El presidente Alberto Fernández pidió esta noche a las mujeres que “no bajen los brazos, sigan con su pelea” por adquirir mayores derechos, y prometió que será “el primer feminista“.

“Los hombres también tenemos que hacer un ejercicio de aprendizaje, porque venimos de esa cultura que diferenciaba y ponía en un segundo lugar a la mujer. Las mujeres nos enseñaron que eso era un mal modo de vivir juntos. No bajen los brazos, sigan con su pelea. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo”, enfatizó Fernández.

Al cerrar el Primer Encuentro Federal del Plan de los 1000 días, el jefe de Estado puntualizó: “Tenemos que trabajar por una sociedad más justa. Acá que hay muchas mujeres, por favor empodérense”.

“Siento que hemos dado un paso formidable. Le hemos dado a la mujer la posibilidad de decidir lo que ella crea mejor. En los dos casos el Estado está presente, y en los dos casos celebramos que la mujeres tenga ese derecho real de decidir”, señaló el Presidente respecto de la ley de los 1000 días y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Durante la actividad que se desarrolló en Tecnópolis, Fernández se volvió a mostrar en público con la primera dama, Fabiola Yañez, quien se encuentra cursando la semana 22 de embarazo.

“Tenemos una sociedad con más derechos para las mujeres y más certezas para las madres que deciden tener a sus hijos”, resaltó el jefe de Estado.

En ese marco, Fernández explicó que con la Ley de los 1000 días buscaron que “las mujeres tuvieran la certeza de que el Estado iba a tomarles la mano y las iba a acompañar, cuidarlas y darles los recursos durante el embarazo y hasta que su hijo tuviera tres años”.

“Cuando llegamos al Gobierno me dispuse a cumplir con lo que me había comprometido para poder garantizar que la interrupción del embarazo no fuera un delito, y que el Estado pudiera hacerse cargo y preservar la salud de esa mujer”, recordó.

En ese punto, Alberto Fernández ponderó: “Le hemos dado a la mujer la posibilidad de decidir lo que crea mejor. En los dos casos el Estado está presente. En los dos casos celebramos que la mujer tenga el derecho real de decidir lo que quiere hacer”.

Además, el jefe de Estado dijo sentirse “ridículo” al tener que hacer pedir “terminar con la discriminación entre el hombre y mujer”, pero indicó que aún hoy debe “repetirlo porque la discriminación existe”.

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió a la pandemia de coronavirus: “No se olviden que todavía todo esto no pasó. Sigamos cuidándonos. Esto es una pelea que da para largo. La vamos ganando, pero da para largo”.

El plan de los 1000 días “busca acompañar, proteger y cuidar de manera integral la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes y niñas y niños en los primeros tres años de vida”.

Además, en el escenario se encontraron la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y las ministras Carla Vizzotti (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad).

“El Plan, que contempla políticas de ingresos, de identidad y de salud, tiene como población objetivo, de manera anual, a alrededor de 600 mil personas gestantes y 1,8 millones de niños y niñas”, indicó Presidencia.

En la jornada se realizaron talleres, charlas debates y stands sobre los avances en la aplicación de la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (N°27.611), que fue aprobada en 30 de diciembre de 2020 por el Congreso de la Nación.