Escándalo en el sorteo de la Champions League. Tras conocerse los cruces para los enfrentamientos por los octavos de final, la UEFA detectó un error técnico en el mismo y decidió anular los emparejamientos. De esta manera, el procedimiento se repitió y determinó rivalidades completamente diferentes.

“Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado desierto y se rehacerá por completo a las 1500 CET”, escribió el organismo que rige al fútbol europeo en su cuenta de Twitter oficial.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.

— UEFA (@UEFA) December 13, 2021