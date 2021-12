La familia del ladrón atacado a machetazos denunció al vecino por lesiones

Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas en Santa Fe El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, informó que se abrieron dos causas paralelas en relación con el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un vecino redujo a machetazos a un ladrón que intentó llevarse sus pertenencias del interior de su auto. “Se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente“, confirmó el magistrado. Si bien el damnificado por el robo no realizó la denuncia policial correspondiente, la fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona. Your browser does not support the video element. El fiscal Benítez señaló que recién este lunes la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores. Por otra parte, Benítez manifestó que el vecino se encuentra identificado, pero que sus datos se mantendrán bajo reserva hasta tanto se esclarezca la situación y que, por el momento, no fue imputado de ningún delito.

Noticias relacionadas

Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas



Un comerciante se defendió a los tiros en una entradera y mató a un ladrón



Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas en Santa Fe El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, informó que se abrieron dos causas paralelas en relación con el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un vecino redujo a machetazos a un ladrón que intentó llevarse sus pertenencias del interior de su auto. “Se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente“, confirmó el magistrado. Si bien el damnificado por el robo no realizó la denuncia policial correspondiente, la fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona. Your browser does not support the video element. El fiscal Benítez señaló que recién este lunes la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores. Por otra parte, Benítez manifestó que el vecino se encuentra identificado, pero que sus datos se mantendrán bajo reserva hasta tanto se esclarezca la situación y que, por el momento, no fue imputado de ningún delito.

Noticias relacionadas

Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas



Un comerciante se defendió a los tiros en una entradera y mató a un ladrón



Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas en Santa Fe El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, informó que se abrieron dos causas paralelas en relación con el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un vecino redujo a machetazos a un ladrón que intentó llevarse sus pertenencias del interior de su auto. “Se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente“, confirmó el magistrado. Si bien el damnificado por el robo no realizó la denuncia policial correspondiente, la fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona. Your browser does not support the video element. El fiscal Benítez señaló que recién este lunes la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores. Por otra parte, Benítez manifestó que el vecino se encuentra identificado, pero que sus datos se mantendrán bajo reserva hasta tanto se esclarezca la situación y que, por el momento, no fue imputado de ningún delito.

Noticias relacionadas

Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas



Un comerciante se defendió a los tiros en una entradera y mató a un ladrón



Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas en Santa Fe El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, informó que se abrieron dos causas paralelas en relación con el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un vecino redujo a machetazos a un ladrón que intentó llevarse sus pertenencias del interior de su auto. “Se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente“, confirmó el magistrado. Si bien el damnificado por el robo no realizó la denuncia policial correspondiente, la fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona. Your browser does not support the video element. El fiscal Benítez señaló que recién este lunes la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores. Por otra parte, Benítez manifestó que el vecino se encuentra identificado, pero que sus datos se mantendrán bajo reserva hasta tanto se esclarezca la situación y que, por el momento, no fue imputado de ningún delito.

Noticias relacionadas

Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas



Un comerciante se defendió a los tiros en una entradera y mató a un ladrón



Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas en Santa Fe El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, informó que se abrieron dos causas paralelas en relación con el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un vecino redujo a machetazos a un ladrón que intentó llevarse sus pertenencias del interior de su auto. “Se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente“, confirmó el magistrado. Si bien el damnificado por el robo no realizó la denuncia policial correspondiente, la fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona. Your browser does not support the video element. El fiscal Benítez señaló que recién este lunes la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores. Por otra parte, Benítez manifestó que el vecino se encuentra identificado, pero que sus datos se mantendrán bajo reserva hasta tanto se esclarezca la situación y que, por el momento, no fue imputado de ningún delito.

Noticias relacionadas

Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas



Un comerciante se defendió a los tiros en una entradera y mató a un ladrón



Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas en Santa Fe El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, informó que se abrieron dos causas paralelas en relación con el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un vecino redujo a machetazos a un ladrón que intentó llevarse sus pertenencias del interior de su auto. “Se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente“, confirmó el magistrado. Si bien el damnificado por el robo no realizó la denuncia policial correspondiente, la fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona. Your browser does not support the video element. El fiscal Benítez señaló que recién este lunes la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores. Por otra parte, Benítez manifestó que el vecino se encuentra identificado, pero que sus datos se mantendrán bajo reserva hasta tanto se esclarezca la situación y que, por el momento, no fue imputado de ningún delito.

Noticias relacionadas

Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas



Un comerciante se defendió a los tiros en una entradera y mató a un ladrón



Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas en Santa Fe El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, informó que se abrieron dos causas paralelas en relación con el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado, cuando un vecino redujo a machetazos a un ladrón que intentó llevarse sus pertenencias del interior de su auto. “Se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente“, confirmó el magistrado. Si bien el damnificado por el robo no realizó la denuncia policial correspondiente, la fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaron las imágenes del hecho, que fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona. Your browser does not support the video element. El fiscal Benítez señaló que recién este lunes la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores. Por otra parte, Benítez manifestó que el vecino se encuentra identificado, pero que sus datos se mantendrán bajo reserva hasta tanto se esclarezca la situación y que, por el momento, no fue imputado de ningún delito.

Noticias relacionadas

Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas



Un comerciante se defendió a los tiros en una entradera y mató a un ladrón