Luego del rumor sobre la China Suárez y su marido, Eva de Dominici le dejó un mensaje en las redes

Eva De Dominici y Eugenia “China” Suárez Nunca tuvo un perfil alto en los medios de comunicación. Ni siquiera cuando estaba en pareja con Joaquín Furriel o tuvo roles protagónicos en cine y televisión. Sin embargo, en los últimos días se habló mucho de Eva De Dominici luego de que Paula Varela contara en Intrusos que la China Suárez le había mandado videos subidos de tono a su marido, Eduardo Cruz, actor, productor y hermano de Penélope Cruz. “Con Eduardo tenemos un relación hermosa, en la que nos apoyamos mucho”, declaró en una entrevista con Jey Mammon, dejando en claro que los rumores no afectaron su vínculo con su pareja, con quien comenzó a salir en 2018 y tuvo a su hijo Cairo (2). Y para cortar de raíz las especulaciones, la morocha le dejó un mensaje cariñoso a su colega en las redes sociales. El último fin de semana, la ex de Benjamín Vicuña compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que se la ve luciendo un conjunto deportivo de una cápsula de su autoría. Y entre los miles de “me gusta” y comentarios que recibió se destaca el de Eva. “Linda”, escribió la joven de 26 años junto a un corazón naranja. Y la China no se quedó atrás y respondió: “Habló la más linda del mundo”. Cabe recordar que ante la información que dio la panelista de Intrusos, Suárez arremetió contra ella en sus redes y denunció que sufre “acoso” por parte de los medios. “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir“, escribió en sus historias de Instagram junto a un fragmento de un artículo de un portal de noticias que se hizo eco de la noticia. “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”, agregó, molesta. Minutos más tarde, compartió una reflexión sobre las consecuencias que pueden generar la divulgación de datos que no fueron chequeados. “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas”, planteó. Y concluyó: “Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’ y son los primeros en ejercerlo”.

