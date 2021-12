El dolor de los familiares de Lucas González y Luciano Olivera por la violencia policial: “Esto tiene que terminar ya”

Lucas González y Luciano Olivera, asesinados por la Policía. Fotos: NA. En diálogo para el programa El Gíglico, de Radio Rivadavia, Carlos habló sobre el asesinato de su nieto Luciano, quien fue baleado por un policía. “Fue una injusticia lo que pasó. La Policía no avisó ni nada, sino que vinieron los chicos corriendo a la casa de la madre a avisarnos”, comenzó su relato. Por otra parte, denunció que su nieto fue baleado a la 1:30 de la madrugada, mientras que “recién a las 3 de la mañana pidieron ayuda a la ambulancia”, por lo que puso en duda el accionar de los policías durante esa hora y media. Luciano, de 16 años, murió de un disparo en el tórax. Por el hecho, quedó detenido Maximiliano González, oficial de la Policía Bonaerense, quien declaró que se le escapó el tiro. Por último, Carlos aseguró que a su nieto le dispararon a matar: “Cuando lo dan vuelta ven que tiene el tiro en el pecho y que estaba lleno de sangre”. Durante la nota, también se sumó Cintia, la madre de Lucas González, el joven que fue asesinado hace unas semanas por la Policía de la Ciudad: “Lamento en el alma lo que pasó con Luciano. Es como volver a vivir lo de mi hijo”, se lamentó entre lágrimas. “Nos mataron a nosotros también”, confesó, y advirtió que “esto tiene que terminar ya”. Por último, reveló que “todos los días busco a Lucas” a la hora de levantarse. AUDIO DE LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES ASESINADOS: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Nueva testigo presencial del asesinato de Lucas González desmintió la versión de los tres policías



Abogado Dalbón dijo que el asesinato de Lucas González “pasó de un enfrentamiento a un homicidio agravado”



Lucas González y Luciano Olivera, asesinados por la Policía. Fotos: NA. En diálogo para el programa El Gíglico, de Radio Rivadavia, Carlos habló sobre el asesinato de su nieto Luciano, quien fue baleado por un policía. “Fue una injusticia lo que pasó. La Policía no avisó ni nada, sino que vinieron los chicos corriendo a la casa de la madre a avisarnos”, comenzó su relato. Por otra parte, denunció que su nieto fue baleado a la 1:30 de la madrugada, mientras que “recién a las 3 de la mañana pidieron ayuda a la ambulancia”, por lo que puso en duda el accionar de los policías durante esa hora y media. Luciano, de 16 años, murió de un disparo en el tórax. Por el hecho, quedó detenido Maximiliano González, oficial de la Policía Bonaerense, quien declaró que se le escapó el tiro. Por último, Carlos aseguró que a su nieto le dispararon a matar: “Cuando lo dan vuelta ven que tiene el tiro en el pecho y que estaba lleno de sangre”. Durante la nota, también se sumó Cintia, la madre de Lucas González, el joven que fue asesinado hace unas semanas por la Policía de la Ciudad: “Lamento en el alma lo que pasó con Luciano. Es como volver a vivir lo de mi hijo”, se lamentó entre lágrimas. “Nos mataron a nosotros también”, confesó, y advirtió que “esto tiene que terminar ya”. Por último, reveló que “todos los días busco a Lucas” a la hora de levantarse. AUDIO DE LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES ASESINADOS: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Nueva testigo presencial del asesinato de Lucas González desmintió la versión de los tres policías



Abogado Dalbón dijo que el asesinato de Lucas González “pasó de un enfrentamiento a un homicidio agravado”



Lucas González y Luciano Olivera, asesinados por la Policía. Fotos: NA. En diálogo para el programa El Gíglico, de Radio Rivadavia, Carlos habló sobre el asesinato de su nieto Luciano, quien fue baleado por un policía. “Fue una injusticia lo que pasó. La Policía no avisó ni nada, sino que vinieron los chicos corriendo a la casa de la madre a avisarnos”, comenzó su relato. Por otra parte, denunció que su nieto fue baleado a la 1:30 de la madrugada, mientras que “recién a las 3 de la mañana pidieron ayuda a la ambulancia”, por lo que puso en duda el accionar de los policías durante esa hora y media. Luciano, de 16 años, murió de un disparo en el tórax. Por el hecho, quedó detenido Maximiliano González, oficial de la Policía Bonaerense, quien declaró que se le escapó el tiro. Por último, Carlos aseguró que a su nieto le dispararon a matar: “Cuando lo dan vuelta ven que tiene el tiro en el pecho y que estaba lleno de sangre”. Durante la nota, también se sumó Cintia, la madre de Lucas González, el joven que fue asesinado hace unas semanas por la Policía de la Ciudad: “Lamento en el alma lo que pasó con Luciano. Es como volver a vivir lo de mi hijo”, se lamentó entre lágrimas. “Nos mataron a nosotros también”, confesó, y advirtió que “esto tiene que terminar ya”. Por último, reveló que “todos los días busco a Lucas” a la hora de levantarse. AUDIO DE LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES ASESINADOS: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Nueva testigo presencial del asesinato de Lucas González desmintió la versión de los tres policías



Abogado Dalbón dijo que el asesinato de Lucas González “pasó de un enfrentamiento a un homicidio agravado”



Lucas González y Luciano Olivera, asesinados por la Policía. Fotos: NA. En diálogo para el programa El Gíglico, de Radio Rivadavia, Carlos habló sobre el asesinato de su nieto Luciano, quien fue baleado por un policía. “Fue una injusticia lo que pasó. La Policía no avisó ni nada, sino que vinieron los chicos corriendo a la casa de la madre a avisarnos”, comenzó su relato. Por otra parte, denunció que su nieto fue baleado a la 1:30 de la madrugada, mientras que “recién a las 3 de la mañana pidieron ayuda a la ambulancia”, por lo que puso en duda el accionar de los policías durante esa hora y media. Luciano, de 16 años, murió de un disparo en el tórax. Por el hecho, quedó detenido Maximiliano González, oficial de la Policía Bonaerense, quien declaró que se le escapó el tiro. Por último, Carlos aseguró que a su nieto le dispararon a matar: “Cuando lo dan vuelta ven que tiene el tiro en el pecho y que estaba lleno de sangre”. Durante la nota, también se sumó Cintia, la madre de Lucas González, el joven que fue asesinado hace unas semanas por la Policía de la Ciudad: “Lamento en el alma lo que pasó con Luciano. Es como volver a vivir lo de mi hijo”, se lamentó entre lágrimas. “Nos mataron a nosotros también”, confesó, y advirtió que “esto tiene que terminar ya”. Por último, reveló que “todos los días busco a Lucas” a la hora de levantarse. AUDIO DE LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES ASESINADOS: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Nueva testigo presencial del asesinato de Lucas González desmintió la versión de los tres policías



Abogado Dalbón dijo que el asesinato de Lucas González “pasó de un enfrentamiento a un homicidio agravado”



Lucas González y Luciano Olivera, asesinados por la Policía. Fotos: NA. En diálogo para el programa El Gíglico, de Radio Rivadavia, Carlos habló sobre el asesinato de su nieto Luciano, quien fue baleado por un policía. “Fue una injusticia lo que pasó. La Policía no avisó ni nada, sino que vinieron los chicos corriendo a la casa de la madre a avisarnos”, comenzó su relato. Por otra parte, denunció que su nieto fue baleado a la 1:30 de la madrugada, mientras que “recién a las 3 de la mañana pidieron ayuda a la ambulancia”, por lo que puso en duda el accionar de los policías durante esa hora y media. Luciano, de 16 años, murió de un disparo en el tórax. Por el hecho, quedó detenido Maximiliano González, oficial de la Policía Bonaerense, quien declaró que se le escapó el tiro. Por último, Carlos aseguró que a su nieto le dispararon a matar: “Cuando lo dan vuelta ven que tiene el tiro en el pecho y que estaba lleno de sangre”. Durante la nota, también se sumó Cintia, la madre de Lucas González, el joven que fue asesinado hace unas semanas por la Policía de la Ciudad: “Lamento en el alma lo que pasó con Luciano. Es como volver a vivir lo de mi hijo”, se lamentó entre lágrimas. “Nos mataron a nosotros también”, confesó, y advirtió que “esto tiene que terminar ya”. Por último, reveló que “todos los días busco a Lucas” a la hora de levantarse. AUDIO DE LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES ASESINADOS: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Nueva testigo presencial del asesinato de Lucas González desmintió la versión de los tres policías



Abogado Dalbón dijo que el asesinato de Lucas González “pasó de un enfrentamiento a un homicidio agravado”



Lucas González y Luciano Olivera, asesinados por la Policía. Fotos: NA. En diálogo para el programa El Gíglico, de Radio Rivadavia, Carlos habló sobre el asesinato de su nieto Luciano, quien fue baleado por un policía. “Fue una injusticia lo que pasó. La Policía no avisó ni nada, sino que vinieron los chicos corriendo a la casa de la madre a avisarnos”, comenzó su relato. Por otra parte, denunció que su nieto fue baleado a la 1:30 de la madrugada, mientras que “recién a las 3 de la mañana pidieron ayuda a la ambulancia”, por lo que puso en duda el accionar de los policías durante esa hora y media. Luciano, de 16 años, murió de un disparo en el tórax. Por el hecho, quedó detenido Maximiliano González, oficial de la Policía Bonaerense, quien declaró que se le escapó el tiro. Por último, Carlos aseguró que a su nieto le dispararon a matar: “Cuando lo dan vuelta ven que tiene el tiro en el pecho y que estaba lleno de sangre”. Durante la nota, también se sumó Cintia, la madre de Lucas González, el joven que fue asesinado hace unas semanas por la Policía de la Ciudad: “Lamento en el alma lo que pasó con Luciano. Es como volver a vivir lo de mi hijo”, se lamentó entre lágrimas. “Nos mataron a nosotros también”, confesó, y advirtió que “esto tiene que terminar ya”. Por último, reveló que “todos los días busco a Lucas” a la hora de levantarse. AUDIO DE LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES ASESINADOS: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Nueva testigo presencial del asesinato de Lucas González desmintió la versión de los tres policías



Abogado Dalbón dijo que el asesinato de Lucas González “pasó de un enfrentamiento a un homicidio agravado”



Lucas González y Luciano Olivera, asesinados por la Policía. Fotos: NA. En diálogo para el programa El Gíglico, de Radio Rivadavia, Carlos habló sobre el asesinato de su nieto Luciano, quien fue baleado por un policía. “Fue una injusticia lo que pasó. La Policía no avisó ni nada, sino que vinieron los chicos corriendo a la casa de la madre a avisarnos”, comenzó su relato. Por otra parte, denunció que su nieto fue baleado a la 1:30 de la madrugada, mientras que “recién a las 3 de la mañana pidieron ayuda a la ambulancia”, por lo que puso en duda el accionar de los policías durante esa hora y media. Luciano, de 16 años, murió de un disparo en el tórax. Por el hecho, quedó detenido Maximiliano González, oficial de la Policía Bonaerense, quien declaró que se le escapó el tiro. Por último, Carlos aseguró que a su nieto le dispararon a matar: “Cuando lo dan vuelta ven que tiene el tiro en el pecho y que estaba lleno de sangre”. Durante la nota, también se sumó Cintia, la madre de Lucas González, el joven que fue asesinado hace unas semanas por la Policía de la Ciudad: “Lamento en el alma lo que pasó con Luciano. Es como volver a vivir lo de mi hijo”, se lamentó entre lágrimas. “Nos mataron a nosotros también”, confesó, y advirtió que “esto tiene que terminar ya”. Por último, reveló que “todos los días busco a Lucas” a la hora de levantarse. AUDIO DE LOS FAMILIARES DE LOS JÓVENES ASESINADOS: Your browser does not support the audio element.

Noticias relacionadas

Nueva testigo presencial del asesinato de Lucas González desmintió la versión de los tres policías



Abogado Dalbón dijo que el asesinato de Lucas González “pasó de un enfrentamiento a un homicidio agravado”