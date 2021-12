River campeón: golazo de Álvarez y empate final contra Atlético Tucumán

River contra Atlético Tucuman, NA River, campeón de la Liga Profesional, cerró esta noche su participación en el certamen con un empate 1 a 1 como visitante de Atlético Tucumán, en un partido disputado en el estadio Monumental José Fierro y correspondiente a la vigésima quinta y última fecha. El “Decano” se puso en ventaja rápido, a los 4 minutos del primer tiempo, por intermedio de Yonathan Cabral, mientras que el elenco “millonario” lo igualó con gol de Julián Álvarez, a los 16 del segundo. Para disputar este encuentro, el entrenador riverplatense, Marcelo Gallardo, decidió darles rodaje a futbolistas que no son habituales titulares, lo que resintió el funcionamiento habitual del equipo campeón. En tanto, el elenco anfitrión, que acumula nueve partidos sin ganar, fue dirigido por última vez por el interino Martín Anastacio, a la espera de la asunción del “Vasco” Juan Manuel Azconzábal. Primer tiempo de Atlético Tucumán. Atlético Tucumán sorprendió en el inicio, salió a presionar bien arriba, cortó el circuito de juego de River y consiguió abrir rápidamente el marcador. Se jugaban 4 minutos, Ramiro Carrera lanzó un tiro de esquina desde la izquierda, Alex Vigo despejó de cabeza hacia el medio del área y allí Cabral la empalmó de zurda, de aire, para dejar parado a Enrique Bologna, anotando el 1 a 0. Tras quebrar el cero, el equipo tucumano siguió buscando durante algunos minutos, hasta que River pudo emparejar el trámite gracias al tándem José Paradela-Agustín Palavecino.

Así fue como el conjunto de Núñez comenzó a manejar la pelota, aunque sin lograr profundidad ni generar peligro. Recién sobre el cierre de la primera parte estuvo cerca River, pero fue por un error de Carrera, que jugó rápido un tiro libre en ataque y dejó mal parado al fondo local, siendo salvado el “Decano” por Cristian Lucchetti, quien tapó el remate de Federico Girotti. Los cambios renovaron a River en el ST. Gallardo movió el banco para salir a jugar el segundo tiempo y mandó a la cancha a Enzo Fernández y Julián Álvarez, lo que le permitió mejorar el juego de su equipo. Los relevos le permitieron al equipo “millonario” insinuarse más peligroso en ataque, pero a los 10 minutos tuvo que ser salvado por Enrique Bologna, quien le tapó un mano a mano a Luis Rodríguez tras una mala salida de la defensa. Pasado ese susto, River volvió a ponerse en partido y su goleador y máximo artillero del certamen, Álvarez, apareció para empatar el partido. Fue a los 16 minutos, cuando River cortó una ataque rival, Palavecino buscó a la “Araña” con un pelotazo largo desde el fondo y el implacable delantero convirtió con un fuerte zurdazo que entró junto a un palo. A partir de la igualdad visitante, el trámite se hizo nuevamente dividido, aunque Atlético Tucumán lucía cansado, por lo que el entrenador Martín Anastacio hizo varios cambios.

En la parte final del partido, los dos pudieron convertir, aunque la acción más clara la tuvo Agustín Fontana, a los 26 minutos, en una jugada en la que Álvarez lo dejó solo, pero el ex Banfield pisó mal cuando enfrentó al arquero y desperdició la ocasión. La siguiente es la síntesis: Liga Profesional.

Fecha 25.

Atlético Tucumán 1 – River 1.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Mauro Osores, Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Franco Coman. DT: Martín Anastacio (interino).

River: Enrique Bologna; Alex Vigo, Jonatan Maidana, Robert Rojas, Javier Pinola; Santiago Simón, Bruno Zuculini, José Paradela, Agustín Palavecino; Jorge Carrascal y Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 4m Cabral (AT).

Gol en el segundo tiempo: 16m Álvarez (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Enzo Fernández y Julián Álvarez por Vigo y Simón (R), 9m Ramiro Luis Rodríguez por Carrera (AT), 12m Agustín Fontana y Benjamín Rollheiser por Girotti y Carrascal (R), 23m Nicolás Laméndola y Cristian Menéndez por Tesuri y Lotti (AT), 28m David Martínez por Pinola (R), 33m Leonardo Heredia y Abel Bustos por Acosta y Erbes (AT).

