia, surgió cuál sería la herramienta adecuada en aquel momento para decirles a sus padres: “Me gustan otras cosas”.

Lizardo Ponce recibió las palabras más bonitas por parte de su padre, y el apoyo incondicional de ambos que le permitió quitarse el peso que llevaba: “Me dijo que no era nada que me distinga de los demás, que si para alguien era un tema, esa persona no tenía que estar en mi vida directamente. Que siga mi camino porque eso no tiene nada que ver con lo que significa uno como persona. Se lo agradezco siempre”.