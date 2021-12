Es asombroso verlos caer. Marrón, pequeño y seco … cada bomba que dejo caer se pierde inmediatamente en la inmensidad del cerro. Es como si ya no estuvieran allí, como si nunca hubieran caído…. pero son. Lleno de semillas, lleno de esperanza y lleno de amor por la naturaleza. Eran las seis de la tarde de ayer, en Loma Bola, y se estaba llevando a cabo la última acción del programa Consciente, impulsado por la empresa Maderplak, que en varias etapas involucró a cientos de voluntarios con objetivos claros: educar, limpiar, restaurar y sembrar. Durante la tarde, 10 pilotos de parapente salieron a esparcir “bombas” de semillas por el aire, realizadas por estudiantes de alrededor de 20 escuelas y colegios de Tucumán. Cada uno de ellos está compuesto por semillas de árboles nativos de Yungas, abono y arcilla. Y muchos, muchos sueños. Y soy consciente de eso. LISTO PARA IR. Un piloto consigue que las bombas de semillas se propaguen. es como flotar Yo también tengo que volar. Nunca había hecho eso antes y, aunque un poco asustado, anímate. Y todo esto tiene que ver con algo más grande: no es un vuelo ordinario, ni son simples bolas de arcilla con semillas. Para los que nunca lo han hecho, les digo: volar en parapente es como flotar. Después de la adrenalina de la carrera inicial, no hay más ruido, no hay preocupaciones, no hay tiempo. No hay nada más que uno y la naturaleza, en un contacto único e irrepetible. Un buen momento para reflexionar. Como todos los pilotos (yo, acompañado de uno), voy con un propósito: dispersar las semillas. Cuando abro la bolsa que contenía las bombas, ya me siento diferente. No puedo dejar de pensar en los desastres que los humanos han causado en la naturaleza y en el futuro que quiero. O si al menos tenemos futuro. Mirando las semillas de nuevo, me imaginé a los niños aprendiendo y armando las bombas. Los vi embarrarse, limpiarse las manos … Luego los vi secándose al sol, siendo transportados, y luego nuevamente en esas bolsas. Y estoy feliz. Esa pequeña angustia desaparece. Veo que hay futuro. Con efusión -yo y los que me acompañan- lanzamos las bombas: a la izquierda, a la derecha y hacia adelante. Incluso olvido que estoy volando. Los veo caer e imagino cómo será ese mismo lugar dentro de unos años: lleno de árboles, lleno de vida, que se construyó gracias al trabajo duro de pequeños y mayores que aprendieron a actuar por el medio ambiente. . trabajo conjunto “Esa frase de que los niños son el futuro no es un tópico, es una realidad. Y como el medio por el cual una bomba, que fue colocada con gran entusiasmo, caerá y generará vida, también estoy muy emocionado. Espero que algún día, caminando por las yungas, encuentre un árbol que haya crecido gracias a esta acción ”, dice el piloto. Matthias Fortini, mientras mantiene las bombas en vuelo en su bolsillo. Cada uno contiene semillas de lapacho rosa, tipa blanca, cebil, pacará y nuez criolla. “La semilla que germina no es solo física, sino que también está germinando en cada uno de los niños que participaron en el proyecto. Y es la conciencia ecológica ”, considera Matías y agrega con convicción:“ estas bombas que hicieron harán que los chicos vean el cerro con otras cosas. Espero que esta acción no nos deje solo una lección, sino que también traiga resultados, que genere un cambio de conciencia en general ”. Los más pequeños lo tienen todo muy claro. “Esta acción es buena porque así se recupera fácilmente el medio ambiente en lugares donde no es tan fácil entrar”, dice. Juan cruz, uno de los niños que más ve el evento. Con sus amigas Josefina, Agustina e Isabel están muy felices de poder presenciar lo que está pasando: “es lindo”, “estamos felices” y “será hermoso cuando crezcan los árboles”, resumen. “Pensé en el impacto positivo que esto tiene … Pensar que una acción tan pequeña, esparcir las semillas, tendrá un gran impacto en nuestros hijos mañana es increíble. Es genial poder colaborar, dice Mercedes gijón, piloto-; Creo que si cada uno actúa y genera una pequeña mejora en nuestro entorno más íntimo, puede conducir a un gran cambio en el planeta ”. “Se trata de creer en el planeta, desearlo y amarlo. Amo San Javier, amo nuestra casa y poder hacer esto es fascinante, me llena el corazón ”, agrega. CONCIENCIA. Los más jóvenes cuidan el planeta y ayudan a recoger la basura. un final feliz “Tengo tres hijos y mis ahijados. Estoy feliz de poder mostrarles paso a paso, mostrarles lo que se puede hacer, poner ese pedacito de arena … Es muy importante concienciarles de que están realizando acciones que generan impacto, y más en nuestro provincia, en la que tenemos que cuidar este pequeño cerro que tenemos ”, dice. Silvina franco, quien ya participó en otras acciones de Conciencia y ahora se ha acercado a Loma Bola para ver la culminación del proyecto. “Estuvimos muy contentos de cerrar el programa con todos los objetivos cumplidos”, resume. Damian Rivadeneira, gerente de Maderplak y promotor de la Fundación Conscient. “Nuestro objetivo era generar un efecto positivo en el medio ambiente y promover un compromiso activo con el cuidado de nuestro planeta. Queremos que los niños se conviertan en embajadores de la naturaleza y de una manera que tengamos éxito. Misión cumplida ”, concluye agradeciendo a su equipo, a las empresas que se comprometieron con el proyecto ya la comunidad educativa,“ y en especial a los niños, que se convirtieron en guardianes del planeta ”, comenta.

