Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann estuvieron en el foco mediático luego de que surgieran rumores de una separación. Tras 19 años juntos en pareja, la noticia conmocionó a la opinión pública.

Recientemente, los medios levantaron la noticia de que Dalia se quedó viviendo en la casa que compartía junto a Sebastián Wainraich y sus hijos. El conductor radial se habría mudado a una casa también propiedad de la pareja.

Sebasitán Wainraich.

El que se encargó de dar la noticia sobre la separación fue Sebastián “Pampito” Perelló en el ciclo que conduce por la pantalla de El Nueve. No obstante, el rumor duró muy poco instalado en los medios, ya que uno de los protagonistas salió al cruce de las versiones.

En diálogo con “Teleshow” la esposa del humorista despejó todas las dudas: “No, no, estamos separados”, aseguró. Según considera, el rumor pudo haber surgido porque emprendió un viaje sin su pareja.

Dalia Gutmann despejó las dudas sobre su separación con #SebastianWainraich Fuente: (Instagram). pic.twitter.com/e3gMimmzTW — AMBA 24 (@amba24noticias) December 13, 2021

“Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a Costa del este, hasta subí fotos y videos a mis redes. Sebastián se quedó en Buenos Aires porque tenía que trabajar y además, iba a llevar a Fede a ver a Duki”, aseguró la humorista. “Estamos juntos y estamos bien”, explicó la actriz que además acaba de recibir una muy buena noticia, ya que su espectáculo “Cosa de minas” quedó nominado a los premios ACE como mejor espectáculo humorístico.

El futuro sentimental de la pareja es muy bueno. Al igual que su esposa, Sebastián se prepara para lanzar en Netflix la segunda temporada de “Casi Feliz”, la primera entrega fue todo un éxito durante la pandemia.

Dalia Gutmann.

Por su parte, la actriz también se prepara para estrenar el próximo 17 de enero “Cosas de minas 2”. “Tengo cosas para hacer”. Hace un tiempo, la también humorista planteó que podría tener una relación abierta con su esposo.

“Yo estoy a cinco minutos de todo. Hay un tema que hay que cargarlo como sociedad. Cada pareja tiene sus acuerdos. Yo estoy hace muchos años con Sebastián y me parece insoportable pensar que no voy a estar con ningún otro hombre el resto de mi vida. Me parece inviable”, lanzó Dalia Gutmann.