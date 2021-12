Diego Latorre y Chavo Fucks fueron protagonistas de un cruce tuittero que no pasó desapercibo entre los usuarios. Es que los periodistas de la cadena ESPN pregonan gustos futbolísticos antagónicos y en esta ocasión se sacaron chispas a través de la red social del pajarito.

Durante la transmisión del partido entre Talleres y el Rojo, Fucks, comentarista del encuentro, ponderó lo hecho por Julio César Falcioni en Independiente. Elogió su tarea en función de lo poco que tenía en el plantel. Los comentarios del periodista tuvieron una inmediata reacción en las redes sociales de muchos hinchas del Rojo que salieron a criticarlo por su defensa al entrenador.

Un ejemplo/ Defensa y Justicia hoy: Neuer, Lahm, Piqué, Hummels y Alaba, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Cristiano y Haaland. — Diego Latorre (@dflatorre) December 13, 2021

Pero un rato más tarde, el que hizo referencia al tema fue Diego Latorre. A las 23.14, casi sobre el final del partido, el ex futbolista escribió: “Evidentemente hay DT protegidos. Para defenderlos recurren a cualquier coartada. ‘Se arregla con lo que puede’, como si el resto de los equipos argentinos no se arreglaran con lo que pueden. Parece que en algunos equipos argentinos juegan Iniesta, Xavi y sus sucesores. Sobran 10 equipos”.

Instantes después, puso en un hilo: “Un ejemplo/ Defensa y Justicia hoy: Neuer, Lahm, Piqué, Hummels y Alaba, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Cristiano y Haaland. Mbappe fue baja por lesión. El doctor de Defensa y Justicia dice que lamentablemente no pudo llegar al estadio Salah. Se le pinchó el BMW antes de ingresar a Florencio Varela. Y no llevó el barbijo Casemiro. No lo dejaron subir al micro”.

Lejos de evitar la polémica, el “Chavo” recogió el guante y publicó un mensaje plagado de ironía: “Hace varios años, Arturo Bonin (creo) actuó una tira llamada ‘Sin códigos’. Si quieren hacer una remake, avisen. Tengo algunos candidatos para protagonizarla que dan perfecto con el título de la serie. De nada”.