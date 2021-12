VIDEO IMPACTANTE: joven en grave estado tras ser salvajemente baleado por dos motochorros

IMÁGENES SENSIBLES. El momento del ataque de los motochorros. Un joven de 28 años se encuentra internado en grave estado tras ser baleado por motochorros al resistirse a un asalto en el partido bonaerense de Moreno y hay dos detenidos por el ataque. El episodio ocurrió alrededor de las 21:30 del sábado sobre la calle Santa Rosa, casi esquina España, del barrio “Los Mirasoles” de la localidad de Trujui del mencionado partido bonaerense y la víctima fue identificada como Cristian Quiñonez. Según se informó, el joven estaba por ingresar a una vivienda donde se desarrollaba una fiesta cuando fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle el teléfono celular, pero se resistió al asalto y los delincuentes dispararon en cuatro oportunidades. Quiñonez, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y uno en el hombro (el restante dio en el celular), quedó tendido en el suelo y fue asistido rápidamente por los vecinos que estaban en la fiesta. Fuentes policiales indicaron que el joven tuvo un paro cardíaco al llegar al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, pero fue salvado por los médicos, tras lo cual fue operado rápidamente y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica. Los voceros señalaron que por el ataque fueron detenidas dos personas y los investigadores intentan determinar si fueron los agresores de Quiñonez ya que, horas antes, la misma cámara de seguridad filmó otro robo de dos motochorros de similares características a los que atacaron al joven. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Video del asalto con disparos.

