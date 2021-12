Decidido a gobernar “sin pedir permiso”, pero también a dar señales de que no romperá la sociedad que edificó con Cristina Kirchner en 2019 y le permitió acceder al “sillón de Rivadavia”, Alberto Fernández se propone para el resto de su mandato crear un vínculo de “equilibrio” con su vicepresidenta y, a pesar de la tensión constante, una convivencia sin fuego cruzado con La Cámpora.

Así, antes y después del acto del viernes pasado por el Día de la Democracia, el Presidente redobló sus movimientos para tender puentes y calmar las aguas en el Frente de Todos, con dos incentivos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la inesperada grieta por cargos en la oposición que quitó del foco las profundas internas del oficialismo.

Por eso, como contó Clarín, la orden que imparte en la Casa Rosada es hablar de la gestión y dejar de lado las internas. En esa línea se ubica el pedido que funcionarios nacionales hicieron el viernes de “no sobredimensionar” los reclamos públicos que Cristina le hizo a Fernández arriba del escenario, donde instó a cerrar un acuerdo con el FMI que no afecte el crecimiento económico y le exigió que comprometa al organismo para que “ayude a recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares que se llevaron en evasión”.

En la Casa Rosada aseguran que no los recibieron como reproches directos al Presidente y los enmarcan dentro de la impronta de la vice. En cambio, resaltaron que antes del acto pasó por el despacho presidencial por primera vez desde diciembre de 2015. Aunque tuvo como excusa la presencia de Luiz Inacio “Lula” Da Silva, fue interpretado entre los funcionarios más cercanos a Alberto F. como un gesto de distensión.

Quienes están al tanto de esa visita de Cristina al despacho presidencial describen que se dio de forma “casual”. “Hablaron como hablan tantas veces. Ella estaba en lo de ‘Wado’. Alberto la invitó a subir y ella aceptó. No hay que darle mucha vuelta al tema”, confiaron, en un intento por destacar que, tras la tensión interna, la carta pública de la vice post PASO y las renuncias “a disposición” de su tropa, recuperaron el “diálogo fluido”.

Con el antecedente de dos años signados por fricciones constantes, nadie se anima a asegurar cuánto va a durar este acercamiento, propiciado según distintos interlocutores por el acuerdo con el FMI y la necesidad de mostrar unidad ante la derrota contundente en las Legislativas.

Curiosidades de la política, en el FDT admiten que las peleas en Juntos por el Cambio por los bloques en el Congreso y la conducción partidaria en la UCR abrieron “una oportunidad”. “Que se sigan matando entre ellos nos sirve, hay que dejarlos y no avivarlos”, señalan, con ironía.

Pero las charlas de la cúpula oficialista no trascienden como antes: al habitual hermetismo de Cristina ahora se plegó Fernández y en su entorno perjuran que “no cuenta nada”.

En ese sentido, la llegada de Gabriela Cerruti, una incondicional de Cristina, en el cargo de portavoz presidencial sirvió para atenuar la desconfianza: ante cada trascendido en los medios de comunicación, el primer apuntado durante los dos primeros años fue el ex secretario Juan Pablo Biondi, a quien la vice llegó a acusar de hacer “operaciones” en su contra. Por su cercanía diaria y amistad, Fernández terminaba absorbiendo parte de esos reproches.

Ahora, con Cerruti es distinto. A pesar de que no logró su objetivo de terminar con todos los offs the record, el esquema que trazó para que su equipo conteste en “on” cada consulta periodística y su proactividad para apagar internas, marca un contraste y acerca posiciones entre dirigentes que no ocultan sus diferencias.

Hace dos semanas intervino rápido cuando en distintos medios cuando trascendieron voces apuntando contra el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el delegado de La Cámpora en la Casa Rosada que quedó relegado tras liderar el embate K contra Alberto.

Lo concreto es que Cerruti, tras consultar con Fernández, encabezó una desmentida a artículos periodísticos que daban cuenta de críticas albertistas a la gestión de De Pedro. Las versiones eran ciertas, sustentadas en voces de funcionarios de primera línea que no habían sido advertidos de la decisión del mandatario de que haya un alto al fuego definitivo con la agrupación, luego de la cumbre que mantuvo con Máximo Kirchner en Olivos, el 26 de noviembre. La presencia del jefe del bloque de Diputados este lunes, en un acto encabezado por el Presidente, y los guiños públicos mutuos corroboran la estrategia de no confrontar, a pesar de que la tensión se mantiene.

Con todo, la reacción de Cerruti en aquella oportunidad sirvió para contener la furia kirchnerista que amenazaba con iniciar otra guerra de guerrillas para defender a su ministro. Aunque ni el Presidente ni Wado de Pedro tienen demasiado interés en recomponer la relación, tampoco se propinan dardos cruzados y conservan las formas. Por eso sorprendió que este martes, en la gacetilla previa y posterior del viaje de Fernández a Tucumán para participar de una reunión del Gabinete Federal, no se incluyera en ninguna línea al ministro del Interior, cuando fue una iniciativa suya y, por supuesto, participó de la gira. “No se entiende quién ordena y hace estas chiquilinadas”, fue uno de los reproches que se escuchó.