el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feleti cumplido a mensaje clave para las próximas fiestas que afectará directamente en consumo. También analiza la situación de Precios por cuidados, centrándose en la encuesta del día a día y cómo continuará después del 7 de enero, además del anuncio del “ancla de la inflación”.

En diálogo con Raoul Tuni Coleman En su programa de rayos X transmitido por Radio 10, el secretario aseguró que se esforzarán por “lograr una oferta de entre 20.000 toneladas para las fiestas”. Habrá cinco cortes, asado, vacío, matambre, faldón y la tapa para hornear estará por debajo del precio actual para las celebraciones del 25 y 31, “lo que significará que la oferta estará muy por debajo de los 850 pesos”.

Por otro lado, expresó sus intenciones de “brindar un ancla de inflación de estas canastas”. Debe haber una canasta regulada de productos frescos y de anaquel. Al hablar de estudios de precios, aseguró que “se realiza en 300 restaurantes a la semana en mayoristas y grandes cadenas”.

“Como todos los cargos, apenas estamos terminando dos meses de llegada, lo vivo con una cuota de optimismo, porque logramos instalar la idea en unas canastas reguladas que nos permiten asegurar el nivel salarial adecuado”, dijo Feleti al analizar la adaptación. a su nuevo cargo y agregó que “hubo una fuerte aceleración en los precios y vimos que la canasta de alimentos se comía lo mismo”.

Feleti amplió su análisis, explicando que “no hay una política de ingresos que pueda durar si no hay un acceso razonable a una canasta de alimentos porque la gente elige no comer o no comer” y destacó que “la política de ingresos se está diluyendo”, por lo que decidieron. para “comparar ingresos con precios y recolectar una canasta de 1.440 productos y negociar con empresas”.