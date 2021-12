En la Liga de Fútbol Profesional no hubo caídas este año. Sin embargo, los aficionados no dejan de mirar la tabla de medias. El Atlético Tucumán, que tenía una campaña para ser olvidado, tendrá que levantar la cabeza el próximo año para no derrumbarse. ¿Cómo entra el Atlético en la tabla de medias para el próximo año? Es una de las muchas preguntas que los fanáticos de “Dean” se están haciendo en este momento. Esta temida tabla coloca al Atlético en la 20ª posición con 1.161. Mientras que el último es Sarmiento con 0.947 en el puesto 26. Últimos lugares en la tabla media.

