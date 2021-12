Contesta el teléfono y lo primero que dice es “Nunca me hubiera perdonado no hablar con un tucumano”. A pesar de haber nacido en La Rioja y haber pasado gran parte de su vida entre Buenos Aires, Estados Unidos y Europa, Luis de la Fuente se considera una auténtica cepa tucumana. “Me enamoré de esa provincia”, dice. Y muestra una memoria envidiable ya que recuerda detalles y hechos ocurridos hace 70 años. Hoy, a los 89 años, sigue en activo como siempre. Continúa ejerciendo y también es profesor e investigador. Una hoja entera de periódico no sería suficiente para enumerar sus logros, premios y elogios. Baste decir entonces que es uno de los médicos más prestigiosos de la Argentina, cardiólogo, piedra angular de técnicas como la angioplastia y los stents, querido amigo de René Favaloro, médico de cabecera de ex presidentes argentinos. Y también, hoy, el hombre promovido por la Universidad de La Rioja al Premio Nobel de Medicina. Una eminencia. Y cuando dices tu eminencia, no solo estás hablando de tu sabiduría, sino, sobre todo, de tu humildad. “Aquí quien cree pierde”, dice con melodía riojana, a pesar de sus años por todo el mundo. Un mensaje fue suficiente para que aceptara hablar con LA GACETA. Hizo esto durante 52 minutos sin perder nunca su amabilidad o humor. Este es el diálogo: ¿Cómo llegaste a Tucumán? ¿Qué recuerdas de esa época? – Terminé el bachillerato en La Rioja a los 17 años y dejé de ingresar al Colegio Militar. Pero cuando me dijeron que tenía que hacer la cama todos los días dije ‘esto no es para mí’ (risas). Así que pedí irme. Fue un escándalo. Estaba en el cuadro de honor. No querían darme los documentos, pero ya lo había decidido. Quería ir a Tucumán, donde vivía mi tía, a estudiar medicina en Tucumán. Era 1951 y la raza acababa de crearse. Pasé tres años estudiando. Hice grandes amigos, los mejores años de mi vida fueron en Tucumán. Y de ahí me fui a Buenos Aires. Perón, que era presidente, quería unificar sus años de carrera. En Tucumán fueron siete. Y en la UBA, Rosario y La Plata fueron seis. Así que fui y me recibí. De ahí me fui a Estados Unidos y ahí empezó mi carrera. Nos hicimos amigos de Favaloro y luego volvimos. De ahí lo que ya se sabe, bypass, intervenciones cardíacas y todo lo demás. En Tucumán tuve muy buenos maestros, hice grandes amigos. Hubo una gran camaradería. Cuando llegué a Buenos Aires estaba al mismo nivel que los estudiantes de allí. Tucumán no tenía nada que envidiar a la UBA ni a ninguna otra universidad. Pero la amabilidad de la gente de Tucumán, la alegría de estar con mis amigos fue única. Cuando llegué a Buenos Aires había otros estudiantes de Tucumán. Nos juntamos y unos meses después me fui a Estados Unidos para comenzar mi trabajo. Imagino entonces que esos años en la provincia le dejaron una profunda huella. – Muy. Vivía en la calle Rivadavia 567, en casa de una tía paterna que era presidenta de Cottolengo en Tucumán. Al principio, mi familia se resistió a estudiar medicina. Todos eran abogados, jueces, magistrados. Y yo era el pájaro negro (sic) de la familia. No fue fácil venir de otra provincia a Tucumán. Pero me recibieron con tanto cariño … Para mí fue como estar en mi verdadera casa. Cuando Perón quiso unificar los años de estudio, mi padre me envió a Buenos Aires, a un departamento en Caballito. Me sentí tan solo … Era una vida totalmente diferente. De vacaciones volví a Tucumán, a la casa de mi tía. Me considero tucumã. La cantidad de amigos que dejé es impresionante. Tuve el honor de visitar Favaloro. Nos dieron una distinción. Me hicieron un ciudadano distinguido. Fui declarado Doctor Honoris Causa, con todos mis compañeros sentados en primera fila. Me sentí como en casa de nuevo. Sin duda es mi segundo hogar. ¿Cómo viviste todo lo que no ha sucedido desde el año pasado, con la pandemia? – Para la medicina fue un freno al principio. Estábamos todos adentro. Ha sido un año muy largo o algo así. Ahora nos estamos reconstituyendo. Pero el trabajo en clínicas, sanatorios y hospitales era muy difícil, donde no había lugar para los enfermos. Soy responsable de Cardiología en el Instituto de Diagnóstico y en la clínica Argentina Suiza. Y no había lugar para poner pacientes. Todo estaba lleno del virus. Para nosotros fue muy complicado por la especialidad que tenemos. No se le puede decir a un paciente que ha tenido un ataque cardíaco “vuelva más tarde porque no hay espacio”. Aquellos con problemas cardíacos necesitaban exámenes y no pudieron asistir. Realmente fue un muy mal momento. Afortunadamente, aparentemente, estamos saliendo poco a poco. ¿Cómo conociste a Favaloro? – Era noviembre de 1965. Ambos vivíamos en Estados Unidos, pero nunca nos habíamos visto. Y me llaman desde Argentina para dar una charla en un congreso de cardiología. En la mesa estábamos yo y otros tres cirujanos. Y en medio de la conversación, veo a un hombre alto, sentado en la primera fila, levantando la mano para hablar, y al que estaba conmigo no le importó. Pero insistió tanto que al final le pedí permiso para hablar. Se levantó, así, grandullón, y con esa voz dijo: “Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Dr. De la Fuente”. No entendí nada. Él era cirujano y los que estaban conmigo eran cirujanos. y estuvo de acuerdo conmigo. Pregunté quién era y dijeron ‘Favaloro’. Se graduó en La Plata, luego se mudó al país por 11 años, luego a los Estados Unidos. Más tarde, en la misma conferencia, vino a buscarme. Y luego empezó a querer convencerme de que volviera a Argentina. Aquí era desconocido. Y ese día juramos que volveríamos. Un año y medio después, hace el bypass. Tenía 30 años en ese momento y acababa de ser nombrado subdirector del Servicio de Cardiología de Portland, donde trabajaba. Allí dejé de correr la liebre. Aprendí a servir a personas importantes. Aquí vale la pena dar alguna información sobre De la Fuente, con la que ciertamente no cuenta por humildad. A medida que el prestigio de Favaloro crecía en todo el mundo, el suyo crecía a un ritmo similar. Mientras Favaloro desarrollaba el puente en Cleveland, De La Fuente, en Portland, trabajaba en la dilatación de las obstrucciones arteriales con un catéter. Ahí es donde se inventó la angioplastia de miembros inferiores. Y luego el stent (“lleva el nombre del dentista de la reina Victoria, que hizo avances increíbles en su área”, explica la entrevistada). Y luego el stent, el stent farmacológico. En todos estos logros, De la Fuente estuvo entre los principales investigadores. Volvamos a tus palabras. ¿Y cómo surgió la idea de trabajar juntos? ¿Cómo regresaron a Argentina? – Es que cuando el siciliano le metió algo en la cabeza, no tenía a nadie que se lo quitara. En 1970 asistimos a un congreso mundial de cardiología, celebrado en Londres. Estaba siendo operado por un paciente con decenas de personas observando. Y después de eso dijimos, ‘tenemos que volver’. Y volvimos. Pasamos 22 años juntos, de 18 a 23 horas todos los días. Peleamos mucho. Pero nuestra principal preocupación eran los pobres, los que no tenían dinero, los que no podían pagar una intervención. Nunca te cobramos un peso. Favaloro no quiso poner su nombre en la Fundación. Y lo convencí. Era una superestrella y creía que así era como íbamos a conseguir los fondos. Me engañe. Nadie nos ayudó excepto un paciente que aportó dinero. Empezamos en el Sanatorio de Güemes, montamos tres habitaciones. Atendí pacientes y me trasladé a Favaloro. Dimos prioridad al campo, porque yo era del campo. La gente del interior no tenía a nadie en Buenos Aires. Queríamos ayudarlos. Nos encantaría ayudar. La muerte de René fue muy difícil para mí. Todavía no lo creo. Nosotros peleamos. Estaba enojado porque lo apoyé en la Fundación, pero no quería ser parte de ella. Estaba caliente. Me llamó todos los días en mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 29 de julio. Ese día (año 2000) me llamaron. Estaba en Stanford. Y me dicen ‘Favaloro fue asesinado’. Pensé que era él quien me deseaba feliz cumpleaños. Se suicidó el mismo día de mi cumpleaños. ¿Qué dices hoy para los que quieren empezar a estudiar medicina? – Lo primero que me gustaría decir es que es una gran carrera, pero hay que estudiar. Muy. Y lo segundo es que todo es posible. Vengo de la nada con una familia de abogados. Pero tienes que hacerte preguntas. Tienes que ser curioso, estudiar, estudiar y estudiar. Después, todo se puede hacer. ¿Cómo fue hacer una presentación para nominarte al Nobel? – Para mí fue una sorpresa total. No me lo merezco, hay mucha gente que hace cosas mucho más importantes. Me considero trabajadora. No me gustan estas cosas. No creo que pueda comparar a tantos investigadores en este momento. Les digo a los estudiantes todos los días que no lo crean. La vida es dura y hay que estudiar hasta el último día. Eso es lo que hago. Todavia estoy estudiando. Es lo único que sé hacer es mi vida. No hay nada más bonito que formar personas. Necesitamos buenos médicos. Todo lo que obtuve fue con el estudio. Lo que hicimos con el grandullón Favaloro fue estudiar, seguir estudiando y trabajando, trabajando duro. No hay otros secretos. Tienes que ser humilde. Aprenda todo el tiempo. Tenga cuidado con los que dicen que lo saben todo. Le he tomado mucho tiempo, muchas gracias. – ¿Puedo hacer una pergunta? seguro – ¿Qué equipo de fútbol estás ahí? de San Martín – Pensé de esa manera. Yo también. Soy de San Martín. Amo el fútbol en Tucumán. Mucha pasión. A través de él envío un gran abrazo a toda la población de Tucumán. Me siento como uno de ellos. Crecí en Tucumán. Nunca olvidaré esa provincia. Y corte. Luis de la Fuente, el hombre que podría convertirse en premio Nobel. Pero quien no cree. Biografía Nació el 29 de julio de 1932 en La Rioja. El esta casado y tiene dos hijos. En octubre de 1958 finalizó su carrera médica y se licenció en Medicina en la Facultad de Medicina de la UBA. Tiene cuatro títulos honoríficos, uno de ellos otorgado por la UNT. En 1970, implementó el cateterismo coronario diagnóstico en todo el mundo en el infarto agudo de miocardio. Co-descubrió la angioplastia con stent coronario libre de fármacos y sin fármacos. Co-fundador de la Fundación Favaloro.

