Zaira Nara y Analía Franchín tuvieron un caluroso intercambio de palabras al aire en “Flor de Equipo”, cuando se encontraban tratando las consecuencias del “Wanda Gate” y la peligrosidad de las relaciones tóxicas.

Al no poder soportar como hablaban mal de Wanda, Zaira salió en vivo y llamó a Wanda desde París, donde se encuentra hace un par de semanas por trabajo combinado con unas vacaciones en familia.

“Wanda, te quiero decir algo le quiero decir que me parece fantástico que no haya tirado todo esto por la borda por una huevada”, dijo Franchín, intentando defender su postura y no salir al cruce con la modelo, que, sin embargo, fue un poco más allá y le contestó:

“Todo lo que dijo se puede tirar a la miércoles en una sola noche. Así que yo no sé si estoy tan de acuerdo.

Sin embargo, aunque en un principio Fanchín no quería pelearse, arremetió contra Zaira y prosiguió: “Es bueno Mauro. Tampoco Es un ser humano, puede tener algo”.

Por su parte, Zaira decidió ponerse nuevamente del lado de su hermana, quien confesó haberle revisado el celular en varias oportunidades, y recordó que ellos están en una pareja monogámica, por lo que no caben terceros en sus vidas.