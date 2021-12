“Mi sueño de niño era participar en competencias de videojuegos y ganar dinero por ello”, se ríe Gonzalo Miranda de LA GACETA. Hace algún tiempo había vendido su coche y ese dinero se había convertido en ahorros. Sus amigos de toda la vida comentaron en las reuniones cómo invirtieron dinero en el comercio, es decir, operando en el mercado de divisas, también conocido como Foreign Exchange o Forex. “Vengo del mundo del comercio y no conocía todos estos juegos de Nft, no me interesaba y tenía muchos prejuicios, tal vez por miedo a ser engañado o perder dinero”, se sincera. Sin embargo, comenzó a ingresar a ese mundo con la visión de no perder esos ahorros que, en pesos, perderían valor con el aumento de la inflación.

Un Nft, según su traducción directa, es un activo no fungible, un activo digital único. Es un archivo digital (foto, video, documento) que tiene características únicas. Se pueden crear y ofrecer a la venta en plataformas blockchain donde están registrados. “Un juego Nft es un videojuego en el que algunas de sus partes son Nft. Por lo general, los personajes, pero también las armas, la casa donde vives, los artículos del hogar o los vehículos. En otras palabras, compras ese Nft con dinero y es único en el juego. Puede haber millones de personajes o armas, pero cada uno tiene algo único y no se puede copiar ni falsificar, ya que está encriptado dentro de una blockchain o blockchain, generalmente la de Ethereum ”, explican desde el sitio web Computer Hoy. Para jugar y ganar dinero en estos juegos, con el modo llamado Jugar para ganar, debes ingresar comprando un Nft con criptomonedas. Cuanto más avances en el juego, superando los objetivos y metas, más criptomonedas ganarás.

Al descubrir esto, Gonzalo recordó que desde niño le gustaba jugar a los videojuegos y, al investigar, apareció la posibilidad efectiva de ganar dinero haciendo lo que tanto le gustaba: jugar. “Hoy dedico una hora al día y gano alrededor de $ 500 al mes”, explica.

María Mercedes Etchegoyen es abogada y asesora en propiedad intelectual y blockchain, el conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de intermediación de terceros. “Las criptomonedas se aferran a la tecnología, valorando lo intangible y protegiéndolo”, dice la experta que, a través de su cuenta de Instagram @cryptogirlsargentina, busca promover y concienciar sobre la importancia de las inversiones y el mundo de las monedas digitales en general.

“Básicamente, una criptomoneda es un medio de intercambio digital protegido criptográficamente, por lo que tiene una red robusta que es la cadena de bloques detrás de ella. Para ser claros, la cadena de bloques es un gran libro de contabilidad donde se rastrean las transacciones, la trazabilidad de estas monedas digitales ”, explica Etchegoyen.

En el ecosistema de las criptomonedas, surgieron muchas creaciones humanas que no se monetizaron como juegos, obras de arte digitales. “Mucha gente crea contenido en Internet como cursos, videos y eso no generó ingresos. Lo mismo pasó con los juegos, los juegos. Uno de los más populares es Axie Infinity, un juego en el que creas criaturas que comercian y se convierten en Nft ”. Nft es un activo no fungible, un activo único. Por ejemplo, un billete de $ 100 es fungible, hay muchos y valen lo mismo. Pero una pintura de Mona Lisa es única, tiene un símbolo que representa un activo escaso.

Para sumergirse en el mundo de la criptografía donde muchos recomiendan cómo enriquecerse, el abogado especialista se muestra firme con las recomendaciones: “hay muchos lugares que asesoran, brindan capacitación, pero lo ideal, y esto debe enfatizarse, es que el interesado y la persona que realiza la inversión está bajo su control. Aún no está tan claro del tratamiento que existen muchas plataformas, formas de invertir e información. Aunque hay empresas financieras que gestionan inversiones en criptografía, lo importante es conseguir asesoramiento, pero aprender a manejarlo e invertir poco a poco, probando lo que nos está funcionando. Hay mucha gente que no tiene título, educación o formación. Hay jóvenes de 20 años que te hablan de ganar millones, pero no tienen el respaldo para ese dinero. Lo ideal es empezar poco a poco y la información tiene que ir antes que cualquier decisión ”.

La información en este mundo es importante porque siempre está “a un clic de distancia” de hacer una mala inversión. “Puedes comprar un cifrado por error que nadie conoce y la persona pierde su dinero. Es como tener monedas indias en Argentina que nadie quiere cambiar ”, explica el abogado y especialista en Blockchain. Para trabajar con criptomonedas es necesario el conocimiento del medio y el progreso de internet, dice, pero esto cambiará a medida que la tecnología avance y se vuelva más amigable, dice: “todo tiende a eso. Cualquiera que haya jugado alguna vez a un juego en línea puede hacerlo y ganar dinero, solo requiere algo de técnica y criptomonedas ”.

Gonzalo explica que las ganancias que obtuvo jugando por dinero estuvieron -y pueden estar- en línea con la inversión. “Puse $ 1,500 en varios juegos y en seis meses tuve $ 6,000. Hay que tener cuidado porque, con furor o moda, algunos juegos brotan, como la crisis de los tulipanes de 1630 en Holanda. Otro peligro es que puede volverse esclavizante porque puedes pasar todo el día jugando. Los juegos, a diferencia de la minería, son más activos. Juego, me gusta y me divierto y ahora gano $ 500 al mes invirtiendo una hora al día. Estaba perdiendo dinero invirtiendo a plazo fijo en Argentina, no así ”, asegura.

Cómo recuperar peso

“En Argentina no existe un marco regulatorio para las criptomonedas, pero existe en general. Puedo canjearlas por cualquier bien, siempre que quien compra y vende esté de acuerdo y pague los impuestos correspondientes a la transacción ”, explica Etchegoyen e indica que El Salvador fue el primer y único país donde las criptomonedas son actualmente legales y deben ser aceptadas en cualquier transacción de negocios.

“En Estados Unidos juegas un juego, ganas dinero y en dos segundos vas a una plataforma de intercambio digital (Exchange) y en segundos ya tienes el dólar en tu cuenta. Son como casas de cambio físicas pero virtuales que reconocen las criptomonedas ”, enseña Etchegoyen. “En Argentina, en cambio, probablemente tendrás que justificar el origen de los fondos o pagar la ganancia si es una cierta cantidad”.

La experiencia de Gonzalo le hizo decidir guardar su dinero en carteras digitales. “Ahí guardas tus bienes, es lo más seguro que hay porque no están regulados por nadie”.