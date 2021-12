La superficie del partido gobernante provincial se ve lisa desde la distancia. Sus principales referentes, el Jefe de Estado Mayor Nacional, Juan Manzur, y el gobernador, Osvaldo Jaldo, buscan demostrar que el acuerdo que están haciendo es sólido, que hay armonía y trabajo mancomunado. Ambos dieron señales públicas y privadas de que dejaron atrás el enfrentamiento para cumplir los dos años restantes en el cargo y las próximas elecciones provinciales. Más cerca, sin embargo, comienza a surgir una situación más desigual y heterogénea. En la clandestinidad, hay preocupación en algunos grupos de líderes de ambos sectores. El “nosotros y ellos” sigue siendo válido en las conversaciones en los pasillos y en los cafés. Las miradas no son uniformes y dependen de la situación en la que se encuentren los árbitros. Los más cercanos a Manzur y Jaldo, sobre todo los que tienen responsabilidades institucionales, son más cautelosos y creen que el próximo capítulo de la etapa, si ocurre, será en 2023, cuando hay que definir la fórmula de gobernanza. A medida que se alejan del núcleo del poder, por supuesto, las posiciones de los políticos se vuelven más duras. Hay quienes sienten que se han expuesto demasiado y que aún no han sido “compensados” políticamente y que el tiempo sigue pasando sin definiciones. La pasante de justicialismo, que enfrentó a Manzur y Jaldo por la sucesión provincial en un año de elecciones nacionales, se desarrolló, al menos públicamente, entre marzo y septiembre. A principios de año, el desacuerdo sobre la elección del Defensor del Pueblo Legislativo y la desintegración del bloque mayoritario marcaron el inicio de la disputa que mantuvo sin diálogo a gobernador y vicegobernador durante seis meses. El punto de mayor virulencia fue durante la campaña de Primarias y el enfrentamiento en las urnas. La lista de Manzur finalmente se impuso, pero Jaldo logró incluir a un candidato a diputado -el exalcalde de Aguilares Agustín Fernández- que ya había asumido el cargo en el Congreso. El escenario cambió por completo tras las elecciones internas de finales de septiembre, y la promoción de Manzur a la Rosada llevó a un acuerdo político con Jaldo para que asumiera las riendas del Ejecutivo local. Todo sucedió en menos de seis meses. La reunificación lleva tres meses y se desconoce en qué medida están latentes los restos internos actuales. La idea es consistente en todos los ámbitos oficiales y que el malestar permanecerá durante algún tiempo entre quienes deben gestionar y compartir espacios con aquellos a los que se enfrentaron. En los sectores más cercanos a Manzur, enfatizan que algo se ha demostrado en estos meses y que todos están “día a día” y que son conscientes de que la situación puede cambiar en cualquier momento, porque la política honra más que la “dinámica”. alguna vez. Destacan la importancia del cargo que ocupa en la Nación y que, a su juicio, se estableció como jefe político del peronismo en Tucumán luego de las elecciones. No les gusta que Jaldo esté a cargo, pero dicen que mientras Manzur permanezca a cargo, no habrá problemas. Distintas personalidades reconocen que Jaldo se esfuerza por mantener la paz política y creen que el siguiente paso es reconstruir la confianza y las relaciones políticas a todos los niveles. Hay referentes, en cambio, que aún no digieren todo lo sucedido y que sostienen que el interno seguirá porque hay diferencias de las que no ha vuelto. La mayoría de los disidentes dicen que no pueden aceptar que gobierne a quien perdió al interno y lo “agredió”. Consideran que su líder también se fue a Buenos Aires sin consolidar del todo su propio espacio, que consideran relativamente reciente. Repiten que cumplirán con todo lo que define Manzur, aunque la cuestión de la unidad no los convenza. En ese sentido, consideran que el médico debe formar su equipo en la Nación, para consolidar su lugar en Buenos Aires. Se descubrió que durante el mes de enero algunos ciudadanos de Tucumán pudieron migrar a oficinas cercanas a su oficina. También advierten que la suerte del gobernador licenciado, y por ende la de Jaldo, está ligada a la situación nacional. El acuerdo con el FMI y la inflación aparecen como los principales temas de la agenda y determinantes para el futuro del país. En el entorno más acotado de Jaldo, enfatizan que el presidente interino está enfocado en el trabajo y que se está asentando “inteligentemente” en una administración en la que tiene que gobernar con un equipo de trabajo que no eligió. La intención, dicen, es imprimir su marca de forma paulatina a lo largo de los meses, y mostrar dinamismo y mucha presencia del Estado. Por cierto, señalan que hubo éxitos como el cambio del Ministerio de Seguridad o el reajuste del cronograma de pagos a los estados, entre otros. Mantener la paz social es el principal objetivo para cerrar el año y las energías se centrarán en este aspecto. Repiten que la pasantía se acabó y los que no entiendan esto tendrán problemas porque no podrán adaptarse a lo que está por venir. “No hay margen”, dicen y dudan que haya alguien dispuesto a quitarse los pies del plato. Otros líderes de ideas afines, por otro lado, sienten que aún no han encontrado su lugar en este nuevo panorama. Ya están pensando en nuevas alternativas porque auguran que no habrá buenas perspectivas para 2023 si el partido de gobierno se mantiene unido porque sospechan que Manzur dará prioridad a las suyas, incluso en la fórmula del gobierno. Esperan que Jaldo pueda hacer algunos cambios en el Gabinete y tener más gestos políticos hacia ellos. En un escenario cambiante, pocos se atreven a arriesgarse a que el becario continúe o no. Probablemente esté latente, porque el nuevo orden es reciente. El liderazgo está de acuerdo en que 2022 será un año preelectoral particularmente lleno de acontecimientos y definitorio para el partido gobernante.

