La Garra cerró su participación en Mundial de Handball con derrota ante Japón

La Garra ante Japón. Foto: NA. La Selección argentina femenina de handball, La Garra, cerró este domingo su participación en el Mundial de España con una derrota contra Japón por 31-27 en el Palacio de Deportes de Torrevieja. El conjunto albiceleste se despidió así con tres caídas en la Main Round de la Copa del Mundo, instancia a la que se clasificó por primera vez en la historia después de cosechar dos triunfos y un partido perdido en la ronda inicial. En el cotejo, la Argentina contó con las siguientes jugadoras: Elke Karsten (13 puntos), Malena Cavo (5), Ayelén García (3), Luciana Mendoza (2), Rocío Campigli (2), Micaela Casasola (1), Giuliana Gavilan (1), Manuela Pizzo, Macarena Gandulfo, Lucía Dalle Crode, Antonela Mena, Rosario Urban, Macarena Sans, Delfina Ojea, Marisol Carratú y Ayelén Rosalez. “Más allá del sabor amargo de no haber podido ganar este partido, el análisis que hago es que el equipo ha tenido un crecimiento muy grande y logramos ser competitivos, es algo que antes no pasaba. Logramos jugar de igual a igual, tenemos jugadoras muy jóvenes. Las fallas que hemos tenido en los cierres de partido no me caben dudas de que se van a corregir”, manifestó el entrenador Eduardo “Dady” Gallardo. Y agregó: “Me siento muy orgulloso del equipo, desde el punto de vista del nivel de juego hicimos un Mundial por encima de lo que esperábamos. Por momentos jugamos a un nivel altísimo. La experiencia es fundamental para el crecimiento, con muchos más partidos a este nivel vamos a poder modificar estos cierres de partido”. Argentina ante Japón en Mundial femenino de Handaball. Foto: Twitter. En la primera ronda, la Argentina debutó con una caída frente al anfitrión, España, por 29-13, luego venció a Austria por 31-29, en lo que fue la primera victoria sobre un seleccionado europeo en un Mundial, y superó a China por 36-24. Ya en la Main Round, el elenco de Gallardo perdió con Croacia por 28-22 y con Brasil por 24-19, antes de la última derrota frente a Japón. Así, La Garra le puso fin a su 11° participación en un Mundial, la décima consecutiva, en la que no logró el objetivo de alcanzar el puesto 16 obtenido en 2019 en Kumamoto, el mejor desempeño en la historia del seleccionado.

Noticias relacionadas

La Garra no pudo con Brasil en la Main Round del Mundial femenino de handball



La Garra jugó un partidazo pero cayó ante Croacia en el inicio de la Main Round del Mundial de handball femenino



