Nancy Pazos le dijo adiós a su programa “Ruleta Rusa” que condujo durante varios años por la frecuencia FM “Rock and Pop”. Antes del fin de semana, la periodista lo anunció a su audiencia.

Sin embargo, este sábado Nancy Pazos aclaró los tantos y le dedicó unas palabras a sus compañeros de trabajo, con muchos de los cuales no volverá a compartir un micrófono.

La periodista, fiel a su estilo, dejó en claro sus sensaciones ante la desvinculación de la FM 95.9: “Lo que más he tenido en esta radio es libertad, lo que más pondero y valoro, y segundo, de más esta decir, gracias a los oyentes”.

Tras dar unas palabras de agradecimiento a la audiencia, la locutora sintetizó su agradecimiento. “Gracias a toda la gente de producción”. Terminadas las frases de gratitud Pazos pasó a comentar su sensación.

uD83DuDE31 #NancyPazos se despedió de la Rock & Pop y fue muy contundente con sus palabras. Fuente: (Instagram). pic.twitter.com/XYBpFT4Efo — AMBA 24 (@amba24noticias) December 12, 2021

“Sí, me voy triste, me voy enojada también, de más está decirlo, a uno no le gusta irse de los lugares”. Luego adelantó a su audiencia que seguirá haciendo radio en alguna otra emisora a definir.

Lo único que les puedo asegurar es que voy a seguir haciendo radio, porque amo, amo la radio, no puedo vivir sin la radio.

Por último, desde la comodidad de su casa, se despidió: “Un beso a todos, los quiero. No quiero lágrimas para esta despedida, porque ya les digo que es un hasta luego nada más, una interrupción hasta febrero, en febrero vuelvo a estar al aire”.

Según pudo conocer AMBA24, será Martín Ciccioli quien ocupe la franja horaria que comandó hasta el viernes Nancy Pazos en esa emisora.