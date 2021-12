Una semana después de que Gerardo Morales y Martín Lousteau estuvieran a punto de trenzarse a las piñas en la histórica sede del Comité Nacional de la UCR de la calle Alsina, los radicales elegirán el próximo viernes al nuevo jefe partidario, pero nada hace predecir que la calma finalmente llegará al centenario partido.

El comicio se realiza en un contexto de ruptura. El espacio de Lousteau y Emiliano Yacobitti decidió romper filas con el bloque nacional de la UCR y 12 legisladores al abandonarlo porque no le cedieron la jefatura en poder de Mario Negri y otros lugares clave.

“Hay un único candidato que es Gerardo y hay que armar una lista de unidad derredor de él y tratar que esto no llegue a los estrados judiciales y cerrar ese proceso”, aseguró a Clarín Alfredo Cornejo, hasta el viernes, titular del Comité Nacional de la UCR.



Alfredo Cornejo. Actual titular de la Unión Cívica radical.

El sector que responde a Morales anticipa que el viernes asumirá la conducción de la UCR porque cuenta con 60 de los 94 delgados que votarán -se necesita la mitad más uno-. Pero también anticipa duras medidas contra el sector rebelde.

Varios dirigentes que responden al gobernador jujeño pretenden que el bloque que encabezará el cordobés Rodrigo de Loredo no pueda usar la palabra radical, por lo que debería cambiar su nombre -Evolución Radical- y llamarse de otra manera. Incluso, hay quienes promueven alguna presentación ante el tribunal de conducta del partido.

A su vez, Gerardo Morales ya adelantó que le dirá a la mesa de Juntos por el Cambio que deberán respetar la institucionalidad. Ergo, que el radicalismo es uno sólo, el que estará representado por él, y que los que se fueron no serán considerados radicales en la discusión dentro de JxC.

Cinco días antes de la elección, nadie sabe a ciencia cierta si el espacio de Lousteau y Emiliano Yacobitti designará un candidato a enfrentar a Morales.

“Los nuestros están juntando los delegados. Hoy la situación del plenario es pareja. No sé esta hablando de ninguna ruptura y si no ganamos vamos a integrarlo (al comité). Pero queremos que las reglas sean claras, cuál es la cancha y sepamos todos de antemano qué delegados pueden votar”, indicaron desde el entorno de Lousteau. Este sector reclama que hay delegados de cuatro provincias que no deberían votar en la elección.

Quienes apoyan a Morales interpretan que Lousteau “apostaba a que el reclamo de renovación sumara más voluntades y así ganarle a Negri, pero no lo consiguió y como no tenían el número rompieron”. Incluso indican que muchos de los nuevos radicales como Carolina Losada, Facundo Manes, Roxana Reyes que ganó en Santa Cruz, entre otros, quedaron del lado del oficialismo.

Pero hay un sector importante que considera que si no se logra una lista de unidad de acá al viernes -algo muy improbable- la elección radical podría terminar en la justicia y, de esa manera, Gerardo Morales no representaría a la totalidad del partido, formalizándose la división partidaria.



Martín Lousteau en el acto de Juntos.

QUIENES VOTAN

Lo formal indica que los electores son 96 delegados de todo el país -4 por provincia- más 2 representantes de la Juventud Radical, 2 de Franja Morada y 2 de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR). La suma da 102.

Los dos sectores en pugna aceptan que tanto Santiago del Estero como Tucumán, al tener al radicalismo intervenido, sus delegados no podrán participar de la elección. Por lo que el total queda en 94. Pero a partir de allí queda expuesta la grieta.

En el entorno de Lousteau dicen que en la provincia de Buenos Aires el tema está judicializado y reclaman que el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, garantice que de los 4 delegados correspondientes, 2 serán de Morales y 2 de Evolución. No obstante, desde la UCR bonaerense señalan que eso no esta en discusión y que ya la Junta electoral lo ratificó. Por lo que que califican al reclamo de “una chicana sin sentido”.

Pero el cruce se agrava en dos distritos: Santa Cruz y Formosa. Allí Evolución denuncia que los delegados de esas provincias no deberían votar porque tienen el mandato vencido. En Santa Cruz aseguran que la carta orgánica marca una estabilidad de 4 años de sus delegados y que nadie la impugnó. En tanto desde Formosa, sostienen algo similar.

Sin embargo, hay dos provincias con problemas menores pero cuyos casos, si alguien quisiera, también podrían judicializarse. Son Corrientes y Tierra del Fuego, cuyos delegados tienen el mandato prorrogado por la pandemia pero alguien puede interpretar que esa situación sanitaria ya no es tal, y su situación entonces es irregular.

“Aún si los delegados de ninguna de esas provincias votara el viernes, Morales ganaría igual. Pero creo que lo que quieren ellos es buscar una excusa para no presentar candidato”, concluye un dirigente alineado con el jujeño.

