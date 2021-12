el músico catalán Joan Manuel Serrat Este domingo habló de su despedida desde el escenario y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para la reflexión, pensé que todo es muy frágil y que está bien: antes de que me vuelva una pandemia, como me jubilé, antes de jubilarme o jubilarme. gente, me retiro, pero me alejo de subir al escenario, no de vivir ”, dijo Serrat durante una entrevista con La Peña de Morfi (Telefe). La artista de clásicos como “Sinceramente” y “Lucía” se despedirá del público argentino con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena los días 19 y 20 de noviembre del próximo año. “Retirarse a los 79 es una buena edad, es una buena elección”, dijo. Serrat destacó la importancia de la música en su vida. “Al hacer canciones pude explicarme, comunicarme con los demás, pude desarrollar un oficio, que me permitió viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, aprendí que todos sangramos de lo mismo. Las heridas y la sangre es del mismo color ”, dijo. “No soy capaz de desarrollar algo autobiográfico en una canción, en mis canciones hay algo de realidad y mucha fantasía, el autor lo inventa y lo hace florecer”, agregó. El catalán comenzará su gira de despedida el 27 de abril del próximo año en el Beacon Theatre de Nueva York, que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

el músico catalán Joan Manuel Serrat Este domingo habló de su despedida desde el escenario y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para la reflexión, pensé que todo es muy frágil y que está bien: antes de que me vuelva una pandemia, como me jubilé, antes de jubilarme o jubilarme. gente, me retiro, pero me alejo de subir al escenario, no de vivir ”, dijo Serrat durante una entrevista con La Peña de Morfi (Telefe). La artista de clásicos como “Sinceramente” y “Lucía” se despedirá del público argentino con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena los días 19 y 20 de noviembre del próximo año. “Retirarse a los 79 es una buena edad, es una buena elección”, dijo. Serrat destacó la importancia de la música en su vida. “Al hacer canciones pude explicarme, comunicarme con los demás, pude desarrollar un oficio, que me permitió viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, aprendí que todos sangramos de lo mismo. Las heridas y la sangre es del mismo color ”, dijo. “No soy capaz de desarrollar algo autobiográfico en una canción, en mis canciones hay algo de realidad y mucha fantasía, el autor lo inventa y lo hace florecer”, agregó. El catalán comenzará su gira de despedida el 27 de abril del próximo año en el Beacon Theatre de Nueva York, que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

el músico catalán Joan Manuel Serrat Este domingo habló de su despedida desde el escenario y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para la reflexión, pensé que todo es muy frágil y que está bien: antes de que me vuelva una pandemia, como me jubilé, antes de jubilarme o jubilarme. gente, me retiro, pero me alejo de subir al escenario, no de vivir ”, dijo Serrat durante una entrevista con La Peña de Morfi (Telefe). La artista de clásicos como “Sinceramente” y “Lucía” se despedirá del público argentino con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena los días 19 y 20 de noviembre del próximo año. “Retirarse a los 79 es una buena edad, es una buena elección”, dijo. Serrat destacó la importancia de la música en su vida. “Al hacer canciones pude explicarme, comunicarme con los demás, pude desarrollar un oficio, que me permitió viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, aprendí que todos sangramos de lo mismo. Las heridas y la sangre es del mismo color ”, dijo. “No soy capaz de desarrollar algo autobiográfico en una canción, en mis canciones hay algo de realidad y mucha fantasía, el autor lo inventa y lo hace florecer”, agregó. El catalán comenzará su gira de despedida el 27 de abril del próximo año en el Beacon Theatre de Nueva York, que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

el músico catalán Joan Manuel Serrat Este domingo habló de su despedida desde el escenario y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para la reflexión, pensé que todo es muy frágil y que está bien: antes de que me vuelva una pandemia, como me jubilé, antes de jubilarme o jubilarme. gente, me retiro, pero me alejo de subir al escenario, no de vivir ”, dijo Serrat durante una entrevista con La Peña de Morfi (Telefe). La artista de clásicos como “Sinceramente” y “Lucía” se despedirá del público argentino con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena los días 19 y 20 de noviembre del próximo año. “Retirarse a los 79 es una buena edad, es una buena elección”, dijo. Serrat destacó la importancia de la música en su vida. “Al hacer canciones pude explicarme, comunicarme con los demás, pude desarrollar un oficio, que me permitió viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, aprendí que todos sangramos de lo mismo. Las heridas y la sangre es del mismo color ”, dijo. “No soy capaz de desarrollar algo autobiográfico en una canción, en mis canciones hay algo de realidad y mucha fantasía, el autor lo inventa y lo hace florecer”, agregó. El catalán comenzará su gira de despedida el 27 de abril del próximo año en el Beacon Theatre de Nueva York, que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

el músico catalán Joan Manuel Serrat Este domingo habló de su despedida desde el escenario y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para la reflexión, pensé que todo es muy frágil y que está bien: antes de que me vuelva una pandemia, como me jubilé, antes de jubilarme o jubilarme. gente, me retiro, pero me alejo de subir al escenario, no de vivir ”, dijo Serrat durante una entrevista con La Peña de Morfi (Telefe). La artista de clásicos como “Sinceramente” y “Lucía” se despedirá del público argentino con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena los días 19 y 20 de noviembre del próximo año. “Retirarse a los 79 es una buena edad, es una buena elección”, dijo. Serrat destacó la importancia de la música en su vida. “Al hacer canciones pude explicarme, comunicarme con los demás, pude desarrollar un oficio, que me permitió viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, aprendí que todos sangramos de lo mismo. Las heridas y la sangre es del mismo color ”, dijo. “No soy capaz de desarrollar algo autobiográfico en una canción, en mis canciones hay algo de realidad y mucha fantasía, el autor lo inventa y lo hace florecer”, agregó. El catalán comenzará su gira de despedida el 27 de abril del próximo año en el Beacon Theatre de Nueva York, que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

el músico catalán Joan Manuel Serrat Este domingo habló de su despedida desde el escenario y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para la reflexión, pensé que todo es muy frágil y que está bien: antes de que me vuelva una pandemia, como me jubilé, antes de jubilarme o jubilarme. gente, me retiro, pero me alejo de subir al escenario, no de vivir ”, dijo Serrat durante una entrevista con La Peña de Morfi (Telefe). La artista de clásicos como “Sinceramente” y “Lucía” se despedirá del público argentino con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena los días 19 y 20 de noviembre del próximo año. “Retirarse a los 79 es una buena edad, es una buena elección”, dijo. Serrat destacó la importancia de la música en su vida. “Al hacer canciones pude explicarme, comunicarme con los demás, pude desarrollar un oficio, que me permitió viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, aprendí que todos sangramos de lo mismo. Las heridas y la sangre es del mismo color ”, dijo. “No soy capaz de desarrollar algo autobiográfico en una canción, en mis canciones hay algo de realidad y mucha fantasía, el autor lo inventa y lo hace florecer”, agregó. El catalán comenzará su gira de despedida el 27 de abril del próximo año en el Beacon Theatre de Nueva York, que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

el músico catalán Joan Manuel Serrat Este domingo habló de su despedida desde el escenario y explicó los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para la reflexión, pensé que todo es muy frágil y que está bien: antes de que me vuelva una pandemia, como me jubilé, antes de jubilarme o jubilarme. gente, me retiro, pero me alejo de subir al escenario, no de vivir ”, dijo Serrat durante una entrevista con La Peña de Morfi (Telefe). La artista de clásicos como “Sinceramente” y “Lucía” se despedirá del público argentino con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena los días 19 y 20 de noviembre del próximo año. “Retirarse a los 79 es una buena edad, es una buena elección”, dijo. Serrat destacó la importancia de la música en su vida. “Al hacer canciones pude explicarme, comunicarme con los demás, pude desarrollar un oficio, que me permitió viajar y reconocer que la homogeneidad de la especie humana es muy grande, aprendí que todos sangramos de lo mismo. Las heridas y la sangre es del mismo color ”, dijo. “No soy capaz de desarrollar algo autobiográfico en una canción, en mis canciones hay algo de realidad y mucha fantasía, el autor lo inventa y lo hace florecer”, agregó. El catalán comenzará su gira de despedida el 27 de abril del próximo año en el Beacon Theatre de Nueva York, que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.