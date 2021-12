Diputados: la agenda legislativa en el nuevo congreso

Diputados. En el contexto de la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados, donde los legisladores electos el 14 de noviembre tomaron juramento para poder pasar a formar parte del cuerpo, diputados de distintas fuerzas se refirieron a los temas que consideran de importancia para ser tratados en el Parlamento. Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, consideró que se debe poner el foco en “temas que promuevan la producción y el trabajo” y recalcó la importancia de “facilitar que las PYMEs sigan desarrollándose”. Además, enfatizó que “es un momento de diálogo y construcción en el que todos tenemos que trabajar por los temas que necesitamos entablar en el Congreso de la Nación”. Por su parte, María Inés Quiroz, de Juntos por el Cambio, expresó: “La educación es uno de los temas que más me preocupan”, y agregó: “Después vienen otros tantos que van de la mano que tienen que ver con la producción, el trabajo y el desarrollo”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2022: comenzó la exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso



La Economía que viene: Guzmán va a Diputados a responder preguntas y defender el Presupuesto 2022



Diputados. En el contexto de la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados, donde los legisladores electos el 14 de noviembre tomaron juramento para poder pasar a formar parte del cuerpo, diputados de distintas fuerzas se refirieron a los temas que consideran de importancia para ser tratados en el Parlamento. Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, consideró que se debe poner el foco en “temas que promuevan la producción y el trabajo” y recalcó la importancia de “facilitar que las PYMEs sigan desarrollándose”. Además, enfatizó que “es un momento de diálogo y construcción en el que todos tenemos que trabajar por los temas que necesitamos entablar en el Congreso de la Nación”. Por su parte, María Inés Quiroz, de Juntos por el Cambio, expresó: “La educación es uno de los temas que más me preocupan”, y agregó: “Después vienen otros tantos que van de la mano que tienen que ver con la producción, el trabajo y el desarrollo”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2022: comenzó la exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso



La Economía que viene: Guzmán va a Diputados a responder preguntas y defender el Presupuesto 2022



Diputados. En el contexto de la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados, donde los legisladores electos el 14 de noviembre tomaron juramento para poder pasar a formar parte del cuerpo, diputados de distintas fuerzas se refirieron a los temas que consideran de importancia para ser tratados en el Parlamento. Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, consideró que se debe poner el foco en “temas que promuevan la producción y el trabajo” y recalcó la importancia de “facilitar que las PYMEs sigan desarrollándose”. Además, enfatizó que “es un momento de diálogo y construcción en el que todos tenemos que trabajar por los temas que necesitamos entablar en el Congreso de la Nación”. Por su parte, María Inés Quiroz, de Juntos por el Cambio, expresó: “La educación es uno de los temas que más me preocupan”, y agregó: “Después vienen otros tantos que van de la mano que tienen que ver con la producción, el trabajo y el desarrollo”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2022: comenzó la exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso



La Economía que viene: Guzmán va a Diputados a responder preguntas y defender el Presupuesto 2022



Diputados. En el contexto de la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados, donde los legisladores electos el 14 de noviembre tomaron juramento para poder pasar a formar parte del cuerpo, diputados de distintas fuerzas se refirieron a los temas que consideran de importancia para ser tratados en el Parlamento. Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, consideró que se debe poner el foco en “temas que promuevan la producción y el trabajo” y recalcó la importancia de “facilitar que las PYMEs sigan desarrollándose”. Además, enfatizó que “es un momento de diálogo y construcción en el que todos tenemos que trabajar por los temas que necesitamos entablar en el Congreso de la Nación”. Por su parte, María Inés Quiroz, de Juntos por el Cambio, expresó: “La educación es uno de los temas que más me preocupan”, y agregó: “Después vienen otros tantos que van de la mano que tienen que ver con la producción, el trabajo y el desarrollo”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2022: comenzó la exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso



La Economía que viene: Guzmán va a Diputados a responder preguntas y defender el Presupuesto 2022



Diputados. En el contexto de la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados, donde los legisladores electos el 14 de noviembre tomaron juramento para poder pasar a formar parte del cuerpo, diputados de distintas fuerzas se refirieron a los temas que consideran de importancia para ser tratados en el Parlamento. Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, consideró que se debe poner el foco en “temas que promuevan la producción y el trabajo” y recalcó la importancia de “facilitar que las PYMEs sigan desarrollándose”. Además, enfatizó que “es un momento de diálogo y construcción en el que todos tenemos que trabajar por los temas que necesitamos entablar en el Congreso de la Nación”. Por su parte, María Inés Quiroz, de Juntos por el Cambio, expresó: “La educación es uno de los temas que más me preocupan”, y agregó: “Después vienen otros tantos que van de la mano que tienen que ver con la producción, el trabajo y el desarrollo”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2022: comenzó la exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso



La Economía que viene: Guzmán va a Diputados a responder preguntas y defender el Presupuesto 2022



Diputados. En el contexto de la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados, donde los legisladores electos el 14 de noviembre tomaron juramento para poder pasar a formar parte del cuerpo, diputados de distintas fuerzas se refirieron a los temas que consideran de importancia para ser tratados en el Parlamento. Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, consideró que se debe poner el foco en “temas que promuevan la producción y el trabajo” y recalcó la importancia de “facilitar que las PYMEs sigan desarrollándose”. Además, enfatizó que “es un momento de diálogo y construcción en el que todos tenemos que trabajar por los temas que necesitamos entablar en el Congreso de la Nación”. Por su parte, María Inés Quiroz, de Juntos por el Cambio, expresó: “La educación es uno de los temas que más me preocupan”, y agregó: “Después vienen otros tantos que van de la mano que tienen que ver con la producción, el trabajo y el desarrollo”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2022: comenzó la exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso



La Economía que viene: Guzmán va a Diputados a responder preguntas y defender el Presupuesto 2022



Diputados. En el contexto de la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados, donde los legisladores electos el 14 de noviembre tomaron juramento para poder pasar a formar parte del cuerpo, diputados de distintas fuerzas se refirieron a los temas que consideran de importancia para ser tratados en el Parlamento. Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, consideró que se debe poner el foco en “temas que promuevan la producción y el trabajo” y recalcó la importancia de “facilitar que las PYMEs sigan desarrollándose”. Además, enfatizó que “es un momento de diálogo y construcción en el que todos tenemos que trabajar por los temas que necesitamos entablar en el Congreso de la Nación”. Por su parte, María Inés Quiroz, de Juntos por el Cambio, expresó: “La educación es uno de los temas que más me preocupan”, y agregó: “Después vienen otros tantos que van de la mano que tienen que ver con la producción, el trabajo y el desarrollo”. Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presupuesto 2022: comenzó la exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso



La Economía que viene: Guzmán va a Diputados a responder preguntas y defender el Presupuesto 2022