EN “HIJO”, el programa de cotilleos que lleva Ángel de brito en Los trece, tenían otro sustituto. Resulta que Ioannina Latore ocupó el lugar del periodista, que estará ausente del ciclo hasta el jueves. En este contexto, mencionaron el cumpleaños de Anna Rosenfeld y un momento de ansiedad para un invitado.

La abogada pasó su primer cumpleaños sin su esposo, pero a pesar del dolor decidió pasarlo con amigos y grandes personas que la acompañaron en esa fecha. Entre los famosos presentes se encontraba el ex periodista y actual candidato de Unidad independiente, Fabian Doman quien tuvo un choque con su expareja.

Fue para María Laura de Lilo con quien Doman vivió en una situación de malestar y acudió en busca de ayuda al participante del panel de “Los Ángeles de la Magna”: “Vi que algo les pasaba a Fabián Doman y María Laura de Lilo, su exmujer”, dijo. comenzó. como él dijo Pia Shaw quien fue el anfitrión del programa ayer por la mañana.

“Te creará un problema, lo sé. Todas éramos mujeres solteras, casi ningún hombre más que él. No es amiga de Anna, la conoce porque era amiga de Fabián cuando se casaron. En un momento el ex viene a fumar y Doman me dice: “Ayúdame, sácala de mí” », reveló Lator al aire del ciclo.

Y agregó: “Laurita quería ser fotografiada con él, con la tarjeta de Doman, porque el fotógrafo de Karas estaba allí y eso le agrega mucho. Tenía siete minutos el día de su cumpleaños. Dijo que se sintió traicionado porque Anna Rosenfeld no le había dicho que su ex iba a ir a la fiesta. [Ellos] terminaron muy mal “, le dijo Ioannina a Fabián y María Laura.