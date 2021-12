La citación a declarar como imputado por un periodista de LA GACETA no registra ningún precedente en estos 38 años de democracia y vigencia del orden constitucional en Tucumán. Los altibajos y la oportunidad del caso penal, que comenzó hace dos años; La ola de difamación que estas acciones generaron en las redes sociales y dispositivos de comunicación vinculados al Gobierno, así como las contradicciones señaladas por el propio Ministerio Público sugieren que detrás de esto hay una intención de presionar al periodismo que investiga el poder. La denuncia se fundamenta en la afirmación de que el periodista no entregó el texto original de un manual de redacción para abogados, aseveración que es falsa, ya que la entrega se realizó a las dos OAB de Tucumán, y así está probado. En este sentido, la falsa acusación omite la incorporación del informe y la respuesta completa y afirmativa de la Orden de Abogados del Sur al Ministerio Público. El demandante se refiere a la existencia de una manipulación orquestada para beneficio periodístico, a través de LA GACETA, Francisco García Posse, expresidente del Colegio de la Capital. La denuncia revela que su interés es impugnar la actividad que la periodista realizó en causas de relevancia institucional como “Teves”, “Rigourd”, “Mayol” y “Pedicone”. Además de ser fruto del trabajo del equipo de LA GACETA, estas publicaciones son plenamente válidas, ya que no se ha puesto en duda su veracidad y calidad. La denuncia se desarrolla en un contexto de abundantes déficits institucionales y falta de garantías judiciales y apoya la idea de que busca silenciar la libertad de prensa en asuntos que impactan directamente en la vida pública. La perspectiva del periodismo servil es dramática para Tucumán, provincia que ha declinado en indicadores de desarrollo humano en las últimas décadas y cuya falta de oportunidades incentiva el éxodo de empresarios y nuevas generaciones. La criminalización de la prensa busca así remover uno de los últimos obstáculos al poder en sus diferentes expresiones, ante el deterioro de las instituciones de control. Con estas presiones se intenta silenciar a los periodistas para ocultar causas, hechos y acciones, para que la ciudadanía no sepa lo que está sucediendo en el interior del estado. “Si las personas no tienen un acceso amplio a la información y se ven privadas de la posibilidad de influir y ser influenciadas por las opiniones de los demás”, dijo el difunto constitucionalista Gregorio Baden, “la expresión de sus ideas no será libre. Y sin libertad de expresión no puede haber decisión democrática ”. En agosto de este año, al juzgar el caso “Bedoya Lima”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que la protección del periodismo es una de las principales obligaciones asumidas por los países signatarios del Pacto de San José en Costa Rica. entre ellos Argentina. Esta jurisprudencia enfatiza la necesidad de prestar especial atención a la situación de vulnerabilidad de los periodistas. “Los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana (o Pacto de San José), obligaciones específicas basadas en la Convención de Belém do Pará, que afectan ámbitos tradicionalmente considerados privados o en los que el Estado no lo hace. intervino ”, dijo el tribunal. Agregó: “Como resultado de los ataques a periodistas, el público pierde voces y puntos de vista relevantes y, en particular, voces y puntos de vista femeninos, lo que, a su vez, conduce a una ampliación de la brecha de género en la profesión. periodistas y ataca el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y la democracia ”. En la misma decisión, la Corte Interamericana reiteró que, para que la prensa desarrolle su rol de control periodístico, debe tener libertad no solo para difundir información e ideas de interés público, sino también para recolectar, recolectar y evaluar esta información e ideas. . La plataforma internacional con jurisdicción en Argentina advirtió: “sin una garantía efectiva de la libertad de expresión, los mecanismos de control y denuncia de la ciudadanía pueden volverse inoperantes y, en última instancia, se abre un campo fértil para el enraizamiento de sistemas autoritarios”.

