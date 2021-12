El propietario de RESPUESTAS, Fernando Ravert anuncia un nuevo anuncio del gobierno la próxima semana, beneficiando a más de $ 4 millones retirado s cautiverio. Se distribuirán antes de las celebraciones y el importe se confirmará en los próximos días. Por otro lado, proporcionó estadísticas sobre las contribuciones “para tener partidos más pacíficos”.

“Es importante que los jubilados y jubilados reciban el reconocimiento del gobierno por todos los esfuerzos que han realizado. Con base en esto, aquellos jubilados que tengan menores ingresos recibirán un bono adicional “, dijo Raverta en diálogo con Raúl Tuni Coleman en Radio 10. También agregó que” hay más de cuatro millones y medio de jubilados que lo van a recibir. . “

“Empezamos a ver lo que pasaba con los hombres, había muchos que ya habían aportado 30 años de trabajo, que no le debían nada al Estado y que no tenían acceso a una pensión”, dijo el jefe de la ANSES, destacando que “aunque don ‘ Para darles la edad de jubilación, con un decreto de necesidad y urgencia, se estableció una póliza para hombres que tengan 30 años de experiencia en seguros, pero que no tengan la edad suficiente para jubilarse.

Al referirse a las irregularidades en los trámites de jubilación, dijo que “algunos servicios pueden tener algún retraso en la jubilación y tener que esperar más días, en noviembre estamos orgullosos de asumir la responsabilidad de establecer un récord de jubilación en 2014”, aunque explicó que “no fue posible recuperar lo perdido en la pandemia, pero estamos en valores aproximados”.

“Hubo menos turnos y la atención fue más tranquila porque era necesario desinfectar entre hombre y hombre”, dijo Raverta mientras ampliaba su análisis de gobernabilidad durante la pandemia, anunciando que “se han implementado políticas públicas de jubilación”, porque “a veces parece que se jubilan menos personas porque se toman decisiones que no cumplen con las condiciones de acceso al proceso.