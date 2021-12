La tercera y última jornada de los “I Juegos Ufedet” será intensa. No es diferente a los dos anteriores. Entre competencias y exhibiciones, el domingo será vivido en plenitud por el evento organizado por la Unión de Federaciones y Entidades Deportivas de Tucumán ”. En el complejo de Avellaneda (24 de septiembre de 1237) habrá un torneo de artes marciales mixtas. En Federal Shooting (Silvano Bores 585) se pondrá a prueba la puntería. También en Avellaneda finalizará la competición de balonmano, que cuenta con la presencia de equipos de la región, así como locales. Lo mismo ocurrirá con el taekwondo, que en el club Sportivo del Norte (Manuel Estrada 244) definirá a sus ganadores tras tres días de peleas. El skate artístico cerrará las dos jornadas que tiene programadas en los Ufedets del complejo Avellaneda con exhibiciones de freestyle, danza, figuras obligatorias, parejas, synchro, show, cuartetos, bailes libres y en línea. Lo que ocurrirá en la zona de la rotonda de El Corte será muy particular. El objetivo de los Juegos Ufedet, además de competir, es promover el deporte. El netball es uno de los que se practican recientemente en la provincia. A partir de las 9:30 am, ciclistas de 3 a 15 años, luego de competir en la pista Yerba Buena Bike Park que será inaugurada, formarán equipos mixtos para la práctica del deporte que tiene como objetivo anotar lo máximo posible en un aro como el de baloncesto, pero sin tabla. El juego es muy dinámico porque puedes tener la pelota durante unos segundos. La cancha está dividida en tres partes iguales y cada una tiene una función específica en cada área. Esta función se identifica con letras y, por tanto, las camisetas no tienen números. Sin embargo, las mayores emociones de ayer las vivió Tafí Viejo. En el club Atlético Tiro, los mayores dieron un espectáculo deportivo con el debutante. Seis equipos, en total 60 atletas, compitieron en la modalidad adaptada de torneo de voleibol, en el que la pelota no es golpeada, sino atrapada y lanzada por la red. En otra ciudad del interior donde hubo actividad, fue en Lules, con el torneo de pádel. Una de las sedes que contó con mayor número de deportistas fue La Usina, donde se llevó a cabo el torneo de futsal de 150 jugadores. El levantamiento de pesas, tanto masculino como femenino, proporcionó un buen espectáculo visual.

