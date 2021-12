Horror en parque de diversiones: Padre e hijo cayeron al vacío de la “vuelta al mundo”

Caída de carrito en parque de diversiones en José C Paz Todo parecía diversión en un parque de diversiones hasta que todo terminó en un horror, gritos, corridas y llantos. Sucedió en la localidad bonaerense de José C. Paz, después de que se desprendiera una de las sillas del juego conocido como “La vuelta al mundo” mientras estaba funcionando. El accidente se produjo cerca de las 23 en el predio de la avenida Saavedra Lamas y, como consecuencia, un hombre y su hijo cayeron al vacío desde una altura aproximada de 5 metros. Además, una nena de 6 años que esperaba para subir al juego también sufrió heridas de consideración. Las imágenes que se viralizaron en las redes fueron registradas con un teléfono celular por varios testigos apenas momentos después del hecho. En el video se puede observar al hombre inconsciente en el piso debido al fuerte impacto que sufrió en la cabeza por la caída, y la reacción caótica de la gente a su alrededor intentando brindarle los primeros auxilios en el lugar. En tanto su hijo, de 10 años, solo tuvo lesiones leves. Sin embargo, otra nena que disfrutaba del parque de atracciones sufrió una fractura expuesta de su pierna izquierda y, al igual que el padre del menor, fue trasladada al UPA 15 del barrio René Favaloro, a pocas cuadras de distancia. La investigación del caso quedó a cargo el fiscal Rubén Moreno, de la UFI N°4 de San Martín, quien dispuso la inmediata clausura del predio e imputó por el delito de lesiones culposas al dueño del emprendimiento, Felipe Fernández. Your browser does not support the video element.

