El jueves 9 de diciembre se celebró en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción instaurado por las Naciones Unidas, aunque en la Argentina casi pasó desapercibido.

Por el contrario, hace unos días los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) Daniel Obligado y Adrián Grunberg sobreseyeron, sin juicio oral, a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso por el supuesto lavado de 120 millones de pesos a través de las empresas Los Sauces y Hotesur.

Y unos días después, el ministro de Justicia, Martín Soria, presionó a los miembros de la Corte en persona, en un hecho sin precedentes en la historia democrática argentina.

En sintonía con esos polémicos casos, la agenda de la lucha contra la corrupción –un fenómeno que abarca a todos los partidos aunque con distintos niveles de intensidad- no fue levantada por el gobierno de Alberto Fernández, sino casi ocultada. Tampoco gran parte de la oposición recordó la fecha.

No se trata de moco de pavo.

Como estimaron los investigadores del Conicet y profesores de la UBA Ariel Coremberg y Martin Grandes en un informe de referencia: entre el 2003 y el 2015 se pagaron coimas por 36 mil millones de dólares. Es decir, 8 mil millones de dólares menos de la deuda que dejó el ex presidente Mauricio Macri con el FMI.

En cambio, hubo mucho debate en el exterior.

Paradójicamente, la argentina Delia Ferreira Rubio, preside la ong Transparencia Internacional y pronunció una serie de mensajes en ocasión del Día Internacional Anti-corrupción 2021.

Ferreira Rubio, ex presidenta de Poder Ciudadano, dijo que “la indiferencia de los ciudadanos es el mejor caldo de cultivo para que prospere la corrupción”. Aludió así a la tolerancia de América Latina con los políticos acusados de corrupción. Ver https://www.apnlive.com/international-anti-corruption-day-2021/.

“En el centro de nuestras crisis y fracasos como sociedad -del estallido en el Puerto de Beirut a Afghanistan; de la deforestación del Amazonas a los incendios de las fábricas textiles en Bangladesh; de Cromagon a la Tragedia de Once en Argentina– en todos los casos hay dos elementos en común: hubo corrupción y las víctimas fueron los ciudadanos de a pie”, agregó. Se refirió así a que la Tragedia de Once demostró que la corrupción mata, no solo le roba plata al pueblo.

“Es el dinero de los ciudadanos el que está en juego. La corrupción afecta nuestra calidad de vida y nuestro futuro”, agregó la referente internacional.

Luego dijo una verdad de perogrullo que “los recursos que se pierden por corrupción y terminan en bolsillos privados, empresas fantasmas o paraísos fiscales a través de operaciones financieras ilícitas, son los recursos que faltan en educación, salud, infraestructura”.

Y más tarde se refirió a cómo el Covid permitió a gobiernos de todo el mundo evitar licitaciones públicas y hacer compras directas, entrando así con millones de dólares a una zona gris.

En ese sentido, comentó que “la pandemia fue utilizada por muchos gobiernos como excusa para el abuso del poder, el debilitamiento de los controles republicanos, la restricción del derecho de acceso a la información pública, entre otros elementos que debilitaron las instituciones democráticas y el Estado de Derecho”.

“La corrupción en los contratos-Covid se ha constatado en muchos países de nuestra región”, agregó Ferreira Rubio en una referencia implícita al caso del vacunatorio VIP de Argentina.

A la hora de las recomendaciones propuso avanzar sobre “el fortalecimiento del Estado de Derecho, la garantía de independencia de los organismos de control y especialmente del Poder Judicial”.

También pidió por “la efectividad del derecho de acceso a la información y la transparencia en la gestión pública, la reconstrucción de la integridad pública, la protección y defensa de las libertades de prensa, de expresión, opinión y crítica”. Temas en los cuales la Argentina parece ir retrocediendo desde el 2019, según varios organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, la defensa del periodismo crítico como antídoto de la democracia y de la investigación y el secreto periodístico que hizo esta semana el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue en sintonía con el mensaje de Ferreira Rubio.

Y, también, la titular de Transparencia Internacional, le mandó un mensaje a Estados Unidos y la Unión Europea: “es tiempo de que las democracias avanzadas alineen sus recursos con sus declaraciones. La corrupción se expande atravesando fronteras y muchas veces los países desarrollados facilitan y alientan la corrupción”.

Una de las pocas voces que se mostró en la Argentina fue el titular de la procuraduría de investigaciones administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

“Siempre es difícil investigar al poder, que no solo es el político, es también y fundamentalmente el económico”, señaló en un mensaje. Así lo padecen los fiscales Carlos Stornelli y Cecilia Goyeneche que investigaron la causa de los Cuadernos de las Coimas y los supuestos desvíos de 8 millones de dólares del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, respectivamente.

El objetivo del 9 de diciembre “es visibilizar y concientizar sobre este fenómeno que afecta a cualquier tipo de sociedad; es transversal, globalizado y transnacional. La diferencia, en todo caso, entre los distintos países, es el grado de impunidad de las acciones corruptas”, agregó Rodríguez.

“Siempre es difícil investigar al poder, que no solo es el político, es también y fundamentalmente el económico. Por eso, para investigar estos entramados resulta fundamental tener autonomía, independencia, contar con recursos calificados y una estructura legislativa robusta que brinde las herramientas necesarias”, agregó el fiscal Rodríguez.

En la Argentina, poner en vigencia plena el año próximo el sistema procesal penal acusatorio. A partir de este momento, las investigaciones de casos de corrupción quedarán en manos de los fiscales y no de los jueces. Y es una esperanza para avanzar en estos casos de corrupción.

En el terreno práctico, la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzó el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, la plataforma www.causasdecorrupcion.org, que permite acceder a la información sobre las causas de corrupción que se tramitan en el Poder Judicial de la Nación de manera sistematizada y actualizada.

Esa plataforma es un espejo en que los argentinos no queremos mirarnos.

